Вирус, который затаился на годы: ветрянка может вернуться в виде опоясывающего лишая
Многие привыкли считать ветрянку лёгкой болезнью, которую лучше "переболеть" в детстве и забыть. Однако врачи предупреждают: если вирус герпеса третьего типа поражает взрослого, течение болезни может быть в разы тяжелее, а осложнения — куда опаснее.
"В редких случаях ветрянка может вызывать поражение, воспаление мозговых оболочек и самого мозга. Это менингит и менингоэнцефалит. Также вирус ветрянки может поражать лёгкие, может быть ветряночная пневмония. Соответственно, это вирусная инфекция. Антибиотиками она не лечится, что осложняет её течение", — рассказала врач-терапевт МЦ "Наджа" Заира Абдурахманова.
Специалист подчеркнула, что заниматься самолечением при первых симптомах категорически нельзя — необходимо сразу обращаться к врачу.
Почему взрослым болеть тяжелее
Иммунитет ребёнка впервые встречается с вирусом ветряной оспы обычно до 10 лет. После болезни вырабатываются антитела, которые сохраняются на всю жизнь. У взрослых, не перенёсших инфекцию в детстве, защита отсутствует — поэтому организм реагирует бурно.
У взрослых заболевание начинается с резкого повышения температуры, сильного зуда, высыпаний по всему телу и выраженной интоксикации. Кожа покрывается пузырьками, которые затем подсыхают и оставляют корочки. Но если у ребёнка этот процесс проходит относительно спокойно, у взрослых часто возникают осложнения — воспаление лёгких, поражение печени, энцефалит.
Как развивается инфекция
Возбудитель — вирус Varicella Zoster — передаётся воздушно-капельным путём. Он настолько заразен, что даже короткое пребывание в одном помещении с больным может привести к заражению.
После перенесённой ветрянки вирус не исчезает, а остаётся в нервных ганглиях. При снижении иммунитета он может активироваться вновь, вызывая опоясывающий лишай. Поэтому медики называют этот вирус "спящим врагом" организма.
Советы шаг за шагом: как распознать и действовать
-
Следите за контактами. Если вы не болели ветрянкой, а в окружении есть заболевший, постарайтесь минимизировать общение.
-
Оцените симптомы. Повышенная температура, слабость, зуд и мелкая сыпь, переходящая в пузырьки, — первые признаки болезни.
-
Не применяйте антибиотики. Они не действуют на вирус и могут только навредить.
-
Обратитесь к врачу. Он подберёт симптоматическую терапию, противовирусные препараты и средства для обработки кожи.
-
Изолируйтесь на 7-10 дней. Болезнь заразна до тех пор, пока не отпадут последние корочки.
-
Увлажняйте кожу. Используйте лосьоны с цинком или каламином, чтобы снизить зуд и предотвратить рубцы.
-
Следите за температурой. При превышении 38 °C принимайте жаропонижающие по назначению врача.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: мазать высыпания спиртом или йодом.
Последствие: раздражение и ожоги кожи, риск инфицирования ран.
Альтернатива: мягкие антисептики на водной основе (каламин, цинковая суспензия).
Ошибка: выходить на улицу и контактировать с людьми.
Последствие: заражение окружающих — вирус передаётся по воздуху за считаные минуты.
Альтернатива: изоляция дома до полного выздоровления.
Ошибка: пытаться "перетерпеть" без врача.
Последствие: развитие осложнений — от воспаления лёгких до поражения нервной системы.
Альтернатива: обратиться к терапевту или инфекционисту при первых признаках.
Чем ветрянка опасна для взрослых
• Ветряночная пневмония. Встречается у 15% заболевших взрослых, особенно у курильщиков и людей с ослабленным иммунитетом.
• Менингоэнцефалит. Вирус поражает оболочки и ткани мозга, вызывая головные боли, судороги, спутанность сознания.
• Гепатит. Поражение печени проявляется желтушностью кожи и повышением ферментов.
• Опоясывающий лишай. Отдалённое последствие после перенесённой инфекции.
По данным ВОЗ, у взрослых ветряная оспа протекает с осложнениями в 25% случаев, а смертность при тяжёлых формах достигает 1 на 10 тысяч заболевших.
Плюсы и минусы вакцинации
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Эффективность
|Формирует стойкий иммунитет на 10-20 лет
|Требуется ревакцинация
|Безопасность
|Редкие побочные реакции
|Возможна кратковременная температура
|Удобство
|Одна инъекция
|Не входит в календарь обязательных прививок
|Экономия
|Предотвращает осложнения и лечение
|Стоимость около 3000-5000 рублей
Мифы и правда о ветрянке
Миф 1. Ветрянкой болеют только дети.
Правда: заболеть может любой, кто не имеет иммунитета, независимо от возраста.
Миф 2. После болезни рубцов не остаётся.
Правда: если расчёсывать высыпания, на месте пузырьков могут остаться шрамы.
Миф 3. Антибиотики помогают от ветрянки.
Правда: вирусная инфекция не лечится антибиотиками, они назначаются только при бактериальных осложнениях.
Миф 4. Один раз переболел — и навсегда здоров.
Правда: вирус остаётся в организме и может активироваться повторно в виде опоясывающего лишая.
А что если заболеть во время беременности?
Ветрянка у беременных особенно опасна. В первом триместре инфекция может привести к внутриутробным порокам развития, а ближе к родам — к заражению новорождённого. Врачи рекомендуют при планировании беременности сдать анализ на антитела к вирусу и при их отсутствии сделать прививку заранее.
3 интересных факта
-
Вирус ветряной оспы родственен вирусу герпеса — они принадлежат к одному семейству.
-
Название "ветрянка" произошло от старинного представления, что болезнь передаётся "ветром".
-
В Японии и США вакцинация против ветрянки входит в национальный календарь прививок и проводится с конца 1990-х годов.
Исторический контекст
Первое описание ветряной оспы относится к XVI веку. Врачи долгое время путали её с натуральной оспой — куда более тяжёлым заболеванием. Лишь в 1772 году английский врач Уильям Хеберден доказал, что это разные инфекции.
С конца XX века, когда была создана вакцина Varivax, вспышки заболевания среди детей и взрослых резко сократились. Однако в странах, где прививка не является обязательной, ветрянка остаётся распространённой инфекцией, ежегодно поражая миллионы людей.
FAQ
Можно ли заразиться ветрянкой повторно?
Повторное заражение встречается редко, но возможно при ослабленном иммунитете.
Как облегчить зуд и ускорить заживление?
Используйте охлаждающие лосьоны, не расчесывайте кожу и принимайте прохладный душ.
Когда можно выходить из изоляции?
Через 7-10 дней после появления первых высыпаний, когда отпадут все корочки.
Можно ли сделать прививку взрослому?
Да, вакцинация рекомендуется всем, кто не болел ранее, особенно женщинам, планирующим беременность.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru