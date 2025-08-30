Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шоколадный пирог
Шоколадный пирог
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:44

Шифоновый торт: легкость, которая может обернуться неожиданными последствиями

Как добиться воздушности бисквита: основные ошибки при выпечке шифонового торта

Что может быть лучше, чем нежный, тающий во рту десерт, который покоряет с первого кусочка? Шифоновый торт — это сочетание воздушных коржей, ароматной малиновой прослойки и бархатного заварного крема. Идеальное угощение для праздника или просто для того, чтобы порадовать близких.

Ингредиенты

  • 6 крупных яиц
  • 220 г сахара
  • 200 г пшеничной муки
  • 175 мл воды
  • 125 мл растительного масла
  • 60 г какао
  • 10 г растворимого кофе
  • 10 г разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 100 г малинового конфитюра
  • 50 г шоколада
  • 500 мл молока
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 30 г пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 80 г горького шоколада
  • 80 мл сливок (33%)

Приготовление

Начните с крема: заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно стало комнатной температуры. В сотейнике смешайте яйцо, сахар и муку, постепенно вливайте молоко. Варите, помешивая, до загустения. Накройте плёнкой и полностью охладите.

Взбейте крем: добавьте мягкое масло и взбивайте миксером до пышности. Убедитесь, что крем холодный — иначе масса может стать слишком жидкой. Приготовьте бисквит: сварите кофе из воды и растворимого кофе, остудите. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с половиной сахара, добавьте масло, кофе и какао. Просеянную муку с разрыхлителем и солью аккуратно вмешайте в массу.

Взбейте белки: охлаждённые белки взбейте с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно соедините с тестом, чтобы не потерять воздушность. Выпекайте: перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180°C 40-45 минут. Готовность проверьте сухой шпажкой. Охладите, разрежьте на коржи.

Соберите торт: коржи (кроме верхнего) смажьте конфитюром, затем кремом, посыпьте шоколадом. Сложите друг на друга, уберите в холодильник на 2-3 часа.
Приготовьте глазурь: растопите шоколад со сливками до однородности. Полейте торт, дайте застыть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как запечь овощи в сметане: советы по выбору ингредиентов и технике сегодня в 1:19

Запеченные овощи в сметане: легкий способ сделать ужин полезным и вкусным

Запеченные овощи в сметане — это простое и вкусное блюдо, которое можно легко подготовить. Узнайте, как разнообразить свой стол с помощью этого рецепта!

Читать полностью » Шеф Дебби Тео: лакса в Малайзии превратилась в гастрономическую роскошь сегодня в 1:17

Этот суп называют символом Юго-Восточной Азии — попробовав раз, возвращаются снова

Карри-лакса — суп с лапшой, который называют гастрономической легендой. Его острый, насыщенный вкус покорил Азию и теперь завоёвывает Европу.

Читать полностью » Кондитеры показали рецепт десерта с арахисовым маслом и виноградным желе сегодня в 0:26

Плотный корж, нежный мусс и блестящее желе — такой пирог можно готовить на каждый праздник

Пирог с арахисовым маслом и виноградным желе — десерт, который возвращает в детство. Узнайте, как из простых ингредиентов рождается шедевр.

Читать полностью » Как приготовить сушеную курицу к пиву: пошаговая инструкция сегодня в 0:13

Откройте для себя неожиданный способ приготовления курицы к пиву

Узнайте, как легко и быстро приготовить сушеную курицу к пиву в домашних условиях! Эта ароматная закуска станет настоящим хитом на вашем столе.

Читать полностью » Как сливы в собственном соку могут стать универсальным ингредиентом сегодня в 0:07

Сливы в собственном соку: неожиданная угроза для ваших зимних запасов

Узнайте, как легко и быстро приготовить сливы в собственном соку на зиму без сахара! Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться вкусом лета круглый год.

Читать полностью » The Mirror: как приготовить айс-латте с баристским вкусом дома вчера в 23:52

Почему домашний айс-латте всегда хуже кофейного: бариста назвал главные ошибки

Бариста рассказал, почему домашний айс-латте часто превращается в «водянистую смесь» и раскрыл правильный порядок приготовления напитка.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Игнатенко: арбузная диета не сжигает жир, а выводит жидкость вчера в 22:41

Потеря веса без пользы: чем рискуют любители арбузного марафона

Арбузная диета не сжигает жир, а лишь выводит жидкость. Врач объяснила, почему похудение «минус 7 кг за неделю» — это миф и риск для здоровья.

Читать полностью » Диетолог объяснила, какие мясные и рыбные консервы самые полезные вчера в 22:27

Вздутые крышки и ржавые швы: признаки, что консервы лучше выбросить

Диетолог объяснила, как выбрать качественные консервы и избежать отравления: на что смотреть на упаковке, какие виды полезнее и как хранить банки.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты назвали причины продажи почти новых автомобилей на вторичном рынке
Туризм

Сентябрьский отдых в Сочи: маршруты и прогулки
Спорт и фитнес

Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю
Дом

Алюминиевая фольга и наждачная бумага помогут заточить тёрку дома
Наука и технологии

Университет Лестера и NASA создают генератор на америции-241 для дальнего космоса
Красота и здоровье

Врач-гигиенист Инна Гришина: профессиональную чистку зубов нужно делать раз в полгода
Питомцы

Европейская обыкновенная кошка: происхождение, характер и правила ухода
Садоводство

Дрожжи для компоста: готовим убойный раствор для быстрого созревания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru