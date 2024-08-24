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Как быстро приготовить вкусные куриные крылышки с ароматным соусом
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Вкусный и сытный ужин для всей семьи: готовим куриные крылышки с ароматным соусом

Как быстро приготовить вкусные куриные крылышки с ароматным соусом

Куриные крылышки — это простой и вкусный вариант ужина, который обязательно понравится всей семье.

Ингредиенты:

  • 500 граммов куриных крылышек;
  • 1 стакан кетчупа;
  • 0,5 стакана французской горчицы;
  • небольшой кусочек корня имбиря;
  • по 2 столовые ложки кунжута, меда и соевого соуса;
  • 2 зубчика чеснока.

Пригтовление:

  1. Сначала необходимо убрать части крылышек, где нет мяса, затем тщательно промыть их и обсушить бумажным полотенцем. После этого рекомендуется разделить крылышки на две части.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте крылышки до появления румяной корочки. Затем снимите их с огня.
  3. Масло сливать не нужно — оно пригодится для приготовления ароматного соуса. Натертый имбирь и мелко нарезанный чеснок отправьте на сковороду первыми.
  4. После добавьте остальные ингредиенты, за исключением кунжута.
  5. Когда соус станет однородным и приобретет нужную консистенцию, верните крылышки на сковороду. Тушите их на среднем огне около 30 минут.
  6. Готовое блюдо посыпьте кунжутными семенами.

Фото: flickr.com/Pavel (CC BY 2.0 license)

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