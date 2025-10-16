Осенний вирус идёт по кругу: врачи предупреждают о новой вспышке ветрянки
Осенью в России наблюдается рост заболеваемости ветряной оспой. Многие считают эту болезнь исключительно "детской", однако врачи предупреждают: заразиться может и взрослый, особенно если у него ослаблен иммунитет или отсутствует прививка. Доктор Екатерина Демьяновская рассказала, почему число заболевших растёт и как защитить себя и своих близких от вируса.
Что такое ветрянка и почему она возвращается
Ветряная оспа — острое вирусное заболевание, вызываемое вирусом варицелла-зостер, который передаётся воздушно-капельным путём. Он легко распространяется в закрытых помещениях — достаточно короткого контакта, чтобы заразиться.
По словам специалистов, в последние годы вирус стал активнее циркулировать среди детей и подростков. А осенью, когда люди чаще находятся в помещениях и меньше времени проводят на свежем воздухе, вероятность заражения возрастает.
"Количество пациентов в стране продолжает расти", — сообщила врач Екатерина Демьяновская.
Ослабленный иммунитет — главная причина вспышек
Главным фактором, который способствует распространению вируса, врачи называют общее снижение иммунитета.
"Проблема кроется в первую очередь в снижении общего иммунитета", — подчеркнула доктор Екатерина Демьяновская.
Современный ритм жизни, стресс, недостаток сна и физической активности ослабляют защитные силы организма. После перенесённых инфекций или при хронических заболеваниях иммунная система восстанавливается медленно, и человек становится более уязвим для вирусов.
Кроме того, за последние годы значительно сократилось число профилактических прививок от ветрянки. Некоторые родители до сих пор считают, что лучше "переболеть один раз и забыть", однако врачи предупреждают: у взрослых заболевание протекает гораздо тяжелее и может сопровождаться осложнениями.
Почему дети болеют чаще
Дети и подростки — основная группа риска. Они много времени проводят в коллективах — в школах, детских садах, кружках. Вирус передаётся мгновенно: достаточно, чтобы в классе появился один заболевший ребёнок, и через несколько дней симптомы могут проявиться у половины группы.
Иммунитет к ветрянке формируется только после контакта с вирусом или вакцинации. Если прививки нет, ребёнок остаётся без защиты.
Несмотря на то что детская форма болезни обычно проходит легче, она требует внимания — зудящие высыпания, температура, слабость и высокая заразность делают ветрянку непростым испытанием даже для семьи с одним ребёнком.
Ветрянка у взрослых: чем опаснее
Взрослые, которые не болели в детстве, переносят ветрянку значительно тяжелее. Симптомы выражены сильнее, температура может держаться несколько дней, а сыпь нередко распространяется не только по коже, но и на слизистых.
У людей с ослабленным иммунитетом возможны осложнения: воспаление лёгких, нарушение работы печени и почек, поражение нервной системы.
"К заражению может привести снижение иммунитета после болезни", — уточнила врач Екатерина Демьяновская.
Поэтому врачи настоятельно рекомендуют взрослым пройти вакцинацию, если она не была сделана ранее. Особенно это важно для педагогов, врачей и родителей маленьких детей — людей, которые часто контактируют с другими.
Почему осенью растёт число заболевших
Осень традиционно считается "сезоном вирусов". Люди больше времени проводят в помещениях, где циркулирует меньше свежего воздуха и выше влажность. Это создаёт идеальные условия для распространения возбудителей.
"Люди больше времени проводят в помещениях осенью, поэтому риск заражения растёт", — отметила врач Екатерина Демьяновская.
Кроме того, в этот период снижается уровень витаминов и солнечного света, что тоже ослабляет иммунную систему. Детские коллективы после летних каникул собираются вновь, и вирус быстро находит новых "хозяев".
Как защититься от ветрянки
Защититься от вируса можно — для этого достаточно соблюдать простые, но эффективные меры.
-
Сделать прививку. Вакцина против ветрянки — надёжная защита как для детей, так и для взрослых. Она формирует стойкий иммунитет и почти полностью исключает тяжёлое течение болезни.
-
Укреплять иммунитет. Правильное питание, регулярные прогулки, витамины и достаточный сон — главные союзники иммунной системы.
-
Избегать контактов с больными. Если в окружении есть заболевший, стоит ограничить личное общение, использовать маску и проветривать помещение.
-
Соблюдать гигиену. Мытьё рук и регулярная дезинфекция поверхностей помогают уменьшить риск передачи вирусов.
Даже при лёгком течении заболевания рекомендуется оставаться дома, чтобы не заражать других.
Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации против ветрянки
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Вакцинация детей
|Предотвращает болезнь и осложнения
|Возможна лёгкая реакция (повышение температуры)
|Вакцинация взрослых
|Формирует стойкий иммунитет, снижает риск вспышек
|Не рекомендуется беременным и при острых инфекциях
|Отказ от прививки
|Экономия на вакцинации
|Риск тяжёлого течения болезни и заражения окружающих
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать ветрянку безобидной "детской болезнью".
Последствие: позднее обращение к врачу, риск осложнений.
Альтернатива: вакцинация и своевременное лечение при первых симптомах.
Ошибка: не укреплять иммунитет после простуды.
Последствие: повторные вирусные инфекции, длительная слабость.
Альтернатива: полноценный отдых, приём витаминов и сбалансированное питание.
Ошибка: посещать работу или школу при подозрении на ветрянку.
Последствие: массовое заражение окружающих.
Альтернатива: самоизоляция до полного выздоровления.
Мифы и правда
Миф 1. "Если переболел один раз, можно заболеть снова".
Правда: повторное заражение крайне редкое; чаще вирус активируется позже в виде опоясывающего лишая.
Миф 2. "Прививка не нужна, ветрянка легко переносится".
Правда: у взрослых болезнь протекает тяжело, а осложнения могут быть опасны.
Миф 3. "После болезни можно сразу выходить на улицу".
Правда: вирус остаётся заразным ещё несколько дней после исчезновения сыпи.
