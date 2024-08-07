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Как правильно варить куриное филе: секреты сочного и нежного мяса
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Как правильно и вкусно варить куриную грудку: простой рецепт для сохранения сочности и пользы

Как правильно варить куриное филе: секреты сочного и нежного мяса

Куриное филе — это основа здорового питания. В этом продукте много белка и мало жира.
К тому же, он надолго обеспечивает чувство энергии и помогает забыть о голоде. Однако, не всем нравится варить куриное филе, опасаясь пересушить его. Но, зная этот простой способ приготовления, можно избежать этой проблемы.

Как варить куриную грудку

Для начала приготовьте бульон. Поставьте на огонь воду с кусочками моркови, сельдерея и чеснока. Добавьте лавровый лист, соль и молотый перец. Немного зелени также не повредит.

Когда бульон закипит, варите его ещё пять минут. Затем добавьте небольшие кусочки грудки.
После повторного закипания держите грудку на огне еще 2-3 минуты под крышкой.

Выключите огонь и оставьте филе в бульоне на полчаса под крышкой.

После этого можно наслаждаться готовым блюдом.

Фото: flickr.com/Jonas Zeschke (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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