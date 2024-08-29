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Как приготовить нежные куриные котлеты с картофелем: простой рецепт
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Рецепт нежных куриных котлет с картофелем: как сохранить сочность без добавления масла

Как приготовить нежные куриные котлеты с картофелем: простой рецепт

Если вам надоели сухие куриные котлеты, которые требуют добавления масла или других ингредиентов для сочности, попробуйте этот рецепт с картофелем. Котлеты получаются не только нежными, но и невероятно вкусными. А главное, их можно приготовить впрок и хранить в морозилке до полугода.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 600 г куриного филе;
  • 400 г сыра;
  • 500 г картофеля;
  • 3 яйца;
  • 150 г панировочных сухарей;
  • растительное масло;
  • соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе кубиками, сложите в миску, посолите, добавьте перец и перемешайте.
  2. Натрите сыр и сырой картофель на терке, затем смешайте с мясом до получения однородной массы.
  3. Разделите готовую смесь на порции, фасуйте в пакеты для заморозки и поместите в морозилку на 3 часа.
  4. Когда масса замерзнет, разрежьте содержимое пакета на порционные куски, которые будут основой для будущих котлет.
  5. Перед жаркой обмакните заготовки во взбитое яйцо и обваляйте в панировочных сухарях.
  6. Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/cyclonebill (CC BY 3.0 license)

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