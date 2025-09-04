Обычные овощи и баночка нута — вкус, ради которого не нужен ресторан

Свежий, сытный и очень универсальный — именно таким получается салат из нута, который можно подать как лёгкий обед или основу для ужина. Его секрет в том, что ингредиенты легко варьировать, а вкус всегда остаётся ярким и гармоничным.

Основные ингредиенты

Для классического варианта понадобятся:

консервированный нут;

спелые помидоры (подойдут и черри);

огурцы;

красный салатный лук;

свежая петрушка.

Всё просто и доступно. При желании помидоры можно очистить от кожицы, а лук заменить более мягким, свежим.

Идеи для дополнений

Салат легко превратить в более насыщенное блюдо. К нему отлично подходят:

свежий или запечённый болгарский перец;

авокадо;

сыр;

каперсы;

оливки;

консервированный тунец.

Каждый раз получается новое сочетание — именно поэтому этот рецепт можно смело называть базовым.

Заправка — главное в салате

Чтобы блюдо заиграло, стоит уделить внимание заправке. В основе:

оливковое масло;

свежевыжатый лимонный сок;

немного соли;

щепоть специй (например, чёрный перец или зира).

Для разнообразия можно добавить каплю яблочного или бальзамического уксуса. Автор советует не жалеть петрушки: именно она даёт салату свежесть и лёгкую пряность.

Атмосфера трапезы

Лёгкий салат из нута прекрасно сочетается с бокалом охлаждённого белого вина. Такое сочетание сделает простое блюдо частью уютного ужина в конце лета или приятного обеда в компании друзей.