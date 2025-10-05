Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Французский отпуск с температурой под 40: курорт атакует вирус, который сгибает людей пополам

Французские власти призвали туристов использовать репелленты из-за вспышки чикунгуньи

На юге Франции зафиксирована вспышка вирусной инфекции, которая может испортить отдых путешественникам. В регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, популярном у туристов со всего мира, зарегистрированы десятки случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Особое внимание власти обратили на курортный город Антиб, где число заболевших превысило сотню.

Власти настоятельно рекомендуют отдыхающим использовать репелленты и выбирать одежду, максимально закрывающую тело. Всё дело в том, что вирус распространяется через укусы комаров, и именно в тёплое время года насекомые активнее всего.

Что такое лихорадка чикунгунья

Это вирусное заболевание, которое передаётся человеку при укусе инфицированных комаров рода Aedes - тех самых, что могут переносить также вирусы денге и зика.

Главные симптомы инфекции:

  • резкое повышение температуры;

  • сильные боли в суставах и мышцах;

  • головные боли и слабость;

  • сыпь на коже.

У большинства людей болезнь проходит без тяжёлых последствий, однако боли в суставах могут сохраняться неделями и даже месяцами. В редких случаях осложнения бывают опасными, особенно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Сравнение: лихорадка чикунгунья и другие вирусные инфекции

Заболевание Основной переносчик Симптомы Возможные осложнения
Чикунгунья Комары Aedes Высокая температура, боли в суставах, сыпь Длительные боли в суставах
Лихорадка денге Комары Aedes Лихорадка, головная боль, кровоизлияния Тяжёлые формы с кровотечениями
Вирус Зика Комары Aedes Лёгкая температура, сыпь, конъюнктивит Опасен для беременных (риск микроцефалии у плода)
Малярия Комары Anopheles Лихорадка, озноб, потливость Может привести к летальному исходу

Советы шаг за шагом: как защититься от укусов комаров

  1. Используйте репелленты с содержанием ДЭТА или икаридина.

  2. Носите одежду светлых тонов с длинными рукавами и штанинами.

  3. Ставьте москитные сетки на окна и используйте сетки для кровати.

  4. Избегайте скоплений стоячей воды рядом с жильём — это места размножения комаров.

  5. При длительном пребывании на улице используйте браслеты или пластины с репеллентом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отдых на открытой террасе вечером без защиты.
    → Последствие: повышенный риск укусов.
    → Альтернатива: применение спиралей от комаров и ношение закрытой одежды.

  • Ошибка: использование ароматических масел вместо сертифицированных средств.
    → Последствие: слабая защита, высокая вероятность заражения.
    → Альтернатива: аптечные репелленты с доказанной эффективностью.

  • Ошибка: хранение воды в открытых ёмкостях около дома или гостиницы.
    → Последствие: размножение комаров рядом с жильём.
    → Альтернатива: регулярная очистка контейнеров и дренаж воды.

А что если всё-таки заразиться?

При появлении симптомов важно обратиться к врачу. Лечения, направленного на сам вирус, не существует. Медики назначают препараты для снижения температуры и обезболивающие. Главная задача — облегчить состояние пациента и предотвратить осложнения.

Самолечение может быть опасным. Например, врачи не рекомендуют использовать аспирин и ибупрофен до исключения диагноза "лихорадка денге", так как эти лекарства могут усиливать кровотечения.

Плюсы и минусы профилактики

Метод защиты Плюсы Минусы
Репелленты Простота использования, высокая эффективность Возможны аллергические реакции
Закрытая одежда Физический барьер для укусов Дискомфорт в жаркую погоду
Москитные сетки Защита во время сна Необходимость регулярного ухода
Электрофумигаторы и спирали Доступность, удобство Наличие химических испарений

FAQ

Как выбрать лучший репеллент?
Обращайте внимание на процент действующего вещества (ДЭТА — от 20% для взрослых). Для детей подойдут более мягкие формулы.

Сколько стоит защита от комаров на курорте?
Цены на репелленты во Франции начинаются от 5-7 евро за баллончик. Москитные сетки и спирали стоят от 3 евро.

Что лучше: репеллент или москитная сетка?
Лучший результат достигается при комбинировании обоих методов.

Мифы и правда

  • Миф: комары кусают только вечером.
    Правда: активность переносчиков чикунгуньи может быть и днём.

