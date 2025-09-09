Тайное сочетание курицы, айвы и чернослива — лайфхак, который знают немногие, но захотят все
Знаете ли вы, что сочетание курицы с айвой и черносливом может превратить обычный ужин в настоящий праздник вкуса? Этот рецепт прост в исполнении, но результат — сочное, красивое блюдо, которое захочется готовить снова и снова. Я сама Мария, и сегодня поделюсь своим любимым вариантом, который идеально подходит для семейного ужина или торжественного стола.
Ингредиенты
- Курица (голени, бедра, филе или целиком): 1,2 кг
- Чернослив: 100 г
- Айва крупная: 1 шт.
- Розмарин свежий: 2-3 веточки (около 10 г)
- Соевый соус: 2 ст. л.
- Специи для курицы: по вкусу
Как приготовить: пошаговый рецепт
Подготовьте курицу. Вымойте и обсушите мясо. Если используете целую курицу, разделите на порционные куски. Выложите в форму для запекания (я рекомендую застелить дно и стенки фольгой, чтобы сок не пригорел).
Замаринуйте. Полейте курицу соевым соусом, посыпьте специями и тщательно перемешайте. Уберите в холодильник на 2-3 часа. Подготовьте фрукты. Айву нарежьте крупными кусочками, удалив семена.
Соберите блюдо. Разложите кусочки айвы вокруг курицы, заполните промежутки черносливом и воткните веточки розмарина между мясом и фруктами.
Запеките. Разогрейте духовку до 180°C и поставьте форму внутрь примерно на 1 час. Первые 30 минут запекайте под фольгой, чтобы айва не подгорела. Затем снимите фольгу и доведите до румяной корочки, периодически смазывая курицу соком со дна формы.
Советы
- Если хотите разнообразить, попробуйте добавить лук или перец — блюдо станет еще интереснее.
- Готовое блюдо получается сочным и ароматным, идеально для любого случая.
