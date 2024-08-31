Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Рецепт нежных куриных оладий с сыром и зеленью
  1. Главная
  2. Еда

Готовим восхитительные куриные оладьи с сыром и зеленью

Рецепт нежных куриных оладий с сыром и зеленью

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных куриных оладий с сыром и зеленью. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.

Ингредиенты:

  • Куриный фарш — 600 г
  • Яйцо — 4 шт.
  • Твёрдый сыр — 200 г
  • Сметана — 4 ст.л.
  • Мука — 4 ст.л.
  • Укроп — 1 пучок
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Натереть сыр на крупной тёрке.
  2. Нашинковать укроп.
  3. В миске соединить яйца, фарш, сыр, укроп, сметану, муку, соль и перец. Тщательно перемешать. Оставить на 15 минут.
  4. Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть. При помощи столовой ложки выложить тесто. Готовить на среднем огне до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/freepik

Мир

Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе

Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе

Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.

Читать полностью
Aydınlık: Анкара обвинила США, Киев, Варшаву и ФРГ в теракте на

Aydınlık: Анкара обвинила США, Киев, Варшаву и ФРГ в теракте на "Северных потоках"

Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.

Читать полностью

Общество

Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли:

Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"

Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.

Читать полностью
Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей

Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.

Читать полностью

Новости