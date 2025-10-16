Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
оспа
оспа
© flickr.com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:03

Осенний вирус идёт по кругу: врачи предупреждают о новой вспышке ветрянки

Врач Екатерина Демьяновская рассказала, почему осенью в России растёт заболеваемость ветряной оспой

Осенью в России наблюдается рост заболеваемости ветряной оспой. Многие считают эту болезнь исключительно "детской", однако врачи предупреждают: заразиться может и взрослый, особенно если у него ослаблен иммунитет или отсутствует прививка. Доктор Екатерина Демьяновская рассказала, почему число заболевших растёт и как защитить себя и своих близких от вируса.

Что такое ветрянка и почему она возвращается

Ветряная оспа — острое вирусное заболевание, вызываемое вирусом варицелла-зостер, который передаётся воздушно-капельным путём. Он легко распространяется в закрытых помещениях — достаточно короткого контакта, чтобы заразиться.

По словам специалистов, в последние годы вирус стал активнее циркулировать среди детей и подростков. А осенью, когда люди чаще находятся в помещениях и меньше времени проводят на свежем воздухе, вероятность заражения возрастает.

"Количество пациентов в стране продолжает расти", — сообщила врач Екатерина Демьяновская.

Ослабленный иммунитет — главная причина вспышек

Главным фактором, который способствует распространению вируса, врачи называют общее снижение иммунитета.

"Проблема кроется в первую очередь в снижении общего иммунитета", — подчеркнула доктор Екатерина Демьяновская.

Современный ритм жизни, стресс, недостаток сна и физической активности ослабляют защитные силы организма. После перенесённых инфекций или при хронических заболеваниях иммунная система восстанавливается медленно, и человек становится более уязвим для вирусов.

Кроме того, за последние годы значительно сократилось число профилактических прививок от ветрянки. Некоторые родители до сих пор считают, что лучше "переболеть один раз и забыть", однако врачи предупреждают: у взрослых заболевание протекает гораздо тяжелее и может сопровождаться осложнениями.

Почему дети болеют чаще

Дети и подростки — основная группа риска. Они много времени проводят в коллективах — в школах, детских садах, кружках. Вирус передаётся мгновенно: достаточно, чтобы в классе появился один заболевший ребёнок, и через несколько дней симптомы могут проявиться у половины группы.

Иммунитет к ветрянке формируется только после контакта с вирусом или вакцинации. Если прививки нет, ребёнок остаётся без защиты.

Несмотря на то что детская форма болезни обычно проходит легче, она требует внимания — зудящие высыпания, температура, слабость и высокая заразность делают ветрянку непростым испытанием даже для семьи с одним ребёнком.

Ветрянка у взрослых: чем опаснее

Взрослые, которые не болели в детстве, переносят ветрянку значительно тяжелее. Симптомы выражены сильнее, температура может держаться несколько дней, а сыпь нередко распространяется не только по коже, но и на слизистых.

У людей с ослабленным иммунитетом возможны осложнения: воспаление лёгких, нарушение работы печени и почек, поражение нервной системы.

"К заражению может привести снижение иммунитета после болезни", — уточнила врач Екатерина Демьяновская.

Поэтому врачи настоятельно рекомендуют взрослым пройти вакцинацию, если она не была сделана ранее. Особенно это важно для педагогов, врачей и родителей маленьких детей — людей, которые часто контактируют с другими.

Почему осенью растёт число заболевших

Осень традиционно считается "сезоном вирусов". Люди больше времени проводят в помещениях, где циркулирует меньше свежего воздуха и выше влажность. Это создаёт идеальные условия для распространения возбудителей.

"Люди больше времени проводят в помещениях осенью, поэтому риск заражения растёт", — отметила врач Екатерина Демьяновская.

Кроме того, в этот период снижается уровень витаминов и солнечного света, что тоже ослабляет иммунную систему. Детские коллективы после летних каникул собираются вновь, и вирус быстро находит новых "хозяев".

Как защититься от ветрянки

Защититься от вируса можно — для этого достаточно соблюдать простые, но эффективные меры.

  1. Сделать прививку. Вакцина против ветрянки — надёжная защита как для детей, так и для взрослых. Она формирует стойкий иммунитет и почти полностью исключает тяжёлое течение болезни.

  2. Укреплять иммунитет. Правильное питание, регулярные прогулки, витамины и достаточный сон — главные союзники иммунной системы.

  3. Избегать контактов с больными. Если в окружении есть заболевший, стоит ограничить личное общение, использовать маску и проветривать помещение.

  4. Соблюдать гигиену. Мытьё рук и регулярная дезинфекция поверхностей помогают уменьшить риск передачи вирусов.

Даже при лёгком течении заболевания рекомендуется оставаться дома, чтобы не заражать других.

Таблица "Плюсы и минусы" вакцинации против ветрянки

Аспект Плюсы Минусы
Вакцинация детей Предотвращает болезнь и осложнения Возможна лёгкая реакция (повышение температуры)
Вакцинация взрослых Формирует стойкий иммунитет, снижает риск вспышек Не рекомендуется беременным и при острых инфекциях
Отказ от прививки Экономия на вакцинации Риск тяжёлого течения болезни и заражения окружающих

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать ветрянку безобидной "детской болезнью".
Последствие: позднее обращение к врачу, риск осложнений.
Альтернатива: вакцинация и своевременное лечение при первых симптомах.

