Вкусный и сытный ужин для всей семьи: готовим куриные крылышки с ароматным соусом

Куриные крылышки — это простой и вкусный вариант ужина, который обязательно понравится всей семье.
Ингредиенты:
- 500 граммов куриных крылышек;
- 1 стакан кетчупа;
- 0,5 стакана французской горчицы;
- небольшой кусочек корня имбиря;
- по 2 столовые ложки кунжута, меда и соевого соуса;
- 2 зубчика чеснока.
Пригтовление:
- Сначала необходимо убрать части крылышек, где нет мяса, затем тщательно промыть их и обсушить бумажным полотенцем. После этого рекомендуется разделить крылышки на две части.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте крылышки до появления румяной корочки. Затем снимите их с огня.
- Масло сливать не нужно — оно пригодится для приготовления ароматного соуса. Натертый имбирь и мелко нарезанный чеснок отправьте на сковороду первыми.
- После добавьте остальные ингредиенты, за исключением кунжута.
- Когда соус станет однородным и приобретет нужную консистенцию, верните крылышки на сковороду. Тушите их на среднем огне около 30 минут.
- Готовое блюдо посыпьте кунжутными семенами.
Фото: flickr.com/Pavel (CC BY 2.0 license)
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