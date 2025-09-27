Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофе
Кофе
© commons.wikimedia.org by Editor at Large is licensed under CC BY-SA 2.5
Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:03

Обычная чашка может стоить здоровья: чем опасен цикорий при неосторожном употреблении

Цикорий содержит инулин и помогает пищеварению

Цикорий всё чаще появляется на кухнях как достойная альтернатива кофе. Его слегка горьковато-ореховый вкус, мягкий бодрящий эффект и богатый состав сделали напиток популярным среди тех, кому кофеин противопоказан. Но у цикория есть не только плюсы, но и ряд ограничений, о которых важно знать.

Чем ценен цикорий

Главное достоинство цикория — высокий уровень инулина. Этот природный пребиотик помогает пищеварению, поддерживает полезную микрофлору и способствует мягкой нормализации уровня сахара в крови.

Помимо инулина, в корне содержатся витамины группы B, аскорбиновая кислота, калий, марганец и железо. Такой набор укрепляет сердце и сосуды, снижает риск атеросклероза и помогает в профилактике анемии.

"Цикорий нельзя пить беременным и кормящим. У беременных на ранних сроках он может спровоцировать прерывание беременности", — пояснила врач-эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Также специалист подчеркнула, что напиток способен вызвать обострение желчекаменной болезни, а при злоупотреблении — неприятные проявления со стороны ЖКТ.

Сравнение

Критерий Кофе Цикорий
Содержание кофеина Высокое Отсутствует
Влияние на сердце Может повышать давление Снижает риск болезней
Влияние на сон Часто вызывает бессонницу Обладает мягким успокаивающим эффектом
Польза для ЖКТ Может раздражать слизистую Улучшает пищеварение
Доступность Широкая линейка сортов Растворимый порошок, напитки, добавки

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте цикорий без ароматизаторов — натуральный продукт безопаснее.

  2. Обращайте внимание на форму: порошок для быстрого напитка, гранулы — для более насыщенного вкуса, растворимый экстракт — универсальный вариант.

  3. Заваривайте не кипятком, а горячей водой 80-90 °C, чтобы сохранить полезные вещества.

  4. Для разнообразия добавляйте молоко, мед, корицу или кардамон.

  5. Начинайте с половины чайной ложки — так проще оценить реакцию организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерное употребление → метеоризм, жидкий стул → ограничить дозу до 1-2 чашек в день.

  • Приём при желчекаменной болезни → риск обострения → заменить на травяные чаи (мята, ромашка).

  • Употребление при аллергии на астровые → зуд, высыпания → выбрать ячменный или злаковый кофе.

А что если…

Если цикорий не подошёл, стоит попробовать альтернативы: напиток из ячменя, зелёный ройбуш или безкофеиновый кофе. Они тоже поддерживают бодрость, но менее агрессивны для ЖКТ.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Без кофеина Возможны аллергические реакции
Поддержка пищеварения Противопоказан при ЖКБ
Снижение сахара в крови Может вызвать газообразование
Доступная цена Не рекомендован беременным и кормящим

FAQ

Как выбрать цикорий в магазине?
Лучше отдавать предпочтение продукту без ароматизаторов и добавок, с пометкой "100% натуральный".

Сколько стоит упаковка?
Средняя цена — от 120 до 250 рублей за банку 100-150 г. Стоимость зависит от производителя и формы выпуска.

Что лучше: цикорий или кофе?
Если нужны бодрость и быстрый тонус — кофе. Если важно здоровье ЖКТ и спокойный сон — цикорий станет лучшей заменой.

Можно ли пить цикорий каждый день?
Да, но в умеренных количествах — 1-2 чашки, если нет противопоказаний.

Мифы и правда

  • Миф: цикорий полностью заменяет кофе.
    Правда: он не содержит кофеина и не даёт такого мощного стимулятора, но мягко поддерживает тонус.

  • Миф: цикорий полезен всем.
    Правда: при беременности, аллергии и ЖКБ он противопоказан.

  • Миф: напиток безвреден в любом количестве.
    Правда: передозировка может вызвать проблемы с ЖКТ.

Сон и психология

Цикорий помогает снять лёгкое напряжение и не мешает засыпанию. В отличие от кофе, он не нарушает фазу глубокого сна и может стать вечерним напитком для тех, кто страдает от бессонницы.

3 интересных факта

  1. В Европе цикорий активно использовали как заменитель кофе ещё в XIX веке.

  2. Корень растения иногда добавляют в хлеб и печенье для увеличения пищевой ценности.

  3. Листья цикория входят в состав салатов и придают им пикантную горчинку.

Исторический контекст

Впервые цикорий начали использовать в качестве напитка во Франции в конце XVIII века, когда кофе был дорогим и редким. Постепенно он стал популярным во всей Европе, особенно в периоды, когда кофе был труднодоступен. В России цикорий активно пили во времена войны и экономических кризисов, а сегодня он снова востребован как полезная альтернатива.

