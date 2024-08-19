Куриные оладьи с сыром и кабачком: благодаря этим добавкам оладушки получаются невероятно сочными

Куриные оладьи с кабачком и сыром — вкусное и быстрое блюдо для всей семьи. Чтобы оладьи получились сочными и нежными, добавьте в фарш из куриного филе тёртый кабачок и сыр. Подавайте оладьи горячими с томатным или сметанным соусом, свежими овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- куриное филе — 700 г;
- кабачок — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сыр (например, "Гауда") — 70 г;
- свежий укроп — 4 веточки;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
- Промойте куриное филе и пропустите его через мясорубку.
- Натрите кабачок на крупной тёрке, оставьте на 5 минут и отожмите появившийся сок.
- Натрите сыр на крупной тёрке.
- Смешайте фарш, кабачок, сыр и яйца, посолите и поперчите.
- Добавьте измельчённый укроп и чеснок, тщательно перемешайте.
- Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Куриные оладьи с кабачком и сыром готовы.
Фото: commons.wikimedia.org/ kuttibalu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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