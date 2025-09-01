Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комар, переносящий жёлтую лихорадку
Комар, переносящий жёлтую лихорадку
© commons.wikimedia by John Tann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:26

Лихорадка, что ломает суставы: болезнь, которая превращает отдых в кошмар

В Китае зафиксирована новая волна заражений лихорадкой чикунгунья

Лихорадка чикунгунья всё чаще становится угрозой для путешественников. Это вирусное заболевание передаётся через укусы тигровых комаров, и вспышки инфекции фиксируются во многих странах. Сейчас о новой волне заражений сообщают в Китае.

Где выше всего риск заразиться

По словам врача Ольги Уланкиной, туристам стоит особенно внимательно подходить к выбору направления отдыха. Среди стран с повышенной вероятностью заражения названы:
• Венесуэла
• Бангладеш
• Мьянма
• Шри-Ланка
• Колумбия
• Мадагаскар
• Танзания
• Таиланд
• Конго
• Индия
• Малайзия
• Вьетнам

Недавно именно с Шри-Ланки вернулись два россиянина, у которых диагностировали чикунгунью.

Как проявляется болезнь

Инкубационный период обычно составляет до недели после укуса. Заболевание развивается резко: температура тела быстро поднимается, появляются сильные боли в суставах, которые могут сохраняться несколько недель. Часто наблюдается сыпь на коже.

"Болезнь начинается стремительно. У инфицированного поднимается высокая температура и возникает суставная боль, не проходящая несколько недель", — пояснила врач Ольга Уланкина.

Как защитить себя в поездке

Туристам, планирующим отдых в странах риска, важно соблюдать меры предосторожности:
• использовать репелленты на открытых участках кожи;
• устанавливать москитные сетки на окнах;
• включать фумигаторы в помещении;
• отдавать предпочтение закрытой одежде при выходе на улицу.

Соблюдение этих простых правил существенно снижает вероятность заражения.

Почему важно знать о рисках

Лихорадка чикунгунья может надолго выбить человека из привычного ритма жизни. Несмотря на то что болезнь редко приводит к летальному исходу, её течение сопровождается тяжёлыми симптомами. Вовремя принятые меры профилактики помогают защитить здоровье и не омрачить отпуск.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Кондратенко: вакцины против гепатита C и ВИЧ пока не существует сегодня в 1:05

Болезни, которые лишают детей жизни ещё до двух лет

Вакцинация спасла миллионы жизней, но остаются болезни, для которых нет доступной защиты. Эксперты рассказали, какие инфекции и патологии остаются вызовом.

Читать полностью » Груши снижают уровень холестерина и укрепляют сердце сегодня в 0:02

Груша против таблеток: неожиданный союз природы и медицины

Осенний фрукт может оказаться неожиданным помощником для сердца. Врачи рассказывают, как его регулярное употребление влияет на здоровье.

Читать полностью » Медики: смена климата и резкий отдых после стресса могут вызвать отпускную болезнь вчера в 23:26

Отдых оборачивается болезнью: как отпуск может сломать здоровье

Врач объяснила, почему именно в отпуске часто обостряются болезни: виноваты гормоны стресса, смена среды и отказ от регулярной терапии.

Читать полностью » Диетолог Дейзи Скиннер: добавки нужны только при подтверждённом дефиците витаминов у детей вчера в 23:06

Сладкие витамины оборачиваются ловушкой: родители сами лишают детей пользы

Дети нуждаются в витаминах, но только когда это действительно необходимо. Узнайте, какие ошибки совершают родители и как правильно выбирать добавки.

Читать полностью » Исследование: у долгожителей чаще всего крепкое сердце, позитивный взгляд и цель в жизни вчера в 22:22

Сто лет — не предел: какие черты помогают человеку пережить век

Учёные 30 лет наблюдали за людьми и выяснили: долгожителей объединяют три черты — крепкое сердце, позитив и ясная цель в жизни.

Читать полностью » Диетолог Ягель: хроническая тревога усиливает синдром раздражённого кишечника вчера в 22:02

Рабочие дедлайны опаснее фастфуда: как стресс разрушает пищеварение

Тревога и стресс могут негативно влиять на здоровье вашего кишечника. Узнайте, как поддерживать баланс и улучшить пищеварение с помощью простых привычек.

Читать полностью » Дерматолог Гитика Миттал Гупта: сон на одном боку ускоряет появление морщин и асимметрии вчера в 21:58

Лицо под давлением: к чему приводит многолетний сон на боку

Вы знали, что привычка спать на одном боку может ускорить появление морщин и асимметрии лица? Узнайте мнение экспертов и методы коррекции.

Читать полностью » Специалисты подчеркнули, что поддержка родителей помогает детям легче пройти учебный год вчера в 20:56

Школьное утро без слез и криков: 7 привычек, которые облегчат жизнь всей семье в новом учебном году

Каждый новый учебный год — это время перемен для всей семьи. Узнайте, как справиться со стрессом, поддержать детей и создать гармонию в доме.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Экологичные методы защиты самшита от моли: феромоны, крапива и масло нима
Спорт и фитнес

Бег 5 км в день улучшает работу сердца и лёгких — физиолог Биара Вебстер
Еда

Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока
Еда

Рецепт фаршированного перца с мясом и рисом для приготовления в кастрюле
Садоводство

Божьи коровки против тли: как привлечь полезных насекомых в сад без химии
Дом

Подготовка детей и животных к обработке квартиры инсектицидами
Спорт и фитнес

Тамика Кросс: тренировки при менструации могут уменьшить спазмы и отеки
Наука и технологии

ИИ выявил 1092 сомнительных журнала: как технологии чистят науку от фальшивых публикаций
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru