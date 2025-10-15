Ветрянка не прощает ошибок: почему даже один контакт гарантирует заражение

Ветряная оспа — одно из самых заразных заболеваний в мире. Многие переносят её в детстве, считая "лёгкой болезнью", после которой остаются только пятна и воспоминания. Однако врачи напоминают: вирус ветрянки способен вызывать серьёзные осложнения, особенно у взрослых. И единственный способ гарантированно защитить себя — вакцинация.

Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью aif. ru, подчеркнув, что уровень заразности ветряной оспы почти абсолютен.

"У ветрянки 100% контагиозность, это означает, что любой человек, который не болел и не вакцинировался, столкнувшись с этим вирусом, заболеет", — объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Почему ветрянка так быстро распространяется

Вирус ветряной оспы передаётся воздушно-капельным путём — достаточно побыть рядом с заболевшим, чтобы заразиться. Частицы вируса могут перемещаться по воздуху на десятки метров, особенно в закрытых помещениях, детских садах или школах.

Заразным человек становится ещё за день до появления сыпи и остаётся таким до момента, когда все пузырьки покрываются корочками. Поэтому предотвратить распространение инфекции только карантином невозможно.

Чернышова уточнила, что ветрянка — не безобидное заболевание, как часто думают. У детей она действительно проходит легче, но у взрослых и подростков может вызывать осложнения: пневмонию, энцефалит, воспаление кожи и вторичные бактериальные инфекции.

Вакцинация: лучший способ защиты

По словам специалиста, вакцина от ветряной оспы не входит в национальный календарь прививок, но доступна по желанию — как для детей, так и для взрослых.

"Начиная с 9-месячного возраста можно вакцинировать детей в 2 этапа. Взрослым тоже можно сделать прививку, но предварительно нужно сдать анализ крови на наличие антител", — рассказала Чернышова.

Прививка формирует стойкий иммунитет на десятилетия, а в случае заражения у привитого человека болезнь протекает значительно легче — без температуры и с минимальной сыпью.

Если человек не уверен, болел ли он ветрянкой, можно сдать анализ крови на антитела к вирусу Varicella zoster. При их наличии вакцина не нужна, а при отсутствии — рекомендуется сделать прививку.

