Собака размером с ладонь, но с сердцем льва — в чём секрет чихуахуа

Понять чихуахуа можно только тогда, когда видишь её не как крошку с бантиком, а как личность с характером. Эта собака весит всего несколько килограммов, но по силе духа легко соперничает с овчаркой. Маленькое тело скрывает бесконечную энергию, преданность и гордость.

Откуда пришла самая маленькая собака мира

Чихуахуа — древняя порода, корни которой уходят в Мексику. Её предки, собаки тэчичи, жили при дворах тольтеков и считались священными. Археологи находили их изображения на керамике и барельефах, возрастом более тысячи лет. После прихода испанцев многие местные породы исчезли, но именно эти крошечные животные сумели выжить.

В XIX веке американцы "открыли" чихуахуа для мира: собаки быстро покорили светские салоны и дома аристократов. Сегодня порода по-прежнему ассоциируется с шармом, интеллектом и темпераментом — не случайно она стала символом городского питомца.

Два облика одной породы

Существует два официальных типа чихуахуа:

Яблочная голова (Apple Head) — круглый череп, крупные глаза, короткая морда. Это классический тип, признанный кинологическими федерациями.

Олень (Deer Head) — удлинённая морда и более стройное тело. Внешне он ближе к миниатюрной лани, но не входит в выставочный стандарт.

Характер обоих типов схож: оба умны, эмоциональны, чувствительны. Однако "оленьи" собаки немного спокойнее, а "яблочные" отличаются большей экспрессией и жизнерадостностью.

Маленькое тело — огромный характер

Эти собаки будто созданы опровергать стереотипы. Их энергия, уверенность и гордость нередко удивляют даже опытных владельцев.

Верность без границ

Чихуахуа выбирает одного человека и остаётся с ним навсегда. Она идёт за хозяином по пятам, ждёт у двери, ложится рядом, а иногда даже "стережёт" ванную, пока вы моетесь. Эта преданность трогательна, но может обернуться тревогой: долгое одиночество для них мучительно.

Смелость, граничащая с безрассудством

Ни размер, ни вес не мешают чихуахуа вести себя как большая собака. Она без колебаний залает на овчарку или попытается "воспитать" кота. Такая отвага — наследие сторожевых инстинктов. Если не направить её, смелость может перерасти в агрессию.

Упрямство и независимость

Чихуахуа умна, но любит делать всё по-своему. Её трудно заставить — нужно убедить. Поэтому обучение строится на доверии и поощрениях, а не на наказаниях. Без воспитания собака легко превращается в маленького диктатора, решающего, кто когда сядет на диван.

Подозрительность и бдительность

Каждый шорох за дверью вызывает у чихуахуа бурю эмоций. Она мгновенно реагирует лаем на посторонние звуки. В доме это удобно — никакой звонок не останется без внимания. Но для жизни в квартире важно с детства приучать щенка к шуму, гостям и прогулкам среди людей.

Хрупкая анатомия и уход

Тело чихуахуа требует особого внимания. Миниатюрность делает их уязвимыми, но правильный уход помогает сохранить здоровье.

Гипогликемия. Падение сахара в крови — частая проблема у щенков. Пропущенное кормление или стресс способны вызвать обморок. Лучшее решение — частое питание и готовый запас глюкозного сиропа. Открытый родничок. У многих остаётся мягкое место на макушке — "люцианская ямка". Нельзя ударять по голове и позволять детям гладить сверху. Зубной камень. Из-за тесных зубов налёт появляется быстро. Выручат щётка, специальные лакомства и регулярная чистка у ветеринара. Холод и усталость. Тонкая кожа и малый вес делают их чувствительными к температуре. Осенью и зимой обязательны тёплые комбинезоны и короткие прогулки.

Как ухаживать за миниатюрным питомцем

Шерсть. Короткошёрстным достаточно расчёсывания раз в неделю, длинношёрстным — ежедневного.

Короткошёрстным достаточно расчёсывания раз в неделю, длинношёрстным — ежедневного. Глаза. Из-за выпуклой формы часто появляются выделения, их протирают мягкой салфеткой.

Из-за выпуклой формы часто появляются выделения, их протирают мягкой салфеткой. Когти. Подстригают каждые две-три недели.

Подстригают каждые две-три недели. Питание. Используйте корма для мини-пород с высоким содержанием белка. Еду давайте дробно, чтобы избежать скачков сахара.

Воспитание и общение

Чтобы чихуахуа росла послушной, важно соблюдать несколько правил.

Позитивное подкрепление. Хвалите, давайте лакомства, используйте мягкий тон. Ранняя социализация. Щенок должен привыкнуть к разным людям, животным, улицам и транспорту. Чёткие границы. Если нельзя — значит, нельзя. Любое послабление быстро превращается в привычку манипулировать. Короткие тренировки. 5-10 минут в день достаточно, чтобы закрепить команды и не перегрузить питомца.

Кому подойдёт чихуахуа

Эта собака — идеальный спутник для тех, кто проводит много времени дома и ценит эмоциональную связь. Она прекрасно чувствует настроение человека, любит внимание и уют.

Подходит:

пожилым людям и одиноким владельцам;

жителям квартир;

тем, кто хочет настоящего друга, а не просто красивую игрушку.

Не подойдёт:

семьям с малышами, которые могут нечаянно навредить собаке;

людям, часто отсутствующим дома;

тем, кто ищет полностью "управляемого" питомца.

Сравнение: плюсы и минусы породы