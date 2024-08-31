Готовим восхитительные куриные оладьи с сыром и зеленью

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительных куриных оладий с сыром и зеленью. Блюдо обладает прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Куриный фарш — 600 г
- Яйцо — 4 шт.
- Твёрдый сыр — 200 г
- Сметана — 4 ст.л.
- Мука — 4 ст.л.
- Укроп — 1 пучок
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Приготовление:
- Натереть сыр на крупной тёрке.
- Нашинковать укроп.
- В миске соединить яйца, фарш, сыр, укроп, сметану, муку, соль и перец. Тщательно перемешать. Оставить на 15 минут.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть. При помощи столовой ложки выложить тесто. Готовить на среднем огне до золотистой корочки. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/freepik
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