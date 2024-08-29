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Как приготовить салат из куриной грудки, авокадо и манго
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Готовим восхитительный салат из куриной грудки, авокадо и манго

Как приготовить салат из куриной грудки, авокадо и манго

Салат из куриной грудки, авокадо и манго — необычное и очень вкусное блюдо. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Ингредиенты:

  1. Куриная грудка — 200 г
  2. Авокадо — 2 шт.
  3. Манго — 1 шт.
  4. Лимон — 1 шт.
  5. Оливковое масло — 3 ст.л.
  6. Укроп — по вкусу
  7. Петрушка — по вкусу
  8. Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить куриную грудку и дать ей время остыть.
  2. Нарезать мясо тонкой соломкой. Аналогично поступить с авокадо и манго.
  3. В миске смешать авокадо, манго и куриную грудку.
  4. Нашинковать укроп и петрушку. Добавить в миску.
  5. Выжать немного сока из лимона.
  6. В ёмокости смешать лимонный сок, соль и оливковое масло.
  7. Заправить салат. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/jcomp

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