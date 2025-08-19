Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей
Салат с курицей
© commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:27

Салат, который радует глаз и душу: как сочетание вкусов может вдохновить

Салат Курица под кайфом: простой и быстрый рецепт от шеф-повара для домашнего приготовления

Что может быть проще, чем приготовить салат? Но что, если добавить в него немного мака? Салат "Курица под кайфом" — это блюдо, которое удивит вас своим вкусом и внешним видом. Его секрет — в сочетании копченой курицы, свежих овощей и мака, который придает салату особую изюминку.

Что вам понадобится

  • 300 г копченой курицы (филе)
  • 60 г сухариков
  • 2 помидора
  • 3 яйца
  • 2-3 ст. л. пищевого мака
  • 3 ст. л. майонеза
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Для украшения: 30 г листьев салата, 5 г петрушки, 1 помидор черри

Как готовить

Начните с подготовки всех продуктов. Майонез можно взять магазинный или сделать самостоятельно. Очистите копченую грудку от кожи и костей, нарежьте кубиками. Вымойте, обсушите и удалите семена. Нарежьте мякоть кубиками.

Отварите вкрутую, охладите, очистите. Отделите белки от желтков и натрите их на терке. Используйте магазинные или приготовьте самостоятельно из ржаного хлеба. Выложите слоями курицу, помидоры, белки, желтки и сухарики, поливая каждый слой майонезом. Обильно посыпьте маком и украсьте зеленью.

Советы

  • Помидоры выбирайте плотные, чтобы салат не получился водянистым.
  • Сухарики лучше использовать из ржаного хлеба — они дольше сохраняют хруст.
  • Салат лучше готовить непосредственно перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить блины с колбасой и сыром: классический рецепт и его вариации сегодня в 6:57

Блины с колбасой и сыром: еда, которая согревает душу и радует сердце

Узнайте, как приготовить вкусные блины с колбасой и сыром! Этот простой рецепт станет идеальным решением для завтрака и праздничного стола.

Читать полностью » Готовим куриные отбивные с ананасом: ингредиенты и процесс приготовления сегодня в 6:12

Быстро, вкусно и недорого: как приготовить куриные отбивные, которые удивят гостей

Нежные куриные отбивные с ананасом и сыром — идеальное блюдо для праздника. Готовится просто, а результат впечатляет! Узнай, как добиться идеальной румяной корочки.

Читать полностью » Почему домашний Наполеон крошится – ошибки в приготовлении по мнению шеф-повара сегодня в 5:53

Слоёный сюрприз: что общего у французского императора и этого десерта

Узнайте, как легко приготовить слоеное пирожное Наполеон с ягодами! Этот простой, но изысканный десерт покорит сердца ваших близких.

Читать полностью » Как приготовить куриные котлеты: советы по выбору ингредиентов сегодня в 5:06

Как одна простая ошибка может испортить ваши куриные котлеты

Узнайте, как легко приготовить сочные котлеты из куриного филе. Этот простой рецепт станет находкой для вашего обеда или ужина!

Читать полностью » Как приготовить кекс на кефире: пошаговая инструкция сегодня в 4:51

Секретный ингредиент советских хозяек: почему кекс на кефире всегда получается идеальным

Нежный, воздушный и невероятно простой — кекс на кефире, который станет вашим любимым! Готовится за час, а исчезает за минуты. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров сегодня в 4:04

Секрет хруста: как обычный кунжут превращает печенье в шедевр

Приготовьте хрустящее песочное печенье с кунжутом всего за 25 минут! Этот простой и быстрый рецепт станет настоящей находкой для любителей сладкого.

Читать полностью » Как приготовить салат с кальмарами и сыром — пошаговая инструкция сегодня в 3:48

Как всего за 30 минут создать кулинарный шедевр, который станет звездой стола

Простой, но эффектный салат с кальмарами и сыром — готовится за 30 минут! Идеально подойдёт для ужина или праздничного стола.

Читать полностью » Как приготовить печенье бармак: пошаговая инструкция сегодня в 3:36

Аромат, который возвращает в бабушкину кухню: рецепт татарского бармака

Узнайте, как легко приготовить татарское печенье бармак в домашних условиях! Это рассыпчатое угощение с ореховой начинкой станет идеальным десертом для любого стола.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Реабилитолог Юрий Корюкалов: стресс тормозит рост мышц и ускоряет их разрушение
Садоводство

Глубина 20 см и вилы: новая методика подготовки огорода к зиме
Авто и мото

"Газета.Ru": ресурс механики Nissan X-Trail достигает 250 тыс. км, автомата — до 200 тыс. км
Красота и здоровье

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть связана с железодефицитной анемией
Питомцы

Породы собак, которые легко переносят мороз и снег: маламут, хаски и лайка
Садоводство

Марганцовка уничтожает споры грибков и продлевает хранение чеснока на 2–3 месяца
Дом

ТОП-7 лайфхаков для организации пространства на кухне: простые решения на каждый день
Наука и технологии

В Китае создали робота, маскирующегося под антилопу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru