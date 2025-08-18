Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тарталетки
тарталетки
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:01

Лайфхак для незабываемого ужина: куриные тарталетки, которые сделают вас звездой вечера

Приготовление куриных тарталеток: советы по выбору ингредиентов и подаче

Хотите удивить гостей изысканной, но простой в приготовлении закуской? Курица в тарталетках — идеальный вариант! Это блюдо можно подавать и горячим, и холодным, а начинку легко варьировать по своему вкусу.

Ингредиенты

  • Готовые тарталетки — 10 шт.
  • Куриное филе — 230 г
  • Болгарский перец — 30 г
  • Помидоры черри — 4 шт.
  • Твёрдый сыр — 60 г
  • Майонез — 1,5 ст. л.
  • Оливки — 5 шт.
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, специи — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте филе мелкими кубиками и обжарьте на масле до золотистой корочки. Посолите, добавьте специи. Болгарский перец, черри и оливки нарежьте мелкими кусочками. Зелень измельчите.

Смешайте курицу с майонезом. Можно сделать два варианта: с укропом или с перцем и петрушкой. Выложите начинку, украсьте помидорами, оливками и посыпьте тёртым сыром.

Поставьте тарталетки в разогретую до 180°C духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.
Готово! Подавайте сразу или дайте остыть — в любом виде закуска получится вкусной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кондитеры разработали новый рецепт творожного кекса с пониженной калорийностью сегодня в 9:31

Приготовьте этот кекс за час и удивите всех: простота и вкус в одном

Воздушный творожный кекс с лимонной цедрой и ванилью — просто, вкусно и празднично! Узнайте, как приготовить идеальный десерт за час.

Читать полностью » Как приготовить салат с ветчиной, помидорами и фасолью за 15 минут — пошаговая инструкция сегодня в 8:23

Легкий и сытный: как этот салат может стать вашим новым кулинарным хитом

Салат с ветчиной, помидорами и хрустящими сухариками — просто, вкусно и готовится за 15 минут! Узнайте, как сохранить сочность и хруст в каждом кусочке

Читать полностью » Как запекать горбушу в духовке: рекомендации поваров сегодня в 8:15

Романтический ужин за 30 минут: рыба, которая покорит сердце

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочную горбушу в духовке, идеальную для романтического ужина или семейного обеда. Рецепт с пошаговыми инструкциями!

Читать полностью » Кондитеры объяснили, как тыква делает бисквит более влажным и воздушным сегодня в 7:20

Тыква, но не суп: как овощ превращается в изысканный десерт

Тыквенный торт — неожиданно нежный и ароматный десерт без привкуса тыквы. Простые ингредиенты, лёгкий рецепт и потрясающий результат! Попробуйте — и он станет вашим любимым.

Читать полностью » Как приготовить салат с крабовыми палочками и ананасами: советы по выбору ингредиентов сегодня в 7:13

Готовьте за 25 минут: как легко создать кулинарный шедевр для праздника

Ищете лёгкий, но эффектный салат для праздника? Попробуйте сочетание крабовых палочек, ананасов и сыра — сочно, нежно и очень вкусно! Готовится за 25 минут.

Читать полностью » Рецепт тертого печенья с вареньем: как приготовить за 40 минут сегодня в 6:18

Готовится без замеса: необычный способ печь печенье, который сэкономит время

Ароматное тертое печенье с вареньем — хрустящее снаружи, нежное внутри. Простой рецепт, который покорит вашу семью за чашечкой чая. Готовится всего 40 минут!

Читать полностью » Пышный манник на кефире: проверенный рецепт от кулинаров сегодня в 6:10

Бабушкин рецепт в современном исполнении: почему манник переживает второе рождение

Пышный манник на кефире — идеальный десерт без весов! Просто отмерьте стаканами, смешайте и наслаждайтесь нежным пирогом за чашкой чая.

Читать полностью » Как приготовить салат из крабовых палочек с кукурузой и чесноком – пошаговая инструкция 11.08.2025 в 5:07

Этот салат вкуснее оливье? Спорный рецепт, который всех делит на два лагеря

Узнайте, как быстро и просто приготовить салат с крабовыми палочками без яиц! Этот вкусный рецепт станет идеальным выбором для вашего стола.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Спатифиллум, алоэ и фикус названы полезными растениями для спальни
Питомцы

Ветеринары назвали основные причины потери веса у кошек
Красота и здоровье

Врач — психотерапевт Леонид Третьяк назвал десинхроноз главной причиной нарушений сна после отпуска
Спорт и фитнес

Российский вратарь Сафонов заявил о желании продолжить карьеру в ПСЖ
Красота и здоровье

Врач Кондрахин назвал основные симптомы железодефицитной анемии
Дом

Как правильно дозировать порошок и гель для стирки
Дом

Влияние жёсткой воды на кожу и волосы и как её смягчить
Наука и технологии

Белорусские археологи находят артефакты на реке Менке, меняющие историю страны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru