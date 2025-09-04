Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из огурцов, помидоров и нута
© commons.wikimedia.org by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Обычные овощи и баночка нута — вкус, ради которого не нужен ресторан

Салат из нута с овощами и оливковым маслом: базовый рецепт

Свежий, сытный и очень универсальный — именно таким получается салат из нута, который можно подать как лёгкий обед или основу для ужина. Его секрет в том, что ингредиенты легко варьировать, а вкус всегда остаётся ярким и гармоничным.

Основные ингредиенты

Для классического варианта понадобятся:

  • консервированный нут;
  • спелые помидоры (подойдут и черри);
  • огурцы;
  • красный салатный лук;
  • свежая петрушка.

Всё просто и доступно. При желании помидоры можно очистить от кожицы, а лук заменить более мягким, свежим.

Идеи для дополнений

Салат легко превратить в более насыщенное блюдо. К нему отлично подходят:

  • свежий или запечённый болгарский перец;
  • авокадо;
  • сыр;
  • каперсы;
  • оливки;
  • консервированный тунец.

Каждый раз получается новое сочетание — именно поэтому этот рецепт можно смело называть базовым.

Заправка — главное в салате

Чтобы блюдо заиграло, стоит уделить внимание заправке. В основе:

  • оливковое масло;
  • свежевыжатый лимонный сок;
  • немного соли;
  • щепоть специй (например, чёрный перец или зира).

Для разнообразия можно добавить каплю яблочного или бальзамического уксуса. Автор советует не жалеть петрушки: именно она даёт салату свежесть и лёгкую пряность.

Атмосфера трапезы

Лёгкий салат из нута прекрасно сочетается с бокалом охлаждённого белого вина. Такое сочетание сделает простое блюдо частью уютного ужина в конце лета или приятного обеда в компании друзей.

