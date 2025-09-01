Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённые куриные крылья
Запечённые куриные крылья
© openverse.org by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:53

Быстро и вкусно: как приготовить куриные крылышки в аэрогриле без лишних хлопот

Куриные крылышки готовят в аэрогриле за 20 минут

Что может быть лучше золотистой, аппетитной закуски, которая идеально подходит для дружеской встречи? Куриные крылышки, приготовленные в аэрогриле, — это не только быстро, но и невероятно вкусно. Они отлично сочетаются с пивом и станут звездой любого застолья.

Ингредиенты для блюда

  • Куриные крылышки — 400 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Мёд — 0,5 ст. л.
  • Чёрный молотый перец — 5 г
  • Соль — 3 г
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Вода — 100 мл

Подготовка и маринад

Вымойте куриные крылышки и тщательно обсушите их бумажными полотенцами. Очистите чеснок — количество регулируйте по своему вкусу.

Для маринада смешайте томатную пасту, майонез и мёд. Если хотите, майонез можно приготовить самостоятельно — рецепты есть после основного текста.

В глубокую миску переложите крылышки, добавьте соль, перец, соевый соус и чеснок, пропущенный через пресс. Помните, что соевый соус уже содержит соль, поэтому будьте осторожны с дополнительной солью. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 30 минут при комнатной температуре.

Приготовление в аэрогриле

  • Разогрейте аэрогриль до 190°C.
  • Для сочности влейте на дно аэрогриля около половины стакана воды.
  • Выложите крылышки на решетку и готовьте 15 минут при 190°C.
  • Затем смажьте их медовой смесью и запекайте ещё 5 минут при 220°C до появления аппетитной золотистой корочки.

Готовые крылышки подавайте горячими. Они станут отличной закуской не только для мужской компании, но и для всей семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашний сыр из молока и уксуса: блогер показал быстрый рецепт сегодня в 2:16

Раньше покупала в магазине, теперь делаю сама — вкуснее моцареллы

Простой рецепт домашнего сыра: всего три ингредиента, несколько минут у плиты и терпение — в итоге получите вкус, похожий на моцареллу.

Читать полностью » Учёные: отказ от завтрака и курение усиливают риск остеопороза вчера в 22:26

Миллион японцев подтвердили: такой график питания защищает от хрупкости костей

Японские учёные выяснили: пропуск завтрака и поздний ужин повышают риск остеопороза. Как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье костей?

Читать полностью » Диетологи назвали напитки, которые помогают похудеть: молоко, соевое молоко и кофе вчера в 22:22

Не все калории одинаковы: напитки, которые работают на вашу фигуру

Молоко, кофе и даже диетическая «газировка» могут помочь похудеть. Диетологи назвали 5 напитков, которые неожиданно ускоряют контроль веса.

Читать полностью » Эксперты назвали соус на основе йогурта и авокадо самым полезным для салатов при похудении вчера в 21:17

Всего 32 калории на порцию: соус, который стоит добавить в рацион

Эксперты нашли заправку для салатов, которая помогает худеть: смесь йогурта, авокадо и зелени снижает калорийность и сохраняет чувство сытости.

Читать полностью » Нефролог посоветовала разгрузочные дни без мяса для снижения нагрузки на почки вчера в 21:16

Боимся антибиотиков, но не протеина: как фитнес-еда может оказаться вреднее фастфуда

Белковые диеты стали модой, но избыток протеина может привести к почечной недостаточности. Врач назвала безопасную норму и дала советы по контролю.

Читать полностью » Эксперт объяснила, чем отличается поваренная, морская и калиевая соль вчера в 20:16

Чем дороже упаковка, тем больше маркетинга: вся правда о "натуральной" соли

Морская, поваренная или калиевая: нутрициолог объяснила, какая соль полезнее для организма и почему важно не превышать норму в 5 г в день.

Читать полностью » Исследование: витамин D3 замедляет биологическое старение, сохраняя длину теломер вчера в 20:16

Хотите минус три года к паспорту? Учёные назвали витамин, который это делает

Учёные доказали: витамин D3 способен замедлить биологическое старение, сохраняя длину теломер и продлевая молодость на несколько лет.

Читать полностью » Нутрициолог Михайлова: готовые блюда из супермаркета чаще ведут к набору веса вчера в 19:16

Салаты с жиром и супы с сахаром: чем опасна промышленная кулинария

Эксперты предупреждают: магазинные блюда содержат скрытый сахар и лишние жиры. Почему «Цезарь» опасен и как питаться правильно даже без готовки?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары: кошкам нужен ежегодный осмотр, пожилым питомцам — чаще
Дом

Россияне в среднем закладывают 11% стоимости квартиры на ремонт
Спорт и фитнес

Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США
Садоводство

5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут
Авто и мото

JD Power зафиксировала высокий уровень поломок у подключаемых гибридов
Спорт и фитнес

"Скалолаз" в фитнесе: техника выполнения и основные ошибки новичков
Туризм

Осенние краски в дендрарии Уэстонберт: более 2500 видов деревьев
Наука и технологии

Исследование IEEE: искусственный интеллект может демонстрировать признаки психических расстройств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet