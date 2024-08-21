Маффины с курицей и зелёным горошком: очень полезный и лёгкий ужин, который не испортит фигуру

Маффины с курицей и зелёным горошком — идеальное сочетание вкуса и пользы. Этот быстрый и простой рецепт станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться нежным вкусом куриного мяса и сочным горошком.
Ингредиенты:
- куриное филе — 50 г;
- зелёный горошек (замороженный) — 50 г;
- нутовая мука — 80 г;
- розовая гималайская соль — 5 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- масло гхи или кокосовое — 40 г;
- яйцо — 1 штука;
- творожный сыр — 100 г;
- растительное молоко — 80 г;
- зелень (кинза, петрушка) — пучок;
- семена чиа — 5 г.
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе мелкими кубиками и измельчите зелень.
- Растопите масло и взбейте его с яйцом или псиллиумом, творогом, молоком и маслом.
- Добавьте в смесь муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
- Добавьте горошек, курицу и зелень, ещё раз перемешайте.
- Разложите тесто по формам для маффинов, заполняя их на две трети.
- Посыпьте сверху семенами чиа и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Достаньте готовые маффины из духовки, остудите на решётке и извлеките из форм.
- Подавайте с соусом из йогурта, огурца, зелени и авокадо.
Этот рецепт можно адаптировать, заменив курицу на кальмаров или креветки, а зелёный горошек — на брокколи, цветную капусту или кабачки.
Фото: commons.wikimedia.org/ Katrin Gilger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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