Эта крошка бросается на собак в пять раз больше — смелость без границ
Эта крошечная порода часто становится героем шуток и мемов: то ли собака, то ли игрушка. Но за миниатюрным телом скрывается характер, который способен удивить даже опытных собаководов. Чихуахуа — это собака, которая не знает собственных размеров и никогда не отступает, если речь идёт о защите семьи.
Характер и темперамент
Многие думают, что чихуахуа — нервные и "злобные" питомцы. На деле всё иначе. Это смелые, преданные и необычайно умные собаки. Их главные черты:
- привязанность к хозяину;
- ярко выраженный сторожевой инстинкт;
- склонность к доминированию;
- огромная смелость, несмотря на крошечный рост.
Чихуахуа готовы броситься даже на собаку в несколько раз крупнее, если почуют угрозу своим близким.
Почему они дрожат?
Дрожь у этой породы часто воспринимают как нервозность, но это не всегда так. Причинами могут быть:
- холод или стресс;
- радость и возбуждение;
- низкий уровень сахара в крови;
- медицинские проблемы.
Владельцам стоит внимательно наблюдать за питомцем и при необходимости консультироваться с ветеринаром.
Доминирующий характер
Чихуахуа любят чувствовать власть над пространством и хозяином. Если не установить границы, они могут вырасти упрямыми и избалованными. Поэтому дрессировка и социализация должны начинаться с раннего возраста.
Позитивное подкрепление — лучший инструмент: похвала, игрушки и лакомства помогают быстрее освоить команды. Важно помнить: наказание вызывает лишь упрямство.
Жизнь рядом с чихуахуа
Несмотря на темперамент, эта собака — идеальный компаньон. Она обожает быть рядом с человеком и плохо переносит одиночество. В идеале чихуахуа нельзя оставлять одного больше, чем на пару часов.
Особенно ярко проявляется преданность к одному члену семьи — именно его собака будет защищать больше всего.
Отношения с людьми и животными
- С детьми: ладят хорошо, но общение должно проходить под контролем взрослых.
- С незнакомцами: настороженность в крови, поэтому социализация обязательна.
- С другими животными: при правильном знакомстве вполне могут подружиться.
Сколько живут чихуахуа?
Эта порода — долгожитель среди собак. При правильном уходе чихуахуа может прожить до 20 лет, оставаясь активным и любящим компаньоном.
Советы для владельцев
- Начинайте дрессировку с раннего возраста.
- Социализируйте собаку с людьми и животными.
- Не оставляйте надолго одного.
- Обеспечивайте физическую и умственную нагрузку каждый день.
- Уважайте особенности характера чихуахуа и учитесь находить с ним общий язык.
Эти миниатюрные питомцы — пример того, как в маленьком теле может жить огромное сердце. Их смелость, преданность и любовь делают чихуахуа не просто собакой, а настоящим членом семьи.
