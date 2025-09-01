Лихорадка, что ломает суставы: болезнь, которая превращает отдых в кошмар

Лихорадка чикунгунья всё чаще становится угрозой для путешественников. Это вирусное заболевание передаётся через укусы тигровых комаров, и вспышки инфекции фиксируются во многих странах. Сейчас о новой волне заражений сообщают в Китае.

Где выше всего риск заразиться

По словам врача Ольги Уланкиной, туристам стоит особенно внимательно подходить к выбору направления отдыха. Среди стран с повышенной вероятностью заражения названы:

• Венесуэла

• Бангладеш

• Мьянма

• Шри-Ланка

• Колумбия

• Мадагаскар

• Танзания

• Таиланд

• Конго

• Индия

• Малайзия

• Вьетнам

Недавно именно с Шри-Ланки вернулись два россиянина, у которых диагностировали чикунгунью.

Как проявляется болезнь

Инкубационный период обычно составляет до недели после укуса. Заболевание развивается резко: температура тела быстро поднимается, появляются сильные боли в суставах, которые могут сохраняться несколько недель. Часто наблюдается сыпь на коже.

"Болезнь начинается стремительно. У инфицированного поднимается высокая температура и возникает суставная боль, не проходящая несколько недель", — пояснила врач Ольга Уланкина.

Как защитить себя в поездке

Туристам, планирующим отдых в странах риска, важно соблюдать меры предосторожности:

• использовать репелленты на открытых участках кожи;

• устанавливать москитные сетки на окнах;

• включать фумигаторы в помещении;

• отдавать предпочтение закрытой одежде при выходе на улицу.

Соблюдение этих простых правил существенно снижает вероятность заражения.

Почему важно знать о рисках

Лихорадка чикунгунья может надолго выбить человека из привычного ритма жизни. Несмотря на то что болезнь редко приводит к летальному исходу, её течение сопровождается тяжёлыми симптомами. Вовремя принятые меры профилактики помогают защитить здоровье и не омрачить отпуск.