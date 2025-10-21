Вирус, который не уходит: чем опасна ветрянка и почему её нельзя переносить специально

С наступлением холодного сезона во многих регионах России выросло число заболевших ветряной оспой. Для большинства родителей эта инфекция кажется безобидной, и многие до сих пор уверены, что "лучше переболеть в детстве". Некоторые даже устраивают так называемые "ветряночные вечеринки", чтобы дети заразились от сверстников. Однако врачи предупреждают — такой подход опасен для здоровья.

О том, чем опасна ветрянка и почему вакцинация лучше болезни, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач Морозовской детской больницы, эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Бережанский.

"Повышение заболеваемости имеет циклический характер и связано с приходом детей в детские коллективы после каникул. Примерно через 21 день после начала учебы мы видим рост числа заболевших. Это нормальная история. Ненормально, когда родители специально стараются заразить ребёнка", — сказал Павел Бережанский.

Почему не стоит заражать ребёнка специально

По словам врача, ветрянка действительно протекает у многих детей легко — с высыпаниями, зудом и повышением температуры, которые проходят за 5-7 дней. Однако даже при лёгком течении инфекция остаётся серьёзным испытанием для иммунной системы.

"Раньше считалось, что надо переболеть. Одно время были модны ветряночные вечеринки, когда здоровые дети общались с больными и заражались. На самом деле для организма это плохо. Ветряная оспа — большая проблема для иммунной системы, и она только на первый взгляд кажется лёгкой инфекцией", — отметил Бережанский.

После перенесённой болезни иммунитет действительно остаётся пожизненным, но вирус Varicella-Zoster, который вызывает ветрянку, навсегда остаётся в нервных клетках спинного мозга. При ослаблении иммунитета он может активироваться снова — уже в виде опоясывающего герпеса, сопровождающегося сильными болями и высыпаниями вдоль нервных волокон.

Почему ветрянка опасна для взрослых

Если ребёнок переносит заболевание относительно легко, то у взрослых ветряная оспа часто проходит в тяжёлой форме и может вызывать осложнения:

• вирусный энцефалит - воспаление головного мозга;

• менингит - поражение оболочек мозга;

• вторичные бактериальные инфекции кожи, оставляющие рубцы;

• пневмония, особенно у людей со сниженным иммунитетом;

• у беременных — риск врождённых патологий у плода.

Бережанский подчеркнул, что у 90% взрослых болезнь протекает именно тяжело, а у беременных последствия могут быть опасны не только для матери, но и для ребёнка.

Вирус, который остаётся на всю жизнь

"Ветрянку вызывает вирус из семейства герпесвирусов — Varicella-Zoster. Если человек переболел, вирус на всю жизнь остаётся в альфа-мотонейронах спинного мозга. При ослабленном иммунитете он активируется, и тогда возникает опоясывающий герпес", — объяснил врач.

При рецидиве по ходу нервов появляются болезненные высыпания, которые могут долго не заживать. Иногда после них остаются рубцы и постгерпетическая невралгия — длительная боль, не поддающаяся лечению.

Советы шаг за шагом: как защититься от ветрянки

Сделайте прививку. Вакцинация формирует иммунитет без риска заражения. Прививайте детей с 12 месяцев. Ревакцинация проводится через 6 недель или по рекомендации врача. Взрослым, не болевшим ранее, также стоит вакцинироваться. Это особенно важно для женщин, планирующих беременность. После контакта с больным можно сделать прививку в течение 72 часов — она предотвращает развитие болезни в 90% случаев. Следите за симптомами. При первых высыпаниях обращайтесь к врачу, особенно если температура превышает 38 °C.

"Вакцина помогает защититься от того, чтобы вирус на всю жизнь застрял в нервной системе. Прививки делаем детям с 12 месяцев, также можно привиться и взрослым, которые не имеют антител", — уточнил Бережанский.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: специально заражать ребёнка.

Последствие: риск осложнений и перегрузка иммунитета.

Альтернатива: сделать вакцинацию, которая безопасно формирует иммунитет.

Ошибка: мазать высыпания зелёнкой.

Последствие: бесполезная обработка и возможное раздражение кожи.

Альтернатива: использовать специальные противозудные препараты, назначенные врачом.

Ошибка: отпускать ребёнка в сад до полного заживления.

Последствие: заражение других детей.

Альтернатива: соблюдать изоляцию 4 дня после появления последних высыпаний.

Таблица: чем ветрянка отличается у детей и взрослых