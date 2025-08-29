Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чихуахуа
Чихуахуа
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Эта крошка бросается на собак в пять раз больше — смелость без границ

Сколько живут чихуахуа и от чего зависит продолжительность их жизни

Эта крошечная порода часто становится героем шуток и мемов: то ли собака, то ли игрушка. Но за миниатюрным телом скрывается характер, который способен удивить даже опытных собаководов. Чихуахуа — это собака, которая не знает собственных размеров и никогда не отступает, если речь идёт о защите семьи.

Характер и темперамент

Многие думают, что чихуахуа — нервные и "злобные" питомцы. На деле всё иначе. Это смелые, преданные и необычайно умные собаки. Их главные черты:

  • привязанность к хозяину;
  • ярко выраженный сторожевой инстинкт;
  • склонность к доминированию;
  • огромная смелость, несмотря на крошечный рост.

Чихуахуа готовы броситься даже на собаку в несколько раз крупнее, если почуют угрозу своим близким.

Почему они дрожат?

Дрожь у этой породы часто воспринимают как нервозность, но это не всегда так. Причинами могут быть:

  • холод или стресс;
  • радость и возбуждение;
  • низкий уровень сахара в крови;
  • медицинские проблемы.

Владельцам стоит внимательно наблюдать за питомцем и при необходимости консультироваться с ветеринаром.

Доминирующий характер

Чихуахуа любят чувствовать власть над пространством и хозяином. Если не установить границы, они могут вырасти упрямыми и избалованными. Поэтому дрессировка и социализация должны начинаться с раннего возраста.

Позитивное подкрепление — лучший инструмент: похвала, игрушки и лакомства помогают быстрее освоить команды. Важно помнить: наказание вызывает лишь упрямство.

Жизнь рядом с чихуахуа

Несмотря на темперамент, эта собака — идеальный компаньон. Она обожает быть рядом с человеком и плохо переносит одиночество. В идеале чихуахуа нельзя оставлять одного больше, чем на пару часов.

Особенно ярко проявляется преданность к одному члену семьи — именно его собака будет защищать больше всего.

Отношения с людьми и животными

  • С детьми: ладят хорошо, но общение должно проходить под контролем взрослых.
  • С незнакомцами: настороженность в крови, поэтому социализация обязательна.
  • С другими животными: при правильном знакомстве вполне могут подружиться.

Сколько живут чихуахуа?

Эта порода — долгожитель среди собак. При правильном уходе чихуахуа может прожить до 20 лет, оставаясь активным и любящим компаньоном.

Советы для владельцев

  • Начинайте дрессировку с раннего возраста.
  • Социализируйте собаку с людьми и животными.
  • Не оставляйте надолго одного.
  • Обеспечивайте физическую и умственную нагрузку каждый день.
  • Уважайте особенности характера чихуахуа и учитесь находить с ним общий язык.

Эти миниатюрные питомцы — пример того, как в маленьком теле может жить огромное сердце. Их смелость, преданность и любовь делают чихуахуа не просто собакой, а настоящим членом семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как выбрать гипоаллергенного питомца: советы от специалистов по кошкам породы саванна вчера в 16:59

Саванна: кошка, которая может стать настоящей проблемой — как подготовиться

Узнайте о пяти удивительных фактах о кошках породы саванна! Эти экзотические питомцы удивляют своим характером и уникальной внешностью.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют гулять с собаками не менее 30 минут в день вчера в 16:09

5 простых правил, которые сделают прогулки с собакой настоящим удовольствием

Узнайте, как правильно выгуливать собаку, чтобы она была здоровой и счастливой. Применяйте простые советы и сделайте прогулки настоящим удовольствием!

Читать полностью » Проблемы со здоровьем у кошек: ветеринары раскрывают причины стресса вчера в 15:56

Секреты спокойствия: что нужно знать, чтобы ваша кошка была счастлива

Заметили, что кошка стала нервной? Узнайте, как распознать стресс у питомца и помочь ему снова почувствовать себя в безопасности.

Читать полностью » Кошачье облизывание: как это влияет на здоровье человека по данным ветеринаров вчера в 15:06

Ласка или угроза? Почему ваша кошка облизывает вас

Ваша кошка облизывает вас из любви или по другой причине? Узнайте, какие риски скрываются за милой привычкой и как правильно на неё реагировать.

Читать полностью » Собаки выбирают еду по запаху, а не по вкусу, утверждают ветеринары вчера в 14:51

Их не обманешь подделкой: почему собаки ценят не вкус стейка, а его настоящий запах

Узнайте, как собаки воспринимают вкус и аромат, и как их предпочтения могут зависеть от хозяев. Откройте для себя удивительный мир гастрономии ваших питомцев!

Читать полностью » Выставки для беспородных собак: правила участия и требования вчера в 14:03

Секреты успеха на выставках: как сделать так, чтобы ваша собака блестела

У вашей собаки нет родословной? Узнайте, как беспородные питомцы могут участвовать в выставках, побеждать и находить новых хозяев. Возможности есть!

Читать полностью » Клетчатка улучшает здоровье собак: рекомендации ветеринаров по питанию вчера в 13:29

Клетчатка для собак: секрет, который может изменить их жизнь

Зачем собакам клетчатка и как она влияет на пищеварение, вес и даже настроение? Узнайте, какие продукты помогут поддержать здоровье питомца и когда без консультации ветеринара не обойтись.

Читать полностью » Как содержать пекинеса: правила предотвращения теплового удара и одышки вчера в 13:19

Скрытые опасности: почему популярность пекинесов может обернуться бедой

Узнайте, почему пекинесы храпят, не любят объятия и верят, что произошли ото львов. 7 неочевидных фактов о самой аристократичной породе

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Совместное выращивание томатов и трав на подоконнике снижает риск вредителей
Еда

Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт
Питомцы

Учёные: у собак около 1700 вкусовых рецепторов и четыре основных вкуса
Наука и технологии

NASA открыло набор добровольцев для сопровождения пилотируемого полёта к Луне
Авто и мото

Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав
Спорт и фитнес

Фитнес-специалисты составили 20-минутную тренировку с гирей для пресса
Авто и мото

Porsche 911 Turbo и Turbo S с гибридной установкой представят 7 сентября
Спорт и фитнес

Коллинс Эзек назвал становую тягу и берпи наиболее эффективными упражнениями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru