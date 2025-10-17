Комары атакуют днём: вирус, способный превратить отпуск в кошмар, уже ближе, чем кажется
Тропические болезни постепенно выходят за пределы привычных регионов, и одной из наиболее быстро распространяющихся стала лихорадка чикунгунья. Ранее о ней слышали только путешественники, побывавшие в Азии или Африке, но сегодня вспышки фиксируются на новых территориях, включая популярные курорты. Врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская рассказала, где встречается вирус, как он проявляется и почему профилактика остаётся единственным надёжным способом защиты.
Где распространена чикунгунья
"Лихорадка чикунгунья распространена преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, а также на островах Индийского океана", — сообщила врач-инфекционист Наталья Турская.
По словам специалиста, за последние годы география заболевания значительно расширилась. Новые случаи регистрируются на Сейшельских островах, Мальдивах, в Индии, Маврикии и Шри-Ланке. Причина — активное перемещение людей и изменение климата, которое способствует распространению комаров, переносящих вирус.
Ученые отмечают, что переносчиками инфекции являются комары рода Aedes - те же, что распространяют вирусы денге и зика. Их личинки развиваются в застоявшейся воде, а взрослые особи активны днём, что делает защиту сложнее.
Симптомы болезни
"У заболевших наблюдалась высокая температура до 40 градусов, сильная ломота в суставах и головная боль", — рассказала врач-инфекционист.
Инкубационный период составляет от 2 до 7 дней. Заболевание начинается внезапно: появляется лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах, покраснение глаз. У некоторых больных возникают сыпь, тошнота и отёки суставов. Симптомы могут напоминать грипп или другие вирусные инфекции, что затрудняет раннюю диагностику.
Хотя большинство пациентов выздоравливает за 1-2 недели, боли в суставах нередко сохраняются месяцами, а иногда становятся хроническими.
Чем опасна чикунгунья
Лихорадка не всегда проходит без осложнений. Особенно тяжело она переносится пожилыми людьми, пациентами с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
"Заболевание особенно опасно для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, может приводить к хроническим болям в суставах и снижению работоспособности", — отметила Турская.
Кроме суставного синдрома, возможно поражение сердца, печени и нервной системы. У маленьких детей болезнь может вызывать судороги и обезвоживание.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно чикунгуньей заражаются сотни тысяч человек, а климатические изменения увеличивают риск распространения вируса в южных регионах Европы и Азии.
Как передаётся вирус
Чикунгунья распространяется через укусы заражённых комаров. Инфекция не передаётся от человека к человеку, однако больной может стать источником вируса для комаров, которые затем заражают других людей.
Комары Aedes aegypti и Aedes albopictus активны днём и чаще кусают вблизи воды: у бассейнов, в садах, возле контейнеров с дождевой водой. Их укусы часто остаются незамеченными, что усложняет профилактику.
Лечение: только симптоматическое
Специфической терапии или вакцины от чикунгуньи пока не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов: снижение температуры, устранение болей и воспаления суставов.
Врач может назначить жаропонижающие и противовоспалительные препараты (например, ибупрофен или парацетамол), обильное питьё и постельный режим. Пациентам с тяжёлым течением болезни может потребоваться госпитализация и капельная терапия.
Самолечение категорически не рекомендуется: неправильный выбор лекарств, особенно при подозрении на денге, может усугубить состояние.
Профилактика: защита от укусов комаров
"Специфической вакцины не существует, поэтому профилактика основана на защите от укусов комаров с помощью репеллентов, москитных сеток и закрытой одежды", — подчеркнула врач.
Чтобы минимизировать риск заражения, нужно соблюдать простые меры предосторожности:
-
Использовать репелленты с действующими веществами DEET, икаридин или лимонно-эвкалиптовое масло.
-
Носить светлую закрытую одежду, особенно в дневное время.
-
Спать под москитной сеткой, особенно в районах с высокой влажностью.
-
Устранять источники застоявшейся воды — цветочные поддоны, ведра, крышки, где размножаются комары.
-
При поездках в эндемичные страны выбирать отели с кондиционерами и сетками на окнах.
Если после возвращения из путешествия появляются высокая температура, ломота или сыпь, нужно немедленно обратиться к врачу-инфекционисту и сообщить о недавней поездке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать укус комара и ждать, что "само пройдёт".
Последствие: позднее обращение может привести к осложнениям и хроническим болям.
Альтернатива: при первых симптомах (лихорадка, боли, сыпь) обратиться в инфекционный стационар.
-
Ошибка: путать чикунгунью с гриппом или простудой.
Последствие: неправильное лечение и затяжное течение болезни.
Альтернатива: сообщить врачу о поездках в тропики и пройти анализ крови.
-
Ошибка: использовать только спреи от насекомых.
Последствие: защита будет неполной.
Альтернатива: сочетать репелленты, закрытую одежду и москитные сетки.
Плюсы и минусы методов профилактики
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Репелленты
|Доступны, эффективны против большинства видов комаров
|Требуют регулярного обновления
|Москитные сетки
|Защищают во сне, особенно детей
|Необходима плотная установка
|Закрытая одежда
|Простая и безопасная мера
|Неудобна в жаркую погоду
|Уничтожение личинок
|Эффективно на долгосрочную перспективу
|Требует участия всех жителей региона
А что если заразился?
Заболевание в большинстве случаев не приводит к смерти, но способно серьёзно подорвать здоровье. Важно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и избегать физических нагрузок. Для уменьшения боли в суставах помогают лёгкий массаж, тёплые компрессы и препараты по назначению врача.
Полное восстановление может занять несколько недель. После болезни организм формирует устойчивый иммунитет, и повторное заражение практически невозможно.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заразиться от больного человека?
Нет, вирус передаётся только через укусы заражённых комаров.
Как отличить чикунгунью от денге?
При чикунгунье боли в суставах сильнее, но реже возникают кровотечения. Диагноз подтверждается анализом крови.
Сколько длится болезнь?
Обычно 7-10 дней, но боли в суставах могут сохраняться до нескольких месяцев.
Есть ли вакцина?
Нет, вакцина находится в стадии разработки, поэтому главная защита — профилактика укусов.
Можно ли путешествовать после болезни?
Да, после полного выздоровления, когда температура нормализовалась и исчезли боли.
