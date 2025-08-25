Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мясо
Мясо
© www.pexels.com/ by Omar Mahmood is licensed under Бесплатное использование
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Всего полчаса в йогурте — и курица получается сочнее, чем в ресторане

Рецепт курицы тикка с йогуртовым маринадом и специями

Курица тикка — одно из тех блюд, которые сложно спутать с чем-то другим. Её аромат сразу погружает в атмосферу шумных рынков и уличных киосков Южной Азии. Обычно этот деликатес готовят на углях или в тандыре из маринованных кусочков курицы на костях. Однако в домашней версии всё проще: берутся куриные бёдра без кожи и костей, а готовятся они на гриле, сохраняя тот же обугленный привкус и невероятную сочность.

Почему это блюдо так любят

Маринад — сердце курицы тикка. Здесь всё построено на гармонии специй: жгучий порошок красного чили из Кашмира, гарам масала, тмин и немного куркумы. Йогурт выступает в роли смягчителя, делая мясо нежным и сочным. Уже 30 минут маринования дают хороший результат, но настоящая магия происходит, если оставить курицу в холодильнике на ночь.

Во время приготовления овощи тоже играют важную роль. Болгарский перец и лук становятся слаще и хрустят на обугленных краях, а соки от курицы пропитывают их ароматами специй. В итоге получается не просто гарнир, а полноценная часть блюда.

Как приготовить дома

Чтобы насладиться этим вкусом, потребуется совсем немного времени и простых шагов:

  • Маринование. В миске соединяют йогурт, имбирь, чеснок, специи, соль и масло. Куриные бёдра обмазываются маринадом, протыкаются вилкой и оставляются минимум на полчаса.
  • Подготовка овощей. Перец и лук смешиваются с тмином, солью и маслом, выкладываются на противень. Сверху кладут курицу.
  • Гриль. Блюдо готовится под сильным жаром около 15-20 минут, пока мясо не станет золотистым и полностью прожаренным.

Подавать курицу тикка можно с рисом или просто так, полив мясо ароматным соком с противня. А если останется немного — она прекрасно подойдёт для салата или сэндвича.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты оливье: традиции и ингредиенты классического салата сегодня в 0:03

Оливье за 50 минут: секреты быстрого и вкусного приготовления

Узнайте, как приготовить идеальный классический оливье с колбасой и свежими огурцами. Простые шаги, сочный вкус и секреты идеального салата!

Читать полностью » Эксперт рекомендовала включать в рацион омега-3, холин и теобромин для концентрации вчера в 23:26

Что есть, чтобы не "тормозить": продукты, которые включают внимание

Хотите работать эффективнее и сохранять ясность ума до старости? Диетолог называет продукт №1 для мозга и делится другими секретами продуктивного питания.

Читать полностью » Врач предупредила о рисках шаурмы, чебуреков и салатов с майонезом в жару вчера в 22:26

Что не стоит есть с прилавка в жару: список продуктов, которых лучше избегать

Шаурма и салаты с майонезом в жару могут обернуться желудочным гриппом. Врач объясняет, какие летние продукты опасны и почему от них стоит отказаться.

Читать полностью » Врач объяснила, почему кофеин усиливает жар и не подходит для летней жары вчера в 21:17

Ледяной кофе греет сильнее, чем горячий чай: вот почему

Даже холодный кофе может усилить потливость и перегрузить организм в жару. Врач объясняет, как кофеин действует на тело и когда от напитка стоит отказаться.

Читать полностью » Эксперты: избыток белка перегружает почки и не превращается в мышцы без тренировок вчера в 20:19

Протеинов больше, чем нужно: как избыток белка вредит печени, почкам и психике

Почему белок стал новым «супергероем» диет и стоит ли за ним гоняться? Разбираемся, сколько белка нужно человеку на самом деле — и в чём опасность избытка.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как матча влияет на усвоение железа и кому стоит быть осторожнее вчера в 19:17

Матча бодрит, но истощает: почему любимый напиток может красть железо

Матча — трендовый напиток с полезными свойствами. Но эксперты предупреждают: зелёный чай может мешать усвоению железа. Кому стоит быть осторожным?

Читать полностью » Готовая томатная паста подходит для пиццы, соусов, супов, рагу и мясных блюд вчера в 18:41

Больше не покупаю в магазине: готовлю томатную пасту дома — получается 5 кг ароматного блаженства

Забудьте о магазинной пасте! Простой рецепт домашней томатной пасты из 5 кг томатов. Секреты приготовления, ингредиенты и способы сушки для насыщенного вкуса и аромата.

Читать полностью » Фитотерапевты: травяные чаи помогают укрепить иммунитет и снять стресс вчера в 17:33

Завариваете неправильно — теряете половину пользы: как готовить травяной чай

Травяной чай – кладезь витаминов и вкуса! Узнайте, какие травы помогут взбодриться, расслабиться и укрепить иммунитет. Секреты правильного заваривания, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Как проходит проверка и доставка авто из Кореи — объяснил директор VSETUT Drive
Питомцы

Ветеринар Серети: лай указывает на страх, радость или защиту собаки
Наука и технологии

UCSF: иммунные клетки мозга играют ключевую роль в развитии интернейронов у человека
Красота и здоровье

Ортодонт Диденко: нарушение прикуса может вызывать головные боли
Спорт и фитнес

Программа с подъёмами на GHD и лазанием по канату: рекомендации тренеров
СФО

Экспедиция в Тюменской области выявила возможное место последнего боя Ермака
ПФО

Мэр Кузнецка призвал жителей страховать имущество после ливня и града
Туризм

Правила авиамоды: что выбрать для перелёта, чтобы сохранить комфорт и стиль
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru