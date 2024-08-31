Готовим восхитительные куриные оладьи с сыром и зеленью

Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.