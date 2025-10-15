Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Концепция социального дистанцирования в общественных местах
Концепция социального дистанцирования в общественных местах
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:19

Ветрянка не прощает ошибок: почему даже один контакт гарантирует заражение

Врач Чернышова: заразиться ветрянкой может каждый, кто не болел и не вакцинировался

Ветряная оспа — одно из самых заразных заболеваний в мире. Многие переносят её в детстве, считая "лёгкой болезнью", после которой остаются только пятна и воспоминания. Однако врачи напоминают: вирус ветрянки способен вызывать серьёзные осложнения, особенно у взрослых. И единственный способ гарантированно защитить себя — вакцинация.

Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью aif. ru, подчеркнув, что уровень заразности ветряной оспы почти абсолютен.

"У ветрянки 100% контагиозность, это означает, что любой человек, который не болел и не вакцинировался, столкнувшись с этим вирусом, заболеет", — объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Почему ветрянка так быстро распространяется

Вирус ветряной оспы передаётся воздушно-капельным путём — достаточно побыть рядом с заболевшим, чтобы заразиться. Частицы вируса могут перемещаться по воздуху на десятки метров, особенно в закрытых помещениях, детских садах или школах.

Заразным человек становится ещё за день до появления сыпи и остаётся таким до момента, когда все пузырьки покрываются корочками. Поэтому предотвратить распространение инфекции только карантином невозможно.

Чернышова уточнила, что ветрянка — не безобидное заболевание, как часто думают. У детей она действительно проходит легче, но у взрослых и подростков может вызывать осложнения: пневмонию, энцефалит, воспаление кожи и вторичные бактериальные инфекции.

Вакцинация: лучший способ защиты

По словам специалиста, вакцина от ветряной оспы не входит в национальный календарь прививок, но доступна по желанию — как для детей, так и для взрослых.

"Начиная с 9-месячного возраста можно вакцинировать детей в 2 этапа. Взрослым тоже можно сделать прививку, но предварительно нужно сдать анализ крови на наличие антител", — рассказала Чернышова.

Прививка формирует стойкий иммунитет на десятилетия, а в случае заражения у привитого человека болезнь протекает значительно легче — без температуры и с минимальной сыпью.

Если человек не уверен, болел ли он ветрянкой, можно сдать анализ крови на антитела к вирусу Varicella zoster. При их наличии вакцина не нужна, а при отсутствии — рекомендуется сделать прививку.

Сравнение: вакцинация и естественное заражение

Критерий Вакцинация Естественное заражение
Риск осложнений Минимальный Возможны пневмония, энцефалит, поражение кожи
Продолжительность болезни Нет или лёгкое течение От 7 до 14 дней
Иммунитет Долговременный Долговременный, но с риском опоясывающего лишая в будущем
Безопасность для окружающих Не заразен Высокая заразность
Контроль врача Полный Самолечение и осложнения возможны

Что такое пассивная иммунизация

Иногда человек контактирует с больным до того, как успевает привиться. В этом случае можно воспользоваться методом пассивной иммунизации - введением готовых антител.

"Это сыворотка, которая уже содержит готовые антитела. Такой укол снижает риск развития заболевания. Но лучше в спокойное время сделать прививку и детям, и взрослым, у которых нет антител, и не переживать из-за ветрянки", — добавила врач.

Пассивная иммунизация не создаёт долгосрочного иммунитета, но помогает избежать болезни или снизить её тяжесть, если заражение уже произошло.

Как проходит вакцинация

Вакцинация проводится в два этапа, между которыми выдерживается интервал 6-10 недель. Прививку делают подкожно, обычно в плечо.

У большинства людей побочных эффектов не возникает. Иногда наблюдаются лёгкое покраснение в месте укола, слабость или незначительное повышение температуры — нормальная реакция организма на формирование иммунитета.

Для взрослых важно пройти обследование перед вакцинацией: убедиться, что нет противопоказаний, и определить уровень антител.

Советы шаг за шагом: как действовать

  1. Проверьте иммунитет. Сдайте анализ на антитела к вирусу ветряной оспы.

  2. Запишитесь на вакцинацию. Если антител нет — планируйте прививку заранее, не дожидаясь вспышки.

  3. Выберите надёжный центр. Прививки должны проводиться сертифицированными вакцинами.

  4. После контакта с больным обратитесь к врачу в течение 3 суток — можно сделать укол сыворотки.

  5. Соблюдайте осторожность. Привитым не требуется изоляция, но важно избегать контактов с непривитыми беременными и младенцами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что ветрянкой лучше переболеть в детстве.
    Последствие: осложнения у детей с ослабленным иммунитетом и риск опоясывающего лишая во взрослом возрасте.
    Альтернатива: вакцинация даёт тот же иммунитет без болезни.

  • Ошибка: откладывать прививку, думая, что вирус не страшен.
    Последствие: заражение от ребёнка или коллеги, тяжёлое течение и рубцы на коже.
    Альтернатива: профилактическая вакцинация по желанию.

  • Ошибка: делать прививку во время простуды.
    Последствие: ослабленный иммунитет может дать непредсказуемую реакцию.
    Альтернатива: дождаться полного выздоровления.

А что если уже был контакт с больным?

Если вы не болели и не привиты, но недавно контактировали с заболевшим, действовать нужно быстро. Пассивная иммунизация эффективна в течение 72 часов. Если сроки упущены, остаётся только наблюдение: при первых признаках температуры или сыпи — сразу к врачу.