  • Миф: витамины группы B защищают от укусов.
    Правда: нет научных доказательств их эффективности.

  • Миф: комары выбирают "сладкую кровь".
    Правда: на укусы влияют углекислый газ и запах пота.

3 интересных факта

  1. Вирус чикунгунья впервые был описан в Танзании в 1952 году.

  2. Название болезни переводится с языка народа маконде как "согнутый от боли".

  3. За последние 20 лет вспышки фиксировались не только в Африке и Азии, но и в Италии, Испании и США.

Исторический контекст

  • 1952 год — первые зафиксированные случаи в Восточной Африке.

  • 2007 год — вспышка в Италии, более 200 заболевших.

  • 2014 год — случаи заражения в Карибском регионе и США.

  • 2024-2025 годы — рост числа инфекций в Европе, включая Францию и Испанию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Барнаул: история города, памятники архитектуры и культурное наследие Алтайского края сегодня в 11:29
Как Барнаул пережил падение горного дела и стал культурным хабом Сибири

Барнаул — город с уникальной историей и культурой, с архитектурными памятниками и природными красотами, сочетающими промышленное наследие и культурное богатство Сибири.

Читать полностью » Байкал: уникальные природные достопримечательности и туры по озеру сегодня в 10:27
636 километров воды: почему Байкал называют лабораторией природы

Байкал — одно из самых уникальных природных чудес России, где встречаются древние легенды, чистейшая вода и живописные пейзажи. Узнайте, что стоит увидеть и как лучше подготовиться к путешествию.

Читать полностью » Астрахань: история города, архитектура и главные достопримечательности сегодня в 9:23
От древности до современности: как Астрахань вошла в мировую историю

Астрахань — «живая история» России, где культура, природа и гастрономия сливаются в единое целое. Узнайте, что стоит посмотреть в этом удивительном городе.

Читать полностью » Анапа: история города и главные достопримечательности курорта на Черном море сегодня в 8:21
Абрау-Дюрсо и анапская грязь: чем славится популярный курорт семейного отдыха

Анапа — это не только курорт, но и культурная столица Черноморья. Узнайте, что посмотреть и что привезти из этого удивительного города.

Читать полностью » Алтай - Сибирская Швейцария: горы, озёра и заповедная природа региона сегодня в 7:18
Сибирский край гор и озёр: почему Алтай называют второй Швейцарией

Алтай — «Сибирская Швейцария» с горами, озёрами и легендами о Шамбале. Узнайте, что посмотреть и как подготовиться к путешествию.

Читать полностью » Александров во Владимирской области: история города и достопримечательности сегодня в 6:16
Любовь Ивана Грозного: почему без Александрова нельзя представить путешествие по древней Руси

Александров — город Золотого кольца, где Иван Грозный правил Россией 17 лет. Узнайте о Кремле, царской резиденции и тайнах Слободы.

Читать полностью » Ростов Великий: история города с 862 года и главные достопримечательности сегодня в 5:11
Кремль, монастыри и финифть: что должен увидеть каждый турист в Ростове

Ростов Великий — один из древнейших городов Руси, где сохранился уникальный Кремль, древние монастыри и знаменитое ремесло финифти.

Читать полностью » Эрмитаж в Санкт-Петербурге: история, коллекции и архитектура Зимнего дворца сегодня в 4:08
Почему Эрмитаж остаётся главным магнитом Петербурга для туристов со всего мира

Эрмитаж в Петербурге — один из крупнейших музеев мира. Узнайте, как он появился, что хранит и почему его невозможно обойти за один день.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota Yaris Cross впервые появилась в России через параллельный импорт
Спорт и фитнес
Утренняя разминка без оборудования: скрутки, дельфин и скорпион для всего тела
Наука
Зелёный чай защищает мышцы и улучшает чувствительность к инсулину
Красота и здоровье
Исследователи указали: эффект магниевых лосьонов связан с массажем, а не с минералом
Еда
Замачивание орехов снижает содержание фитиновой кислоты и облегчает усвоение минералов
Наука
Площадь крупнейшего айсберга планеты сократилась до 1423 км²
Дом
Сода и уксус остаются самыми доступными средствами для мытья противней
Питомцы
Генетики объяснили происхождение буквы "М" на лбу полосатых кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet