Вирус, который затаился на годы: ветрянка может вернуться в виде опоясывающего лишая

Многие привыкли считать ветрянку лёгкой болезнью, которую лучше "переболеть" в детстве и забыть. Однако врачи предупреждают: если вирус герпеса третьего типа поражает взрослого, течение болезни может быть в разы тяжелее, а осложнения — куда опаснее.

"В редких случаях ветрянка может вызывать поражение, воспаление мозговых оболочек и самого мозга. Это менингит и менингоэнцефалит. Также вирус ветрянки может поражать лёгкие, может быть ветряночная пневмония. Соответственно, это вирусная инфекция. Антибиотиками она не лечится, что осложняет её течение", — рассказала врач-терапевт МЦ "Наджа" Заира Абдурахманова.

Специалист подчеркнула, что заниматься самолечением при первых симптомах категорически нельзя — необходимо сразу обращаться к врачу.

Почему взрослым болеть тяжелее

Иммунитет ребёнка впервые встречается с вирусом ветряной оспы обычно до 10 лет. После болезни вырабатываются антитела, которые сохраняются на всю жизнь. У взрослых, не перенёсших инфекцию в детстве, защита отсутствует — поэтому организм реагирует бурно.

У взрослых заболевание начинается с резкого повышения температуры, сильного зуда, высыпаний по всему телу и выраженной интоксикации. Кожа покрывается пузырьками, которые затем подсыхают и оставляют корочки. Но если у ребёнка этот процесс проходит относительно спокойно, у взрослых часто возникают осложнения — воспаление лёгких, поражение печени, энцефалит.

Как развивается инфекция

Возбудитель — вирус Varicella Zoster — передаётся воздушно-капельным путём. Он настолько заразен, что даже короткое пребывание в одном помещении с больным может привести к заражению.

После перенесённой ветрянки вирус не исчезает, а остаётся в нервных ганглиях. При снижении иммунитета он может активироваться вновь, вызывая опоясывающий лишай. Поэтому медики называют этот вирус "спящим врагом" организма.

Советы шаг за шагом: как распознать и действовать

Следите за контактами. Если вы не болели ветрянкой, а в окружении есть заболевший, постарайтесь минимизировать общение. Оцените симптомы. Повышенная температура, слабость, зуд и мелкая сыпь, переходящая в пузырьки, — первые признаки болезни. Не применяйте антибиотики. Они не действуют на вирус и могут только навредить. Обратитесь к врачу. Он подберёт симптоматическую терапию, противовирусные препараты и средства для обработки кожи. Изолируйтесь на 7-10 дней. Болезнь заразна до тех пор, пока не отпадут последние корочки. Увлажняйте кожу. Используйте лосьоны с цинком или каламином, чтобы снизить зуд и предотвратить рубцы. Следите за температурой. При превышении 38 °C принимайте жаропонижающие по назначению врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: мазать высыпания спиртом или йодом.

Последствие: раздражение и ожоги кожи, риск инфицирования ран.

Альтернатива: мягкие антисептики на водной основе (каламин, цинковая суспензия).

Ошибка: выходить на улицу и контактировать с людьми.

Последствие: заражение окружающих — вирус передаётся по воздуху за считаные минуты.

Альтернатива: изоляция дома до полного выздоровления.

Ошибка: пытаться "перетерпеть" без врача.

Последствие: развитие осложнений — от воспаления лёгких до поражения нервной системы.

Альтернатива: обратиться к терапевту или инфекционисту при первых признаках.

Чем ветрянка опасна для взрослых

• Ветряночная пневмония. Встречается у 15% заболевших взрослых, особенно у курильщиков и людей с ослабленным иммунитетом.

• Менингоэнцефалит. Вирус поражает оболочки и ткани мозга, вызывая головные боли, судороги, спутанность сознания.

• Гепатит. Поражение печени проявляется желтушностью кожи и повышением ферментов.

• Опоясывающий лишай. Отдалённое последствие после перенесённой инфекции.

По данным ВОЗ, у взрослых ветряная оспа протекает с осложнениями в 25% случаев, а смертность при тяжёлых формах достигает 1 на 10 тысяч заболевших.

Плюсы и минусы вакцинации