Всего полчаса в йогурте — и курица получается сочнее, чем в ресторане

Курица тикка — одно из тех блюд, которые сложно спутать с чем-то другим. Её аромат сразу погружает в атмосферу шумных рынков и уличных киосков Южной Азии. Обычно этот деликатес готовят на углях или в тандыре из маринованных кусочков курицы на костях. Однако в домашней версии всё проще: берутся куриные бёдра без кожи и костей, а готовятся они на гриле, сохраняя тот же обугленный привкус и невероятную сочность.

Почему это блюдо так любят

Маринад — сердце курицы тикка. Здесь всё построено на гармонии специй: жгучий порошок красного чили из Кашмира, гарам масала, тмин и немного куркумы. Йогурт выступает в роли смягчителя, делая мясо нежным и сочным. Уже 30 минут маринования дают хороший результат, но настоящая магия происходит, если оставить курицу в холодильнике на ночь.

Во время приготовления овощи тоже играют важную роль. Болгарский перец и лук становятся слаще и хрустят на обугленных краях, а соки от курицы пропитывают их ароматами специй. В итоге получается не просто гарнир, а полноценная часть блюда.

Как приготовить дома

Чтобы насладиться этим вкусом, потребуется совсем немного времени и простых шагов:

Маринование. В миске соединяют йогурт, имбирь, чеснок, специи, соль и масло. Куриные бёдра обмазываются маринадом, протыкаются вилкой и оставляются минимум на полчаса.

Подавать курицу тикка можно с рисом или просто так, полив мясо ароматным соком с противня. А если останется немного — она прекрасно подойдёт для салата или сэндвича.