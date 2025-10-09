Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фаршированная курица в духовке целиком с картошкой и яблоками
Фаршированная курица в духовке целиком с картошкой и яблоками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:36

Чеснок и майонез создали кулинарную революцию: это мясо тает во рту

Курица в майонезе с чесноком сохраняет сочность при запекании в духовке

Когда хочется простого, но впечатляющего блюда, которое заполняет кухню ароматом жареного чеснока и золотистой корочки, курица в майонезе — безупречный выбор. Этот рецепт не требует кулинарных изысков, но способен украсить и обычный ужин, и праздничный стол.

Почему курица с майонезом — это классика

Майонез не только придаёт блюду насыщенный вкус, но и работает как маринад: смягчает волокна мяса, делая его невероятно нежным. Чеснок добавляет пикантность, а специи раскрывают вкус, превращая простую тушку в ароматное кулинарное удовольствие.

Особенность этого блюда — в сочетании минимального набора ингредиентов и впечатляющего результата. Всё, что нужно: немного терпения и духовка.

Сравнение способов запекания

Способ Время приготовления Текстура мяса Особенности
Целиком в духовке 1-1,5 часа Сочное, с хрустящей корочкой Эффектная подача, подходит для праздников
Порционно (бедра, крылья) 40-50 минут Мягкое и ароматное Быстрее готовится, удобно в будни
В рукаве для запекания 60 минут Очень сочное, без корочки Подходит для диетического варианта

Если хочется яркого аромата и красивой корочки — выбирайте классический способ на противне. Для мягкого мяса — рукав, для экономии времени — отдельные части курицы.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте продукты. Возьмите курицу весом около 1,5 кг, 4 столовые ложки майонеза, 4 зубчика чеснока, соль, молотый острый перец и ложку хмели-сунели.

  2. Сделайте маринад. Натёртый чеснок смешайте с майонезом, чтобы получилась густая ароматная масса.

  3. Обработайте тушку. Удалите лишний жир и хвостик, обсушите бумажным полотенцем. Посолите, поперчите, натрите специями внутри и снаружи.

  4. Замаринуйте. Обмажьте курицу майонезным соусом и оставьте под плёнкой в холодильнике минимум на 2 часа (лучше на ночь).

  5. Подготовьте к запеканию. Переложите тушку на противень, застеленный антипригарным листом или фольгой. Уберите лишний чеснок с поверхности, чтобы не подгорел.

  6. Фиксация. Крылышки закрепите шпажками, ножки перевяжите ниткой крест-накрест. Это поможет сохранить форму и равномерно прожарить мясо.

  7. Запекание. Готовьте при 180 °C около часа. Периодически поливайте птицу выделяющимся соком.

  8. Проверка готовности. Проткните грудку шпажкой: прозрачный сок — сигнал, что мясо готово.

  9. Подача. Удалите нитки и шпажки, переложите курицу на блюдо и украсьте зеленью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать замороженную тушку.
    Последствие: Мясо получается сухим и рыхлым.
    Альтернатива: Берите охлаждённую курицу — она сохраняет естественную сочность.

  • Ошибка: Не удалять чеснок с поверхности.
    Последствие: Подгоревший чеснок придаёт горечь.
    Альтернатива: Оставляйте его только под кожей или внутри.

  • Ошибка: Не перевязывать ножки.
    Последствие: Курица теряет форму и готовится неравномерно.
    Альтернатива: Используйте обычную нитку или кухонный шпагат.

А что если…

  • Если нет майонеза? Его можно заменить сметаной с горчицей и каплей лимонного сока — получится менее жирно, но всё так же вкусно.

  • Если хочется остроты? Добавьте немного паприки или кайенского перца.

  • Если нет целой тушки? Возьмите бедра или окорочка — вкус и аромат останутся прежними.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Простые ингредиенты Высокая калорийность
Яркий вкус и аромат Не подходит для диетического стола
Универсальность подачи Требует времени на маринование
Аппетитная корочка Может подгореть при высокой температуре
Отлично хранится и в холодном виде Майонез не всем по вкусу

FAQ — часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить хмели-сунели?
Да, подойдет смесь прованских трав, кориандр, куркума или чесночный порошок.

Как сохранить хрустящую корочку?
Не накрывайте блюдо фольгой и периодически поливайте соком — кожа останется золотистой.

Сколько мариновать курицу?
Минимум 2 часа, но лучше 6-8 часов. За ночь маринад полностью пропитает мясо.

