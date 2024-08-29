Готовим восхитительный салат из куриной грудки, авокадо и манго

Как приготовить салат из куриной грудки, авокадо и манго

Салат из куриной грудки, авокадо и манго — необычное и очень вкусное блюдо. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Присоединяйтесь к быстрому телеграм-каналу NewsInfo а также в ОК, ВК, Facebook*

Добавьте NewsInfo в свои источники в Дзене и News.Google.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.