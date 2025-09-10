Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей и авокадо
Салат с курицей и авокадо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:08

Салат с курицей и ветчиной за 35 минут: меньше работы, больше удовольствия без лишних затрат

Салат Кармен готовится с курицей, ветчиной и сухариками для насыщенного вкуса

Представьте: сочный салат, который сочетает нежную курицу, ароматную ветчину и хрустящие сухарики. С пикантной заправкой он превращает обычный обед в настоящий праздник. Этот рецепт от Марии идеален для семейного ужина или праздничного стола — и его можно сделать слоеным, если захотите добавить изюминку.

Ингредиенты

  • Помидоры: 250 г
  • Куриное филе: 200 г
  • Ветчина (или варено-копченый окорок, шейка и т. д.): 200 г
  • Сухарики: 100 г
  • Растительное масло: 1 ст. л.
  • Чеснок: 1 зубчик
  • Майонез: 3 ст. л.
  • Аджика: 2 ч. л.

Как приготовить

Если курица заморожена, разморозьте её в холодильнике. О правильной разморозке читайте в статье по ссылке в конце рецепта. В миске смешайте майонез, аджику и чеснок, пропущенный через пресс. Рецепты домашнего майонеза — под шагами. Аджику добавляйте по вкусу.

Вымойте филе, обсушите и нарежьте длинными брусочками. Разогрейте масло в сковороде, выложите курицу, посолите, добавьте специи и жарьте до румяности. Охладите. Советы по выбору сковороды и масла — в отдельных статьях (ссылки в конце).

Вымойте, обсушите и нарежьте брусочками. Удалите сердцевину с семенами, если хотите. Выбирайте спелые, но плотные плоды, чтобы они не расползлись. Очистите от пленки и нарежьте соломкой. Можно обжарить до румяности для большего вкуса.

Используйте магазинные или сделайте сами: нарежьте хлеб брусочками, подсушите в духовке при 180°C 15-20 минут до золотистости. Охладите. В миске соедините курицу, ветчину, помидоры и сухарики. Аккуратно перемешайте.

Выложите горкой, полейте заправкой, посыпьте зеленью. Ешьте сразу, пока сухарики хрустят.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары выпекают профитроли без сахара для диетического меню сегодня в 5:09

Профитроли несладкие: когда хруст разбивает сердце гурмана

Хрустящие шарики без сахара: профитроли с овощами или кремом? Рецепт для гурманов, который удивит гостей. Ингредиенты простые, шаги пошагово

Читать полностью » Лангустины в духовке сохраняют нежность при добавлении зелени сегодня в 4:23

Запечённые лангустины раскрывают океанский секрет, скрытый от большинства гурманов

Узнайте, как превратить лангустины в изысканное блюдо из духовки. Простой рецепт с чесноком и лимоном для домашнего ужина. Не упустите секреты приготовления!

Читать полностью » Говядина по-бургундски становится нежной после 4 часов тушения сегодня в 4:07

Бургундский лайфхак: как превратить говядину в новогодний хит за 4 часа без лишних трат

Представьте новогодний ужин с ароматом вина и трав: говядина по-бургундски. Узнайте секрет этого мягкого мяса, которое покорит гостей.

Читать полностью » Тарталетки с красной рыбой и сыром готовятся за 30 минут по рецепту поваров сегодня в 3:29

Яркое украшение стола или провал праздника? Тарталетки, от которых зависит настроение гостей

Захватывающая закуска: тарталетки с красной рыбой и огурцом за 30 минут. Простой рецепт для праздника, сочетающий вкус и яркость.

Читать полностью » Кулинар Дарья Янбекова показала рецепт утиной грудки с вишнёвым соусом сегодня в 3:26

Утиная грудка и горсть вишни — результат свёл гостей с ума

Нежная утка под кисло-сладким вишнёвым соусом готовится всего за 25 минут. Простое блюдо с ресторанным акцентом легко повторить дома.

Читать полностью » Кулинарный эксперт готовит салат Нежность с курицей и овощами сегодня в 3:14

Салат Нежность: курица, которая спасает ваш ужин от скуки — не упустите этот взрыв вкуса

Классический салат "Нежность" с курицей: сытный, вкусный, на скорую руку. Что скрывается в простом рецепте для повседневного меню?

Читать полностью » Тарталетки со шпротами получаются хрустящими при запекании с творожным сыром и зеленью сегодня в 3:01

Быстро, вкусно, эффектно: тарталетки со шпротами для тех, кто ценит время

Узнайте, как за минуты создать эффектную закуску для праздника: тарталетки со шпротами из простых ингредиентов, которые удивят гостей вкусом и видом, без лишних хлопот!

Читать полностью » Рецепт фисташкового рулета с малиной и чаем матча готовится за 6 часов сегодня в 2:54

Рулет, где кислота малины побеждает сладость фисташек: неожиданный баланс

Откройте секрет фисташкового рулета с малиной и чаем матча — яркий десерт, сочетающий экзотику и свежесть. Идеально для уютного вечера!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенняя перекопка в Хабаровском крае помогает сократить численность вредителей и улучшить структуру почвы
Спорт и фитнес

Тренер Дэвид Робертсон рассказал, как правильно настроить велотренажёр перед тренировкой
Красота и здоровье

Врач Павел Керекеша: ромашка действует как природный антибиотик
Садоводство

Самый надежный способ укрытия винограда: защитите лозу от морозов – выбор экспертов
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объяснила, почему не хочет, чтобы мать и дочь претендовали на имущество её отца
ДФО

Авторынок России в сентябре: эксперты назвали 3 ключевых фактора
Еда

Кулинарный эксперт запекает рыбу по-французски в духовке с пангасиусом
Туризм

Туристы исследуют долины Каппадокии с помощью маркированных маршрутов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet