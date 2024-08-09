Нежные куриные шарики с чесночно-сливочным соусом: простой рецепт для семейного ужина

Если вы всё ещё думаете, что приготовить на ужин, попробуйте это простое и быстрое блюдо, которое наверняка понравится всем членам семьи.
Вам понадобится куриное филе — прокрутите 500 граммов мяса через мясорубку. Если у вас нет мясорубки, просто отбейте филе и нарежьте его на маленькие кусочки.
В получившуюся массу добавьте мелко нарезанную луковицу и одно яйцо. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимые приправы.
Тщательно перемешайте фарш и сформируйте из него небольшие шарики размером с грецкий орех. Разложите их в форме для выпечки на небольшом расстоянии друг от друга.
Выпекайте мясные шарики в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
Пока шарики выпекаются, приготовьте соус: натрите на мелкой тёрке 100 граммов сыра, добавьте к нему 3 измельчённых зубчика чеснока и 200 граммов сливок жирностью 15-20%.
Полейте мясные шарики приготовленным соусом и запекайте ещё 15-20 минут.
Подавать можно с любым гарниром — картофелем, макаронами или овощами.
Фото: flickr.com/jules (CC BY 2.0 license)
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