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Маффины с курицей и зелёным горошком: удачный рецепт, в котором вкус сочетается с пользой
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  • Опубликована сегодня в 5:12

Маффины с курицей и зелёным горошком: очень полезный и лёгкий ужин, который не испортит фигуру

Маффины с курицей и зелёным горошком: удачный рецепт, в котором вкус сочетается с пользой

Маффины с курицей и зелёным горошком — идеальное сочетание вкуса и пользы. Этот быстрый и простой рецепт станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться нежным вкусом куриного мяса и сочным горошком.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 50 г;
  • зелёный горошек (замороженный) — 50 г;
  • нутовая мука — 80 г;
  • розовая гималайская соль — 5 г;
  • разрыхлитель — 5 г;
  • масло гхи или кокосовое — 40 г;
  • яйцо — 1 штука;
  • творожный сыр — 100 г;
  • растительное молоко — 80 г;
  • зелень (кинза, петрушка) — пучок;
  • семена чиа — 5 г.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе мелкими кубиками и измельчите зелень.
  2. Растопите масло и взбейте его с яйцом или псиллиумом, творогом, молоком и маслом.
  3. Добавьте в смесь муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
  4. Добавьте горошек, курицу и зелень, ещё раз перемешайте.
  5. Разложите тесто по формам для маффинов, заполняя их на две трети.
  6. Посыпьте сверху семенами чиа и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  7. Достаньте готовые маффины из духовки, остудите на решётке и извлеките из форм.
  8. Подавайте с соусом из йогурта, огурца, зелени и авокадо.

Этот рецепт можно адаптировать, заменив курицу на кальмаров или креветки, а зелёный горошек — на брокколи, цветную капусту или кабачки.

Фото: commons.wikimedia.org/ Katrin Gilger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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