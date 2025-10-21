Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Госпитализированный школьник
Госпитализированный школьник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:29

Вирус, который не уходит: чем опасна ветрянка и почему её нельзя переносить специально

Профессор Павел Бережанский рассказал, почему опасно заражать детей ветрянкой специально

С наступлением холодного сезона во многих регионах России выросло число заболевших ветряной оспой. Для большинства родителей эта инфекция кажется безобидной, и многие до сих пор уверены, что "лучше переболеть в детстве". Некоторые даже устраивают так называемые "ветряночные вечеринки", чтобы дети заразились от сверстников. Однако врачи предупреждают — такой подход опасен для здоровья.

О том, чем опасна ветрянка и почему вакцинация лучше болезни, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач Морозовской детской больницы, эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Бережанский.

"Повышение заболеваемости имеет циклический характер и связано с приходом детей в детские коллективы после каникул. Примерно через 21 день после начала учебы мы видим рост числа заболевших. Это нормальная история. Ненормально, когда родители специально стараются заразить ребёнка", — сказал Павел Бережанский.

Почему не стоит заражать ребёнка специально

По словам врача, ветрянка действительно протекает у многих детей легко — с высыпаниями, зудом и повышением температуры, которые проходят за 5-7 дней. Однако даже при лёгком течении инфекция остаётся серьёзным испытанием для иммунной системы.

"Раньше считалось, что надо переболеть. Одно время были модны ветряночные вечеринки, когда здоровые дети общались с больными и заражались. На самом деле для организма это плохо. Ветряная оспа — большая проблема для иммунной системы, и она только на первый взгляд кажется лёгкой инфекцией", — отметил Бережанский.

После перенесённой болезни иммунитет действительно остаётся пожизненным, но вирус Varicella-Zoster, который вызывает ветрянку, навсегда остаётся в нервных клетках спинного мозга. При ослаблении иммунитета он может активироваться снова — уже в виде опоясывающего герпеса, сопровождающегося сильными болями и высыпаниями вдоль нервных волокон.

Почему ветрянка опасна для взрослых

Если ребёнок переносит заболевание относительно легко, то у взрослых ветряная оспа часто проходит в тяжёлой форме и может вызывать осложнения:

вирусный энцефалит - воспаление головного мозга;
менингит - поражение оболочек мозга;
вторичные бактериальные инфекции кожи, оставляющие рубцы;
пневмония, особенно у людей со сниженным иммунитетом;
• у беременных — риск врождённых патологий у плода.

Бережанский подчеркнул, что у 90% взрослых болезнь протекает именно тяжело, а у беременных последствия могут быть опасны не только для матери, но и для ребёнка.

Вирус, который остаётся на всю жизнь

"Ветрянку вызывает вирус из семейства герпесвирусов — Varicella-Zoster. Если человек переболел, вирус на всю жизнь остаётся в альфа-мотонейронах спинного мозга. При ослабленном иммунитете он активируется, и тогда возникает опоясывающий герпес", — объяснил врач.

При рецидиве по ходу нервов появляются болезненные высыпания, которые могут долго не заживать. Иногда после них остаются рубцы и постгерпетическая невралгия — длительная боль, не поддающаяся лечению.

Советы шаг за шагом: как защититься от ветрянки

  1. Сделайте прививку. Вакцинация формирует иммунитет без риска заражения.

  2. Прививайте детей с 12 месяцев. Ревакцинация проводится через 6 недель или по рекомендации врача.

  3. Взрослым, не болевшим ранее, также стоит вакцинироваться. Это особенно важно для женщин, планирующих беременность.

  4. После контакта с больным можно сделать прививку в течение 72 часов — она предотвращает развитие болезни в 90% случаев.

  5. Следите за симптомами. При первых высыпаниях обращайтесь к врачу, особенно если температура превышает 38 °C.

"Вакцина помогает защититься от того, чтобы вирус на всю жизнь застрял в нервной системе. Прививки делаем детям с 12 месяцев, также можно привиться и взрослым, которые не имеют антител", — уточнил Бережанский.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: специально заражать ребёнка.
    Последствие: риск осложнений и перегрузка иммунитета.
    Альтернатива: сделать вакцинацию, которая безопасно формирует иммунитет.

  • Ошибка: мазать высыпания зелёнкой.
    Последствие: бесполезная обработка и возможное раздражение кожи.
    Альтернатива: использовать специальные противозудные препараты, назначенные врачом.

  • Ошибка: отпускать ребёнка в сад до полного заживления.
    Последствие: заражение других детей.
    Альтернатива: соблюдать изоляцию 4 дня после появления последних высыпаний.

Таблица: чем ветрянка отличается у детей и взрослых

Показатель У детей У взрослых
Длительность болезни 5-7 дней 10-14 дней
Температура Умеренная Высокая, до 39-40 °C
Количество высыпаний Мало, мелкие пузырьки Много, крупные, могут оставлять рубцы
Осложнения Редко Часто (пневмония, энцефалит)
Риск повторного заболевания Минимальный Высок при иммунодефиците

А что если болезнь уже началась?

При появлении первых пузырьков важно изолировать заболевшего и обратиться к врачу. Детям назначают препараты, снимающие зуд и воспаление, а также средства для укрепления иммунитета. При тяжёлой форме болезни может потребоваться противовирусное лечение.

