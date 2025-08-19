Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:13

Опаснее, чем кажется: специи и жарка превращают курицу в яд для собаки

Куриная кожица вызывает у собак ожирение и панкреатит

Курица — любимый продукт не только людей, но и собак. Услышав запах жареной курицы, многие питомцы бегут на кухню в надежде получить кусочек. Часто владельцы делятся с ними и кожицей. Но действительно ли это безопасно?

Почему куриная кожица опасна для собак

Куриная кожица содержит много жира: около 40 г жира на 100 г продукта. Для собаки это крайне калорийная пища. Избыток жира может привести к ожирению, проблемам с пищеварением и даже спровоцировать панкреатит — опасное заболевание, особенно для таких пород, как кокер-спаниели и мини-шнауцеры.

Кроме того, в 100 г кожицы содержится до 82 мг холестерина. Его переизбыток может вызвать у собаки:

  • выпадение шерсти;
  • рвоту и диарею;
  • боли в животе;
  • отказ от еды;
  • судороги.

И ещё одна важная деталь: кожица часто готовится с приправами, чесноком или луком. Эти продукты токсичны для собак и могут вызвать серьёзное отравление.

Есть ли в куриной кожице полезные вещества?

Да, полностью бесполезной её назвать нельзя. В составе есть:

  • полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 — поддерживают
  • кожу и шерсть, обладают противовоспалительным действием;
  • около 20 г белка на 100 г продукта — важный строительный материал для мышц и тканей.

Однако получить эти питательные вещества можно из других, гораздо более безопасных источников: качественных кормов, рыбы, яиц, постного мяса.

Что делать, если собака съела куриную кожицу

  • Оцените ситуацию. Важно, как именно была приготовлена курица. Сырая или варёная кожица без специй и масла менее опасна, чем жареная или пряная.
  • Наблюдайте. Если собака съела немного и чувствует себя нормально, просто следите за её состоянием 1-2 дня.
  • Симптомы тревоги. Рвота, понос, вялость, отказ от еды — повод немедленно обратиться к ветеринару.

Куриная кожица — продукт, нежелательный для собак. Да, в ней есть белок и полезные жирные кислоты, но риск превышает пользу: слишком много жира, холестерина и часто — приправ. Если хотите порадовать питомца, выбирайте специальные лакомства для собак. Они безопаснее и полезнее.

