Как правильно и вкусно варить куриную грудку: простой рецепт для сохранения сочности и пользы

Куриное филе — это основа здорового питания. В этом продукте много белка и мало жира.
К тому же, он надолго обеспечивает чувство энергии и помогает забыть о голоде. Однако, не всем нравится варить куриное филе, опасаясь пересушить его. Но, зная этот простой способ приготовления, можно избежать этой проблемы.
Как варить куриную грудку
Для начала приготовьте бульон. Поставьте на огонь воду с кусочками моркови, сельдерея и чеснока. Добавьте лавровый лист, соль и молотый перец. Немного зелени также не повредит.
Когда бульон закипит, варите его ещё пять минут. Затем добавьте небольшие кусочки грудки.
После повторного закипания держите грудку на огне еще 2-3 минуты под крышкой.
Выключите огонь и оставьте филе в бульоне на полчаса под крышкой.
После этого можно наслаждаться готовым блюдом.
Фото: flickr.com/Jonas Zeschke (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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