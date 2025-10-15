Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
компьютер в больнице
компьютер в больнице
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:54

Ветер в лицо Ямала: как рост заболеваемости ветряной оспой влияет на детей в регионе

В ЯНАО зафиксирован рост заболеваемости ветряной оспой — более 2,5 тысяч случаев в 2025 году

На Ямале зафиксирован рост заболеваемости ветряной оспой. За девять месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев инфицирования, что значительно превышает показатели аналогичных периодов в предыдущие годы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

Рост заболеваемости среди детей

Чаще всего от ветряной оспы страдают дети до 18 лет, на которых приходится 91,2% всех случаев заболевания. Специалисты отмечают, что вакцинация является единственной эффективной мерой предотвращения распространения заболевания.

Профилактика и меры борьбы

В качестве профилактических мер специалисты рекомендуют изоляцию групп в образовательных учреждениях, проведение утреннего фильтра при приеме детей, регулярную дезинфекцию воздуха и поверхностей, а также вакцинацию. В 2025 году в округе было проведено 4336 прививок, из которых 3917 — детям.

Прививки от ветрянки

Первая вакцинация проводится в возрасте 12 месяцев, вторая — в 15 месяцев. Также прививаются дети от двух до семи лет, которые не перенесли ветряную оспу, а также те, кто направляется в лагеря или находится в закрытых учреждениях.

