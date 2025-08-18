Лайфхак для незабываемого ужина: куриные тарталетки, которые сделают вас звездой вечера
Хотите удивить гостей изысканной, но простой в приготовлении закуской? Курица в тарталетках — идеальный вариант! Это блюдо можно подавать и горячим, и холодным, а начинку легко варьировать по своему вкусу.
Ингредиенты
- Готовые тарталетки — 10 шт.
- Куриное филе — 230 г
- Болгарский перец — 30 г
- Помидоры черри — 4 шт.
- Твёрдый сыр — 60 г
- Майонез — 1,5 ст. л.
- Оливки — 5 шт.
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, специи — по вкусу
Как приготовить
Нарежьте филе мелкими кубиками и обжарьте на масле до золотистой корочки. Посолите, добавьте специи. Болгарский перец, черри и оливки нарежьте мелкими кусочками. Зелень измельчите.
Смешайте курицу с майонезом. Можно сделать два варианта: с укропом или с перцем и петрушкой. Выложите начинку, украсьте помидорами, оливками и посыпьте тёртым сыром.
Поставьте тарталетки в разогретую до 180°C духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.
Готово! Подавайте сразу или дайте остыть — в любом виде закуска получится вкусной.