Главное — не заниматься самолечением и не использовать устаревшие методы вроде зелёнки или фукорцина: они не ускоряют заживление и могут скрыть признаки осложнений.

Мифы и правда

Миф 1. Ветрянкой лучше переболеть в детстве.
Правда. Заболевание перегружает иммунитет и может вызвать осложнения. Вакцинация безопаснее.

Миф 2. После болезни остаётся пожизненный иммунитет.
Правда. Да, но вирус остаётся в нервной системе и может активироваться снова.

Миф 3. Ветрянка — лёгкая инфекция.
Правда. Для взрослых и беременных она может быть смертельно опасна.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заразиться от человека без высыпаний?
Да, больной заразен за 1-2 дня до появления первых пузырьков.

Когда ребёнок перестаёт быть заразным?
Через 4 дня после появления последней сыпи.

Нужно ли взрослым делать прививку?
Да, если они не болели и не имеют антител — особенно женщинам до беременности.

Можно ли повторно заболеть?
Очень редко, в основном при ослабленном иммунитете.

Три интересных факта

  1. Вирус Varicella-Zoster относится к тому же семейству, что и герпес, и остаётся в организме навсегда.

  2. Даже после лёгкой ветрянки вирус может активироваться спустя десятилетия.

  3. Вакцина против ветряной оспы входит в календарь прививок во многих странах и считается одной из самых безопасных.

Исторический контекст

Ветряная оспа известна с древних времён. Первые описания болезни встречаются ещё в трудах Гиппократа. Однако только в XX веке учёные выяснили, что её вызывает вирус герпеса. Вакцина появилась в 1974 году в Японии и полностью изменила подход к профилактике болезни. Сегодня врачи по всему миру рекомендуют прививаться, чтобы защитить не только детей, но и взрослых от тяжёлых осложнений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала, как хронический гепатит C приводит к циррозу и раку печени сегодня в 3:12
Печень разрушается молча: как гепатит C годами убивает, не подавая сигналов

Хронический гепатит C годами разрушает печень, не вызывая симптомов. Почему болезнь опасна и как не допустить цирроза — объясняет инфекционист.

Читать полностью » Врач Галина Латаева назвала квашеную капусту самым доступным суперфудом для укрепления здоровья сегодня в 2:48
Дешевле витаминов, полезнее лекарств: чем квашеная капуста удивила врачей

Этот недорогой и привычный продукт способен заменить модные суперфуды. Почему квашеная капуста полезна для сердца, кожи и иммунитета — рассказывает врач.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, какие продукты вызывают метеоризм и вздутие живота сегодня в 2:31
Полезные продукты с подвохом: овощи и фрукты, от которых бурлит живот

Даже полезные продукты могут вызывать метеоризм. Почему это происходит и как скорректировать рацион — объясняет гастроэнтеролог.

Читать полностью » Врач Ольга Чернявская: в России ВИЧ всё чаще выявляют у людей старше 40 лет сегодня в 2:08
Тихая эпидемия среди благополучных: почему ВИЧ всё чаще находят у зрелых людей

ВИЧ больше не болезнь молодёжи. Почему вирус всё чаще выявляют у людей старше 40 и как изменилась эпидемия — рассказывает инфекционист.

Читать полностью » Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты и напитки разрушают работу мозга сегодня в 1:41
Мозг сгорает тихо: врачи назвали три привычки, которые ежедневно убивают нейроны

Даже один бокал вина или лишняя порция сладкого могут навредить мозгу. Почему это происходит и как сохранить ясность ума — рассказывает врач.

Читать полностью » Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала о первых признаках гепатита C сегодня в 1:34
Кажется, просто усталость — а это гепатит C: врачи раскрыли первые тревожные сигналы

Гепатит C может долго не проявляться. Какие первые признаки болезни стоит заметить и как не пропустить начало воспаления — рассказывает инфекционист.

Читать полностью » Алексей Суренков назвал основные ошибки при подготовке к лабораторным исследованиям сегодня в 1:10
Тревога сильнее болезни: почему стресс перед анализом искажает результаты

Даже чашка кофе или утренняя пробежка могут исказить анализ крови. Как подготовиться, чтобы результат был точным — объясняет врач.

Читать полностью » Эксперт Зак Тернер рассказал, как фастфуд вызывает окислительный стресс и воспаление в организме сегодня в 0:46
Фастфуд бьёт не по талии, а по клеткам: что на самом деле делает с нами картошка фри

Почему даже одна порция картофеля фри может запустить воспаление в организме и как выбрать безопасное масло для жарки — объясняет врач.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Защемление седалищного нерва чаще возникает при наклоне вперёд — физиотерапевты объяснили причины
Садоводство
Современные сорта ежевики выдерживают морозы до –35 градусов и плодоносят в Сибири — Анатолий Сидорович
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям ограничил участие принца Эндрю и Сары Фергюсон в королевских мероприятиях
Питомцы
Исследование: взгляд собаки повышает уровень окситоцина у человека и питомца
Садоводство
Английская соль восполняет дефицит магния и серы, но не заменяет удобрения — мнение агрономов
Спорт и фитнес
Физическая активность помогает снизить уровень кортизола и улучшить настроение — исследование
Авто и мото
Автоэксперт: зимой без короткого прогрева двигатель быстрее изнашивается
Наука
Летающий квантовый канал связи протестировали под Мюнхеном в рамках проекта QuNET – Флориан Молл
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet