Комар Aedes aegypti
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:28

Комары атакуют днём: вирус, способный превратить отпуск в кошмар, уже ближе, чем кажется

Инфекционист Наталья Турская рассказала о симптомах и профилактике лихорадки чикунгунья

Тропические болезни постепенно выходят за пределы привычных регионов, и одной из наиболее быстро распространяющихся стала лихорадка чикунгунья. Ранее о ней слышали только путешественники, побывавшие в Азии или Африке, но сегодня вспышки фиксируются на новых территориях, включая популярные курорты. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская рассказала, где встречается вирус, как он проявляется и почему профилактика остаётся единственным надёжным способом защиты.

Где распространена чикунгунья

"Лихорадка чикунгунья распространена преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, а также на островах Индийского океана", — сообщила врач-инфекционист Наталья Турская.

По словам специалиста, за последние годы география заболевания значительно расширилась. Новые случаи регистрируются на Сейшельских островах, Мальдивах, в Индии, Маврикии и Шри-Ланке. Причина — активное перемещение людей и изменение климата, которое способствует распространению комаров, переносящих вирус.

Ученые отмечают, что переносчиками инфекции являются комары рода Aedes - те же, что распространяют вирусы денге и зика. Их личинки развиваются в застоявшейся воде, а взрослые особи активны днём, что делает защиту сложнее.

Симптомы болезни

"У заболевших наблюдалась высокая температура до 40 градусов, сильная ломота в суставах и головная боль", — рассказала врач-инфекционист.

Инкубационный период составляет от 2 до 7 дней. Заболевание начинается внезапно: появляется лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах, покраснение глаз. У некоторых больных возникают сыпь, тошнота и отёки суставов. Симптомы могут напоминать грипп или другие вирусные инфекции, что затрудняет раннюю диагностику.

Хотя большинство пациентов выздоравливает за 1-2 недели, боли в суставах нередко сохраняются месяцами, а иногда становятся хроническими.

Чем опасна чикунгунья

Лихорадка не всегда проходит без осложнений. Особенно тяжело она переносится пожилыми людьми, пациентами с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

"Заболевание особенно опасно для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, может приводить к хроническим болям в суставах и снижению работоспособности", — отметила Турская.

Кроме суставного синдрома, возможно поражение сердца, печени и нервной системы. У маленьких детей болезнь может вызывать судороги и обезвоживание.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно чикунгуньей заражаются сотни тысяч человек, а климатические изменения увеличивают риск распространения вируса в южных регионах Европы и Азии.

Как передаётся вирус

Чикунгунья распространяется через укусы заражённых комаров. Инфекция не передаётся от человека к человеку, однако больной может стать источником вируса для комаров, которые затем заражают других людей.

Комары Aedes aegypti и Aedes albopictus активны днём и чаще кусают вблизи воды: у бассейнов, в садах, возле контейнеров с дождевой водой. Их укусы часто остаются незамеченными, что усложняет профилактику.

Лечение: только симптоматическое

Специфической терапии или вакцины от чикунгуньи пока не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов: снижение температуры, устранение болей и воспаления суставов.

Врач может назначить жаропонижающие и противовоспалительные препараты (например, ибупрофен или парацетамол), обильное питьё и постельный режим. Пациентам с тяжёлым течением болезни может потребоваться госпитализация и капельная терапия.

Самолечение категорически не рекомендуется: неправильный выбор лекарств, особенно при подозрении на денге, может усугубить состояние.

Профилактика: защита от укусов комаров

"Специфической вакцины не существует, поэтому профилактика основана на защите от укусов комаров с помощью репеллентов, москитных сеток и закрытой одежды", — подчеркнула врач.

Чтобы минимизировать риск заражения, нужно соблюдать простые меры предосторожности:

  1. Использовать репелленты с действующими веществами DEET, икаридин или лимонно-эвкалиптовое масло.

  2. Носить светлую закрытую одежду, особенно в дневное время.

  3. Спать под москитной сеткой, особенно в районах с высокой влажностью.

  4. Устранять источники застоявшейся воды — цветочные поддоны, ведра, крышки, где размножаются комары.

  5. При поездках в эндемичные страны выбирать отели с кондиционерами и сетками на окнах.

Если после возвращения из путешествия появляются высокая температура, ломота или сыпь, нужно немедленно обратиться к врачу-инфекционисту и сообщить о недавней поездке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать укус комара и ждать, что "само пройдёт".
    Последствие: позднее обращение может привести к осложнениям и хроническим болям.
    Альтернатива: при первых симптомах (лихорадка, боли, сыпь) обратиться в инфекционный стационар.

  2. Ошибка: путать чикунгунью с гриппом или простудой.
    Последствие: неправильное лечение и затяжное течение болезни.
    Альтернатива: сообщить врачу о поездках в тропики и пройти анализ крови.

  3. Ошибка: использовать только спреи от насекомых.
    Последствие: защита будет неполной.
    Альтернатива: сочетать репелленты, закрытую одежду и москитные сетки.

Плюсы и минусы методов профилактики

Метод Преимущества Недостатки
Репелленты Доступны, эффективны против большинства видов комаров Требуют регулярного обновления
Москитные сетки Защищают во сне, особенно детей Необходима плотная установка
Закрытая одежда Простая и безопасная мера Неудобна в жаркую погоду
Уничтожение личинок Эффективно на долгосрочную перспективу Требует участия всех жителей региона

А что если заразился?

Заболевание в большинстве случаев не приводит к смерти, но способно серьёзно подорвать здоровье. Важно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и избегать физических нагрузок. Для уменьшения боли в суставах помогают лёгкий массаж, тёплые компрессы и препараты по назначению врача.

Полное восстановление может занять несколько недель. После болезни организм формирует устойчивый иммунитет, и повторное заражение практически невозможно.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заразиться от больного человека?
Нет, вирус передаётся только через укусы заражённых комаров.

Как отличить чикунгунью от денге?
При чикунгунье боли в суставах сильнее, но реже возникают кровотечения. Диагноз подтверждается анализом крови.

Сколько длится болезнь?
Обычно 7-10 дней, но боли в суставах могут сохраняться до нескольких месяцев.

Есть ли вакцина?
Нет, вакцина находится в стадии разработки, поэтому главная защита — профилактика укусов.

Можно ли путешествовать после болезни?
Да, после полного выздоровления, когда температура нормализовалась и исчезли боли.