Можно ли запекать в фольге?
Да, если хотите сочности. Но для корочки фольгу лучше снять за 15 минут до конца готовки.

Интересные факты

  1. В советские годы курицу в майонезе считали праздничным блюдом — её часто готовили к Новому году.

  2. Майонез впервые использовали для запекания птицы во Франции в XVIII веке.

  3. Хмели-сунели пришла из грузинской кухни и прекрасно сочетается с курятиной и чесноком.

Исторический контекст

Запекание курицы целиком — древняя традиция, которая символизировала достаток. В русской кухне птицу натирали сметаной, позже её заменил майонез. Сочетание чеснока и специй прижилось быстро: аромат запечённой курицы стал неотъемлемой частью домашних праздников. Сегодня этот рецепт — дань простоте и вкусу, проверенному временем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Курица в банке в собственном соку сохраняет сочность сегодня в 4:41
Забудьте про гриль и духовку: эта курица — новый хит домашней кухни

Курица, которая готовится сама! Без масла и лишних хлопот, в обычной банке — ароматная, сочная и тающая во рту. Попробуйте старый способ по-новому.

Читать полностью » Салат с крабовым мясом и кукурузой сохраняет свежесть при хранении в холодильнике сегодня в 4:37
Майонез в крабовом салате больше не нужен: кулинары нашли замену

Нежный салат с крабовым мясом, кукурузой и рисом — лёгкое, яркое блюдо, которое всегда уместно: на праздник, ужин или просто для удовольствия.

Читать полностью » Треска тушёная с овощами на сковороде сохраняет сочность рыбы сегодня в 3:34
Рыба, которая готовится сама: треска с овощами покоряет простотой и вкусом

Нежная треска, тушёная с черри, оливками и ароматом белого вина — блюдо, которое легко приготовить за полчаса, но вкус его запомнится надолго.

Читать полностью » Панировка из сухарей делает отбивные из индейки хрустящими сегодня в 3:31
Отбивные из индейки больше не пресные: сырная корочка меняет всё

Нежная индейка под тёплой сырной корочкой — блюдо, которое делает обычный день маленьким праздником. Готовится просто, а вкус заставит повторять рецепт снова.

Читать полностью » Texas Tribune: в Остине пекарни сохраняют традицию чешских колачей сегодня в 3:20
Европейская душа в техасском теле: как чешские булочки изменили американские завтраки

От старинных чешских рецептов до техасских интерпретаций с халапеньо — узнайте, как приготовить колаче, в которых встретились традиции Европы и вкус Техаса.

Читать полностью » Мясо с овощами в томатном соусе сохраняет сочность при медленном тушении сегодня в 2:28
Исследователи кулинарии доказали: это сочетание продуктов создаёт насыщенный соус

Сочное мясо, сладкий болгарский перец и нежный томатный соус — простое блюдо, которое готовится быстро, а по вкусу напоминает настоящий домашний праздник.

Читать полностью » Запеченная красная рыба сохраняет омега-3 и витамин D сегодня в 2:24
Рыба в духовке: как приготовить стейк, от которого гости будут в восторге

Сочный стейк из красной рыбы под ароматом розмарина и лимона — блюдо, которое не требует повода. Быстро, изысканно и с ноткой ресторанного шарма.

Читать полностью » Повар: в России растёт интерес к средиземноморским картофельным салатам сегодня в 2:21
Обычный картофель, но вкус — как в средиземноморском ресторане

Три варианта лёгких картофельных салатов с летними ингредиентами — от классики с яйцами до изысканного сочетания с креветками. Простые рецепты, которые захочется готовить снова.

Читать полностью »

Новости
Наука
Игры в детстве формируют пространственное мышление подростков и влияют на интеллект — Карсон Кунг
Садоводство
Кресс-салат, базилик и черри: эти растения реально вырастить в квартире зимой
Красота и здоровье
Врач Сергей Вялов: боль под грудиной и тошнота могут указывать на панкреатит
Технологии
OpenAI приобретает мощности AMD с оплатой акциями компании — TechCrunch
Авто и мото
Юрист Цветкова: ГИБДД установит виновника аварии даже через несколько дней
Красота и здоровье
Вздох помогает расправлять альвеолы и улучшает насыщение крови кислородом — данные исследователей
Питомцы
Зоопсихологи подтвердили: после купирования собаки чаще испытывают стресс и проблемы в общении
Садоводство
Азотные удобрения нельзя смешивать с известью и золой из-за потери азота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet