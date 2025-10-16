Осенний вирус идёт по кругу: врачи предупреждают о новой вспышке ветрянки

Осенью в России наблюдается рост заболеваемости ветряной оспой. Многие считают эту болезнь исключительно "детской", однако врачи предупреждают: заразиться может и взрослый, особенно если у него ослаблен иммунитет или отсутствует прививка. Доктор Екатерина Демьяновская рассказала, почему число заболевших растёт и как защитить себя и своих близких от вируса.

Что такое ветрянка и почему она возвращается

Ветряная оспа — острое вирусное заболевание, вызываемое вирусом варицелла-зостер, который передаётся воздушно-капельным путём. Он легко распространяется в закрытых помещениях — достаточно короткого контакта, чтобы заразиться.

По словам специалистов, в последние годы вирус стал активнее циркулировать среди детей и подростков. А осенью, когда люди чаще находятся в помещениях и меньше времени проводят на свежем воздухе, вероятность заражения возрастает.

"Количество пациентов в стране продолжает расти", — сообщила врач Екатерина Демьяновская.

Ослабленный иммунитет — главная причина вспышек

Главным фактором, который способствует распространению вируса, врачи называют общее снижение иммунитета.

"Проблема кроется в первую очередь в снижении общего иммунитета", — подчеркнула доктор Екатерина Демьяновская.

Современный ритм жизни, стресс, недостаток сна и физической активности ослабляют защитные силы организма. После перенесённых инфекций или при хронических заболеваниях иммунная система восстанавливается медленно, и человек становится более уязвим для вирусов.

Кроме того, за последние годы значительно сократилось число профилактических прививок от ветрянки. Некоторые родители до сих пор считают, что лучше "переболеть один раз и забыть", однако врачи предупреждают: у взрослых заболевание протекает гораздо тяжелее и может сопровождаться осложнениями.

Почему дети болеют чаще

Дети и подростки — основная группа риска. Они много времени проводят в коллективах — в школах, детских садах, кружках. Вирус передаётся мгновенно: достаточно, чтобы в классе появился один заболевший ребёнок, и через несколько дней симптомы могут проявиться у половины группы.

Иммунитет к ветрянке формируется только после контакта с вирусом или вакцинации. Если прививки нет, ребёнок остаётся без защиты.

Несмотря на то что детская форма болезни обычно проходит легче, она требует внимания — зудящие высыпания, температура, слабость и высокая заразность делают ветрянку непростым испытанием даже для семьи с одним ребёнком.

Ветрянка у взрослых: чем опаснее

Взрослые, которые не болели в детстве, переносят ветрянку значительно тяжелее. Симптомы выражены сильнее, температура может держаться несколько дней, а сыпь нередко распространяется не только по коже, но и на слизистых.

У людей с ослабленным иммунитетом возможны осложнения: воспаление лёгких, нарушение работы печени и почек, поражение нервной системы.

"К заражению может привести снижение иммунитета после болезни", — уточнила врач Екатерина Демьяновская.

Поэтому врачи настоятельно рекомендуют взрослым пройти вакцинацию, если она не была сделана ранее. Особенно это важно для педагогов, врачей и родителей маленьких детей — людей, которые часто контактируют с другими.

Почему осенью растёт число заболевших

Осень традиционно считается "сезоном вирусов". Люди больше времени проводят в помещениях, где циркулирует меньше свежего воздуха и выше влажность. Это создаёт идеальные условия для распространения возбудителей.

"Люди больше времени проводят в помещениях осенью, поэтому риск заражения растёт", — отметила врач Екатерина Демьяновская.

Кроме того, в этот период снижается уровень витаминов и солнечного света, что тоже ослабляет иммунную систему. Детские коллективы после летних каникул собираются вновь, и вирус быстро находит новых "хозяев".

Как защититься от ветрянки

Защититься от вируса можно — для этого достаточно соблюдать простые, но эффективные меры.

Сделать прививку. Вакцина против ветрянки — надёжная защита как для детей, так и для взрослых. Она формирует стойкий иммунитет и почти полностью исключает тяжёлое течение болезни. Укреплять иммунитет. Правильное питание, регулярные прогулки, витамины и достаточный сон — главные союзники иммунной системы. Избегать контактов с больными. Если в окружении есть заболевший, стоит ограничить личное общение, использовать маску и проветривать помещение. Соблюдать гигиену. Мытьё рук и регулярная дезинфекция поверхностей помогают уменьшить риск передачи вирусов.

Даже при лёгком течении заболевания рекомендуется оставаться дома, чтобы не заражать других.

Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации против ветрянки