Рецепт нежных куриных котлет с картофелем: как сохранить сочность без добавления масла

Если вам надоели сухие куриные котлеты, которые требуют добавления масла или других ингредиентов для сочности, попробуйте этот рецепт с картофелем. Котлеты получаются не только нежными, но и невероятно вкусными. А главное, их можно приготовить впрок и хранить в морозилке до полугода.
Для приготовления вам понадобятся:
- 600 г куриного филе;
- 400 г сыра;
- 500 г картофеля;
- 3 яйца;
- 150 г панировочных сухарей;
- растительное масло;
- соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе кубиками, сложите в миску, посолите, добавьте перец и перемешайте.
- Натрите сыр и сырой картофель на терке, затем смешайте с мясом до получения однородной массы.
- Разделите готовую смесь на порции, фасуйте в пакеты для заморозки и поместите в морозилку на 3 часа.
- Когда масса замерзнет, разрежьте содержимое пакета на порционные куски, которые будут основой для будущих котлет.
- Перед жаркой обмакните заготовки во взбитое яйцо и обваляйте в панировочных сухарях.
- Обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом.
Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/cyclonebill (CC BY 3.0 license)
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