Ошибка: не укреплять иммунитет после простуды.
Последствие: повторные вирусные инфекции, длительная слабость.
Альтернатива: полноценный отдых, приём витаминов и сбалансированное питание.

Ошибка: посещать работу или школу при подозрении на ветрянку.
Последствие: массовое заражение окружающих.
Альтернатива: самоизоляция до полного выздоровления.

Мифы и правда

Миф 1. "Если переболел один раз, можно заболеть снова".
Правда: повторное заражение крайне редкое; чаще вирус активируется позже в виде опоясывающего лишая.

Миф 2. "Прививка не нужна, ветрянка легко переносится".
Правда: у взрослых болезнь протекает тяжело, а осложнения могут быть опасны.

Миф 3. "После болезни можно сразу выходить на улицу".
Правда: вирус остаётся заразным ещё несколько дней после исчезновения сыпи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Наталья Денисова рассказала, как зелень помогает укреплять сердце и сосуды сегодня в 13:19
Сердце работает как часы, если есть это каждый день: секрет силы в обычной зелени

Диетолог Наталья Денисова рассказала, почему свежая зелень должна стать частью ежедневного рациона. Какие травы укрепляют сердце, снижают холестерин и улучшают самочувствие — в нашем материале.

Читать полностью » Узкие трусы могут привести к бесплодию и варикоцеле у мужчин — Артур Богатырёв сегодня в 12:18
Свобода ниже пояса: простое правило, которое спасает тестостерон и фертильность

Уролог рассказал, почему тесное бельё может стать причиной бесплодия. Как выбрать правильную модель и избежать перегрева, влияющего на мужское здоровье.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко: полный запрет газировки детям может вызвать протест и скрытое потребление сегодня в 12:12
Газировку хотят отобрать у детей: запрет, который может вызвать обратный эффект

Запрет на продажу сладкой газировки несовершеннолетним может вызвать обратную реакцию, уверена врач Екатерина Дмитренко. Почему ограничения не всегда работают и что поможет детям выбрать полезное — читайте в материале.

Читать полностью » Гинеколог Елена Ремез рассказала, когда токсикоз при беременности становится опасным сегодня в 11:18
Беременность или тревога? Симптомы, которые путают с токсикозом, но требуют срочной помощи

Тошнота и слабость в первом триместре — привычные спутники беременности. Но как отличить норму от опасного состояния и когда нужна помощь врача — рассказала гинеколог Елена Ремез.

Читать полностью » Снижение сахара и физическая активность помогают предотвратить диабет 2 типа — врачи сегодня в 11:18
Невидимая эпидемия: миллионы россиян живут с диабетом и даже не догадываются об этом

Почему диабет 2 типа стал болезнью XXI века и как его избежать? Рассказываем о признаках, рисках и проверенных способах профилактики.

Читать полностью » Нутрициолог Пристанский: при вирусной инфекции важно менять рацион в зависимости от стадии болезни сегодня в 10:43
Болезнь отступает быстрее, если есть это: врачи раскрыли неожиданный секрет выздоровления

Диетолог рассказал, как питание помогает организму быстрее справляться с вирусом. Почему при температуре нужно больше белка, а без неё — наоборот, меньше, — читайте в материале.

Читать полностью » Классический винегрет богат клетчаткой и витаминами группы B — Владислава Подымникова сегодня в 10:18
Полезный, но коварный: как винегрет может навредить желудку при неправильном приготовлении

Винегрет — не просто салат из детства, а полезное блюдо с массой витаминов и ферментов. Диетолог объясняет, как сделать его идеальным и безопасным для здоровья.

Читать полностью » Ольга Уланкина объяснила, почему гормональные нарушения и образ жизни повышают риск рака молочной железы сегодня в 9:39
Рак груди начинается с тишины: главный враг, который прячется под маской безобидных симптомов

Онкологи напоминают: профилактика рака груди начинается не в кабинете врача, а в повседневной жизни. Какие привычки помогают защитить себя и как распознать первые тревожные сигналы — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
ГИБДД разрешает ездить на мотоцикле зимой при исправной технике и зимних шинах
Туризм
Цена билета в купе поезда №104 Сочи — Москва выросла почти на 50% за год
Красота и здоровье
Стакан сока на завтрак вызывает скачки сахара и перегружает поджелудочную железу
Питомцы
Чрезмерное облизывание может быть симптомом стресса у собаки
Питомцы
Собаки перестают реагировать на хозяев из-за ошибок в воспитании
УрФО
В Челябинской области спрос на новостройки и "вторичку" распределён поровну — Яндекс Недвижимость
Технологии
DosZone Team запустила браузерную версию Doom с полноценным онлайн-мультиплеером
Спорт и фитнес
Антон Шестаков: путь к здоровому образу жизни начинается с малых шагов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet