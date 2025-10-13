Она выглядит аппетитно, но внутри вода: как нас обманывают при покупке курицы

Покупая курицу, мы редко задумываемся, что внешне одинаковые куски мяса могут сильно различаться по качеству. На прилавках магазинов всё чаще встречается продукт, который выглядит аппетитно, но по факту "накачан" водой или специальными растворами. Это позволяет увеличить вес и, соответственно, прибыль продавца. Однако для покупателя такая курица теряет вкус, быстро портится и при жарке превращается в бесформенную массу. Разберём, как распознать подделку и выбрать действительно качественное мясо.

Почему курицу "накачивают"

Производители часто вводят в мясо воду или рассол с добавлением фосфатов, чтобы продукт выглядел сочнее и дольше хранился. На первый взгляд, выгода очевидна: мясо плотное, блестящее, не теряет влагу при транспортировке. Но по сути вы покупаете не курицу, а воду по цене мяса. При готовке такая "улучшенная" грудка теряет форму и до половины массы.

Фосфаты удерживают влагу, делая продукт визуально свежим, но они способны нарушать баланс солей в организме при частом употреблении. Поэтому важно уметь отличать натуральную курицу от обработанной.

1. Осмотр внешнего вида

Настоящее свежее мясо имеет равномерный цвет — от бледно-розового до слегка кремового. Поверхность должна быть суховатой, без слизи и капель воды. Если курица выглядит неестественно блестящей, липкой или будто покрыта желеобразным слоем, это тревожный сигнал. Часто накачанное мясо имеет рыхлую структуру и неравномерный цвет — особенно в местах инъекций.

Также стоит обратить внимание на кожу. Натуральная кожа матовая, слегка шероховатая. Если же она натянута и напоминает плёнку, вероятно, в мясо вводились жидкости.

2. Проверка плотности и упругости

Самый простой тест — нажать пальцем на кусок курицы. У свежего мяса вмятина быстро исчезает. Если же поверхность остаётся деформированной, а под пальцем чувствуется излишняя мягкость и водянистость, перед вами продукт, "улучшенный" водой. Для сравнения можно попробовать грудку с фермерского рынка и упаковочную из супермаркета — разница ощутима.

3. Сравнение по весу и цене

Курица, "набравшая" воду, весит на 10-20% больше обычной. Если упаковка с одинаковым объёмом и видом мяса стоит подозрительно дёшево, стоит насторожиться. Иногда производители используют маркетинговые трюки: пишут "охлаждённая" вместо "замороженная" или добавляют фразу "с сохранением сочности". Это косвенные признаки инъекций.