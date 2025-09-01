Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Николай Булыкин is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:19

Удон с курицей и овощами: секрет японской лапши, которая скрасит ваш ужин

Как приготовить удон с курицей и овощами от шеф-повара

Хотите быстро приготовить сытный и необычный ужин, который понравится всей семье? Удон с курицей и овощами — именно то блюдо, которое сочетает в себе простоту, вкус и возможность экспериментировать с ингредиентами. Эта японская лапша отлично подходит как для горячих, так и для холодных блюд, что делает ее универсальным вариантом на любой случай.

Ингредиенты для удона с курицей и овощами

  • Лапша удон — 200 г
  • Вода — 1,5 л
  • Куриное филе — 250 г
  • Красный болгарский перец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Кунжут — 20 г
  • Растительное масло для жарки — 40 г

Пошаговый рецепт

Для начала тщательно промойте куриное филе, обсушите и нарежьте его длинными брусочками средней толщины. Морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой, чтобы она быстро прожарилась и сохранила яркий цвет.

Кабачок очистите и нарежьте брусочками чуть толще моркови — так овощи сохранят текстуру и не превратятся в пюре при жарке. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой.

Вскипятите в кастрюле воду с солью, добавьте лапшу и варите 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы она не слиплась. Откиньте лапшу на дуршлаг и промойте холодной кипяченой водой — это остановит процесс варки и сделает лапшу упругой.

Разогрейте сковороду вок или сковороду с толстым дном, влейте растительное масло и быстро обжарьте курицу на сильном огне до золотистой корочки. Добавьте овощи и тоже быстро обжарьте, чтобы они сохранили хруст и яркость.

Выложите в сковороду лапшу, влейте соевый соус и тщательно перемешайте. Готовьте еще 3-4 минуты, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами. Разложите удон по тарелкам, посыпьте обжаренным кунжутом и подавайте горячим.

Удон с курицей и овощами — это не только вкусный и быстрый ужин, но и возможность удивить близких необычным сочетанием текстур и ароматов. Попробуйте приготовить это блюдо, и оно займет достойное место в вашем кулинарном арсенале.

