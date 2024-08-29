Готовим восхитительный салат из куриной грудки, авокадо и манго

Салат из куриной грудки, авокадо и манго — необычное и очень вкусное блюдо. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 200 г
- Авокадо — 2 шт.
- Манго — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Укроп — по вкусу
- Петрушка — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить куриную грудку и дать ей время остыть.
- Нарезать мясо тонкой соломкой. Аналогично поступить с авокадо и манго.
- В миске смешать авокадо, манго и куриную грудку.
- Нашинковать укроп и петрушку. Добавить в миску.
- Выжать немного сока из лимона.
- В ёмокости смешать лимонный сок, соль и оливковое масло.
- Заправить салат. Приятного аппетита!
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