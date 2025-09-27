Обычная чашка может стоить здоровья: чем опасен цикорий при неосторожном употреблении

Цикорий всё чаще появляется на кухнях как достойная альтернатива кофе. Его слегка горьковато-ореховый вкус, мягкий бодрящий эффект и богатый состав сделали напиток популярным среди тех, кому кофеин противопоказан. Но у цикория есть не только плюсы, но и ряд ограничений, о которых важно знать.

Чем ценен цикорий

Главное достоинство цикория — высокий уровень инулина. Этот природный пребиотик помогает пищеварению, поддерживает полезную микрофлору и способствует мягкой нормализации уровня сахара в крови.

Помимо инулина, в корне содержатся витамины группы B, аскорбиновая кислота, калий, марганец и железо. Такой набор укрепляет сердце и сосуды, снижает риск атеросклероза и помогает в профилактике анемии.

"Цикорий нельзя пить беременным и кормящим. У беременных на ранних сроках он может спровоцировать прерывание беременности", — пояснила врач-эндокринолог, диетолог Анна Гончарова.

Также специалист подчеркнула, что напиток способен вызвать обострение желчекаменной болезни, а при злоупотреблении — неприятные проявления со стороны ЖКТ.

Сравнение