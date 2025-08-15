Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:43

Скрытая опасность: что будет, если не дрессировать чихуахуа с первых дней

Как правильно дрессировать чихуахуа: рекомендации специалистов по собаководству

Чихуахуа — это не просто маленькие пёсики весом до 3 кг. Они настоящие собаки, которые требуют дрессировки и воспитания с первых дней. Давайте разберёмся, почему это так важно.

Основные моменты

  • Сильный характер: Несмотря на свои размеры, чихуахуа обладают мощным характером и защитными инстинктами.
  • Стереотипы о невоспитанности: Поведение этих собак иногда оставляет желать лучшего, что и порождает стереотипы. Однако, с правильным подходом к дрессировке можно значительно улучшить их поведение.
  • Границы и последовательность: Важно установить чёткие границы для собаки и придерживаться их. Последовательность в воспитании — ключ к успеху.
  • Отказ от физических наказаний: При обучении чихуахуа, как и любых других собак, следует избегать физических наказаний. Не поднимайте руку на питомца и не кричите.

Энергия в маленьком теле

В этом крошечном теле скрыта огромная энергия! Чихуахуа — смелые собаки, которые не боятся вступать в конфликты даже с более крупными соперниками. Их игривость и преданность делают их любимцами многих хозяев. Эти собаки любят быть в центре внимания, но не каждому члену семьи повезёт завоевать их расположение.

Если пренебрегать воспитанием, чихуахуа может начать "скакать по головам". Хотя их можно легко унести в дамской сумочке, это не повод терпеть непослушание. Плохое поведение неприемлемо для собак любой породы и размера, ведь нервы у вас и ваших соседей не железные.

