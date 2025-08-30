Шифоновый торт: легкость, которая может обернуться неожиданными последствиями
Что может быть лучше, чем нежный, тающий во рту десерт, который покоряет с первого кусочка? Шифоновый торт — это сочетание воздушных коржей, ароматной малиновой прослойки и бархатного заварного крема. Идеальное угощение для праздника или просто для того, чтобы порадовать близких.
Ингредиенты
- 6 крупных яиц
- 220 г сахара
- 200 г пшеничной муки
- 175 мл воды
- 125 мл растительного масла
- 60 г какао
- 10 г растворимого кофе
- 10 г разрыхлителя
- Щепотка соли
- 100 г малинового конфитюра
- 50 г шоколада
- 500 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 30 г пшеничной муки
- 1 яйцо
- 80 г горького шоколада
- 80 мл сливок (33%)
Приготовление
Начните с крема: заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно стало комнатной температуры. В сотейнике смешайте яйцо, сахар и муку, постепенно вливайте молоко. Варите, помешивая, до загустения. Накройте плёнкой и полностью охладите.
Взбейте крем: добавьте мягкое масло и взбивайте миксером до пышности. Убедитесь, что крем холодный — иначе масса может стать слишком жидкой. Приготовьте бисквит: сварите кофе из воды и растворимого кофе, остудите. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с половиной сахара, добавьте масло, кофе и какао. Просеянную муку с разрыхлителем и солью аккуратно вмешайте в массу.
Взбейте белки: охлаждённые белки взбейте с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно соедините с тестом, чтобы не потерять воздушность. Выпекайте: перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180°C 40-45 минут. Готовность проверьте сухой шпажкой. Охладите, разрежьте на коржи.
Соберите торт: коржи (кроме верхнего) смажьте конфитюром, затем кремом, посыпьте шоколадом. Сложите друг на друга, уберите в холодильник на 2-3 часа.
Приготовьте глазурь: растопите шоколад со сливками до однородности. Полейте торт, дайте застыть.
