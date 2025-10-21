Вирус, который не уходит: чем опасна ветрянка и почему её нельзя переносить специально
С наступлением холодного сезона во многих регионах России выросло число заболевших ветряной оспой. Для большинства родителей эта инфекция кажется безобидной, и многие до сих пор уверены, что "лучше переболеть в детстве". Некоторые даже устраивают так называемые "ветряночные вечеринки", чтобы дети заразились от сверстников. Однако врачи предупреждают — такой подход опасен для здоровья.
О том, чем опасна ветрянка и почему вакцинация лучше болезни, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач Морозовской детской больницы, эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Бережанский.
"Повышение заболеваемости имеет циклический характер и связано с приходом детей в детские коллективы после каникул. Примерно через 21 день после начала учебы мы видим рост числа заболевших. Это нормальная история. Ненормально, когда родители специально стараются заразить ребёнка", — сказал Павел Бережанский.
Почему не стоит заражать ребёнка специально
По словам врача, ветрянка действительно протекает у многих детей легко — с высыпаниями, зудом и повышением температуры, которые проходят за 5-7 дней. Однако даже при лёгком течении инфекция остаётся серьёзным испытанием для иммунной системы.
"Раньше считалось, что надо переболеть. Одно время были модны ветряночные вечеринки, когда здоровые дети общались с больными и заражались. На самом деле для организма это плохо. Ветряная оспа — большая проблема для иммунной системы, и она только на первый взгляд кажется лёгкой инфекцией", — отметил Бережанский.
После перенесённой болезни иммунитет действительно остаётся пожизненным, но вирус Varicella-Zoster, который вызывает ветрянку, навсегда остаётся в нервных клетках спинного мозга. При ослаблении иммунитета он может активироваться снова — уже в виде опоясывающего герпеса, сопровождающегося сильными болями и высыпаниями вдоль нервных волокон.
Почему ветрянка опасна для взрослых
Если ребёнок переносит заболевание относительно легко, то у взрослых ветряная оспа часто проходит в тяжёлой форме и может вызывать осложнения:
• вирусный энцефалит - воспаление головного мозга;
• менингит - поражение оболочек мозга;
• вторичные бактериальные инфекции кожи, оставляющие рубцы;
• пневмония, особенно у людей со сниженным иммунитетом;
• у беременных — риск врождённых патологий у плода.
Бережанский подчеркнул, что у 90% взрослых болезнь протекает именно тяжело, а у беременных последствия могут быть опасны не только для матери, но и для ребёнка.
Вирус, который остаётся на всю жизнь
"Ветрянку вызывает вирус из семейства герпесвирусов — Varicella-Zoster. Если человек переболел, вирус на всю жизнь остаётся в альфа-мотонейронах спинного мозга. При ослабленном иммунитете он активируется, и тогда возникает опоясывающий герпес", — объяснил врач.
При рецидиве по ходу нервов появляются болезненные высыпания, которые могут долго не заживать. Иногда после них остаются рубцы и постгерпетическая невралгия — длительная боль, не поддающаяся лечению.
Советы шаг за шагом: как защититься от ветрянки
-
Сделайте прививку. Вакцинация формирует иммунитет без риска заражения.
-
Прививайте детей с 12 месяцев. Ревакцинация проводится через 6 недель или по рекомендации врача.
-
Взрослым, не болевшим ранее, также стоит вакцинироваться. Это особенно важно для женщин, планирующих беременность.
-
После контакта с больным можно сделать прививку в течение 72 часов — она предотвращает развитие болезни в 90% случаев.
-
Следите за симптомами. При первых высыпаниях обращайтесь к врачу, особенно если температура превышает 38 °C.
"Вакцина помогает защититься от того, чтобы вирус на всю жизнь застрял в нервной системе. Прививки делаем детям с 12 месяцев, также можно привиться и взрослым, которые не имеют антител", — уточнил Бережанский.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: специально заражать ребёнка.
Последствие: риск осложнений и перегрузка иммунитета.
Альтернатива: сделать вакцинацию, которая безопасно формирует иммунитет.
-
Ошибка: мазать высыпания зелёнкой.
Последствие: бесполезная обработка и возможное раздражение кожи.
Альтернатива: использовать специальные противозудные препараты, назначенные врачом.
-
Ошибка: отпускать ребёнка в сад до полного заживления.
Последствие: заражение других детей.
Альтернатива: соблюдать изоляцию 4 дня после появления последних высыпаний.
Таблица: чем ветрянка отличается у детей и взрослых
|Показатель
|У детей
|У взрослых
|Длительность болезни
|5-7 дней
|10-14 дней
|Температура
|Умеренная
|Высокая, до 39-40 °C
|Количество высыпаний
|Мало, мелкие пузырьки
|Много, крупные, могут оставлять рубцы
|Осложнения
|Редко
|Часто (пневмония, энцефалит)
|Риск повторного заболевания
|Минимальный
|Высок при иммунодефиците
А что если болезнь уже началась?
При появлении первых пузырьков важно изолировать заболевшего и обратиться к врачу. Детям назначают препараты, снимающие зуд и воспаление, а также средства для укрепления иммунитета. При тяжёлой форме болезни может потребоваться противовирусное лечение.
Главное — не заниматься самолечением и не использовать устаревшие методы вроде зелёнки или фукорцина: они не ускоряют заживление и могут скрыть признаки осложнений.
Мифы и правда
Миф 1. Ветрянкой лучше переболеть в детстве.
Правда. Заболевание перегружает иммунитет и может вызвать осложнения. Вакцинация безопаснее.
Миф 2. После болезни остаётся пожизненный иммунитет.
Правда. Да, но вирус остаётся в нервной системе и может активироваться снова.
Миф 3. Ветрянка — лёгкая инфекция.
Правда. Для взрослых и беременных она может быть смертельно опасна.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заразиться от человека без высыпаний?
Да, больной заразен за 1-2 дня до появления первых пузырьков.
Когда ребёнок перестаёт быть заразным?
Через 4 дня после появления последней сыпи.
Нужно ли взрослым делать прививку?
Да, если они не болели и не имеют антител — особенно женщинам до беременности.
Можно ли повторно заболеть?
Очень редко, в основном при ослабленном иммунитете.
Три интересных факта
-
Вирус Varicella-Zoster относится к тому же семейству, что и герпес, и остаётся в организме навсегда.
-
Даже после лёгкой ветрянки вирус может активироваться спустя десятилетия.
-
Вакцина против ветряной оспы входит в календарь прививок во многих странах и считается одной из самых безопасных.
Исторический контекст
Ветряная оспа известна с древних времён. Первые описания болезни встречаются ещё в трудах Гиппократа. Однако только в XX веке учёные выяснили, что её вызывает вирус герпеса. Вакцина появилась в 1974 году в Японии и полностью изменила подход к профилактике болезни. Сегодня врачи по всему миру рекомендуют прививаться, чтобы защитить не только детей, но и взрослых от тяжёлых осложнений.
