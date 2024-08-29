Рецепт нежных куриных котлет с картофелем: как сохранить сочность без добавления масла

Если вам надоели сухие куриные котлеты, которые требуют добавления масла или других ингредиентов для сочности, попробуйте этот рецепт с картофелем. Котлеты получаются не только нежными, но и невероятно вкусными. А главное, их можно приготовить впрок и хранить в морозилке до полугода.

Для приготовления вам понадобятся:

600 г куриного филе;

400 г сыра;

500 г картофеля;

3 яйца;

150 г панировочных сухарей;

растительное масло;

соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе кубиками, сложите в миску, посолите, добавьте перец и перемешайте. Натрите сыр и сырой картофель на терке, затем смешайте с мясом до получения однородной массы. Разделите готовую смесь на порции, фасуйте в пакеты для заморозки и поместите в морозилку на 3 часа. Когда масса замерзнет, разрежьте содержимое пакета на порционные куски, которые будут основой для будущих котлет. Перед жаркой обмакните заготовки во взбитое яйцо и обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/cyclonebill (CC BY 3.0 license)