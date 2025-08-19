Салат, который радует глаз и душу: как сочетание вкусов может вдохновить
Что может быть проще, чем приготовить салат? Но что, если добавить в него немного мака? Салат "Курица под кайфом" — это блюдо, которое удивит вас своим вкусом и внешним видом. Его секрет — в сочетании копченой курицы, свежих овощей и мака, который придает салату особую изюминку.
Что вам понадобится
- 300 г копченой курицы (филе)
- 60 г сухариков
- 2 помидора
- 3 яйца
- 2-3 ст. л. пищевого мака
- 3 ст. л. майонеза
- Соль и черный перец по вкусу
- Для украшения: 30 г листьев салата, 5 г петрушки, 1 помидор черри
Как готовить
Начните с подготовки всех продуктов. Майонез можно взять магазинный или сделать самостоятельно. Очистите копченую грудку от кожи и костей, нарежьте кубиками. Вымойте, обсушите и удалите семена. Нарежьте мякоть кубиками.
Отварите вкрутую, охладите, очистите. Отделите белки от желтков и натрите их на терке. Используйте магазинные или приготовьте самостоятельно из ржаного хлеба. Выложите слоями курицу, помидоры, белки, желтки и сухарики, поливая каждый слой майонезом. Обильно посыпьте маком и украсьте зеленью.
Советы
- Помидоры выбирайте плотные, чтобы салат не получился водянистым.
- Сухарики лучше использовать из ржаного хлеба — они дольше сохраняют хруст.
- Салат лучше готовить непосредственно перед подачей, чтобы сухарики не размокли.
