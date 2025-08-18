Лайфхак для незабываемого ужина: куриные тарталетки, которые сделают вас звездой вечера

Хотите удивить гостей изысканной, но простой в приготовлении закуской? Курица в тарталетках — идеальный вариант! Это блюдо можно подавать и горячим, и холодным, а начинку легко варьировать по своему вкусу.

Ингредиенты

Готовые тарталетки — 10 шт.

Куриное филе — 230 г

Болгарский перец — 30 г

Помидоры черри — 4 шт.

Твёрдый сыр — 60 г

Майонез — 1,5 ст. л.

Оливки — 5 шт.

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, специи — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте филе мелкими кубиками и обжарьте на масле до золотистой корочки. Посолите, добавьте специи. Болгарский перец, черри и оливки нарежьте мелкими кусочками. Зелень измельчите.

Смешайте курицу с майонезом. Можно сделать два варианта: с укропом или с перцем и петрушкой. Выложите начинку, украсьте помидорами, оливками и посыпьте тёртым сыром.

Поставьте тарталетки в разогретую до 180°C духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Готово! Подавайте сразу или дайте остыть — в любом виде закуска получится вкусной.