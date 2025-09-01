Быстро и вкусно: как приготовить куриные крылышки в аэрогриле без лишних хлопот
Что может быть лучше золотистой, аппетитной закуски, которая идеально подходит для дружеской встречи? Куриные крылышки, приготовленные в аэрогриле, — это не только быстро, но и невероятно вкусно. Они отлично сочетаются с пивом и станут звездой любого застолья.
Ингредиенты для блюда
- Куриные крылышки — 400 г
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Мёд — 0,5 ст. л.
- Чёрный молотый перец — 5 г
- Соль — 3 г
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Чеснок — 5 зубчиков
- Вода — 100 мл
Подготовка и маринад
Вымойте куриные крылышки и тщательно обсушите их бумажными полотенцами. Очистите чеснок — количество регулируйте по своему вкусу.
Для маринада смешайте томатную пасту, майонез и мёд. Если хотите, майонез можно приготовить самостоятельно — рецепты есть после основного текста.
В глубокую миску переложите крылышки, добавьте соль, перец, соевый соус и чеснок, пропущенный через пресс. Помните, что соевый соус уже содержит соль, поэтому будьте осторожны с дополнительной солью. Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 30 минут при комнатной температуре.
Приготовление в аэрогриле
- Разогрейте аэрогриль до 190°C.
- Для сочности влейте на дно аэрогриля около половины стакана воды.
- Выложите крылышки на решетку и готовьте 15 минут при 190°C.
- Затем смажьте их медовой смесью и запекайте ещё 5 минут при 220°C до появления аппетитной золотистой корочки.
Готовые крылышки подавайте горячими. Они станут отличной закуской не только для мужской компании, но и для всей семьи.
