Опаснее, чем кажется: специи и жарка превращают курицу в яд для собаки
Курица — любимый продукт не только людей, но и собак. Услышав запах жареной курицы, многие питомцы бегут на кухню в надежде получить кусочек. Часто владельцы делятся с ними и кожицей. Но действительно ли это безопасно?
Почему куриная кожица опасна для собак
Куриная кожица содержит много жира: около 40 г жира на 100 г продукта. Для собаки это крайне калорийная пища. Избыток жира может привести к ожирению, проблемам с пищеварением и даже спровоцировать панкреатит — опасное заболевание, особенно для таких пород, как кокер-спаниели и мини-шнауцеры.
Кроме того, в 100 г кожицы содержится до 82 мг холестерина. Его переизбыток может вызвать у собаки:
- выпадение шерсти;
- рвоту и диарею;
- боли в животе;
- отказ от еды;
- судороги.
И ещё одна важная деталь: кожица часто готовится с приправами, чесноком или луком. Эти продукты токсичны для собак и могут вызвать серьёзное отравление.
Есть ли в куриной кожице полезные вещества?
Да, полностью бесполезной её назвать нельзя. В составе есть:
- полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 — поддерживают
- кожу и шерсть, обладают противовоспалительным действием;
- около 20 г белка на 100 г продукта — важный строительный материал для мышц и тканей.
Однако получить эти питательные вещества можно из других, гораздо более безопасных источников: качественных кормов, рыбы, яиц, постного мяса.
Что делать, если собака съела куриную кожицу
- Оцените ситуацию. Важно, как именно была приготовлена курица. Сырая или варёная кожица без специй и масла менее опасна, чем жареная или пряная.
- Наблюдайте. Если собака съела немного и чувствует себя нормально, просто следите за её состоянием 1-2 дня.
- Симптомы тревоги. Рвота, понос, вялость, отказ от еды — повод немедленно обратиться к ветеринару.
Куриная кожица — продукт, нежелательный для собак. Да, в ней есть белок и полезные жирные кислоты, но риск превышает пользу: слишком много жира, холестерина и часто — приправ. Если хотите порадовать питомца, выбирайте специальные лакомства для собак. Они безопаснее и полезнее.
