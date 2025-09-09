Тайное сочетание курицы, айвы и чернослива — лайфхак, который знают немногие, но захотят все

Знаете ли вы, что сочетание курицы с айвой и черносливом может превратить обычный ужин в настоящий праздник вкуса? Этот рецепт прост в исполнении, но результат — сочное, красивое блюдо, которое захочется готовить снова и снова. Я сама Мария, и сегодня поделюсь своим любимым вариантом, который идеально подходит для семейного ужина или торжественного стола.

Ингредиенты

Курица (голени, бедра, филе или целиком): 1,2 кг

Чернослив: 100 г

Айва крупная: 1 шт.

Розмарин свежий: 2-3 веточки (около 10 г)

Соевый соус: 2 ст. л.

Специи для курицы: по вкусу

Как приготовить: пошаговый рецепт

Подготовьте курицу. Вымойте и обсушите мясо. Если используете целую курицу, разделите на порционные куски. Выложите в форму для запекания (я рекомендую застелить дно и стенки фольгой, чтобы сок не пригорел).

Замаринуйте. Полейте курицу соевым соусом, посыпьте специями и тщательно перемешайте. Уберите в холодильник на 2-3 часа. Подготовьте фрукты. Айву нарежьте крупными кусочками, удалив семена.

Соберите блюдо. Разложите кусочки айвы вокруг курицы, заполните промежутки черносливом и воткните веточки розмарина между мясом и фруктами.

Запеките. Разогрейте духовку до 180°C и поставьте форму внутрь примерно на 1 час. Первые 30 минут запекайте под фольгой, чтобы айва не подгорела. Затем снимите фольгу и доведите до румяной корочки, периодически смазывая курицу соком со дна формы.

Советы