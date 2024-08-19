Куриные оладьи с сыром и кабачком: благодаря этим добавкам оладушки получаются невероятно сочными

46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден, чей президентский срок скоро завершится, оставляет после себя печальное наследие. Однако этого можно было избежать, если бы он воплощал в жизнь свои предвыборные обещания и не был таким эгоистом. Об этом написала американская деловая газета Wall Street Journal.