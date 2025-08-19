Салат, который радует глаз и душу: как сочетание вкусов может вдохновить

Что может быть проще, чем приготовить салат? Но что, если добавить в него немного мака? Салат "Курица под кайфом" — это блюдо, которое удивит вас своим вкусом и внешним видом. Его секрет — в сочетании копченой курицы, свежих овощей и мака, который придает салату особую изюминку.

Что вам понадобится

300 г копченой курицы (филе)

60 г сухариков

2 помидора

3 яйца

2-3 ст. л. пищевого мака

3 ст. л. майонеза

Соль и черный перец по вкусу

Для украшения: 30 г листьев салата, 5 г петрушки, 1 помидор черри

Как готовить

Начните с подготовки всех продуктов. Майонез можно взять магазинный или сделать самостоятельно. Очистите копченую грудку от кожи и костей, нарежьте кубиками. Вымойте, обсушите и удалите семена. Нарежьте мякоть кубиками.

Отварите вкрутую, охладите, очистите. Отделите белки от желтков и натрите их на терке. Используйте магазинные или приготовьте самостоятельно из ржаного хлеба. Выложите слоями курицу, помидоры, белки, желтки и сухарики, поливая каждый слой майонезом. Обильно посыпьте маком и украсьте зеленью.

Советы