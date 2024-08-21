Маффины с курицей и зелёным горошком: очень полезный и лёгкий ужин, который не испортит фигуру

Маффины с курицей и зелёным горошком: удачный рецепт, в котором вкус сочетается с пользой

Маффины с курицей и зелёным горошком — идеальное сочетание вкуса и пользы. Этот быстрый и простой рецепт станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться нежным вкусом куриного мяса и сочным горошком.

Ингредиенты:

куриное филе — 50 г;

зелёный горошек (замороженный) — 50 г;

нутовая мука — 80 г;

розовая гималайская соль — 5 г;

разрыхлитель — 5 г;

масло гхи или кокосовое — 40 г;

яйцо — 1 штука;

творожный сыр — 100 г;

растительное молоко — 80 г;

зелень (кинза, петрушка) — пучок;

семена чиа — 5 г.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе мелкими кубиками и измельчите зелень. Растопите масло и взбейте его с яйцом или псиллиумом, творогом, молоком и маслом. Добавьте в смесь муку, разрыхлитель и соль, перемешайте. Добавьте горошек, курицу и зелень, ещё раз перемешайте. Разложите тесто по формам для маффинов, заполняя их на две трети. Посыпьте сверху семенами чиа и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Достаньте готовые маффины из духовки, остудите на решётке и извлеките из форм. Подавайте с соусом из йогурта, огурца, зелени и авокадо.

Этот рецепт можно адаптировать, заменив курицу на кальмаров или креветки, а зелёный горошек — на брокколи, цветную капусту или кабачки.

Фото: commons.wikimedia.org/ Katrin Gilger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)