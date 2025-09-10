Салат с курицей и ветчиной за 35 минут: меньше работы, больше удовольствия без лишних затрат

Представьте: сочный салат, который сочетает нежную курицу, ароматную ветчину и хрустящие сухарики. С пикантной заправкой он превращает обычный обед в настоящий праздник. Этот рецепт от Марии идеален для семейного ужина или праздничного стола — и его можно сделать слоеным, если захотите добавить изюминку.

Ингредиенты

Помидоры: 250 г

Куриное филе: 200 г

Ветчина (или варено-копченый окорок, шейка и т. д.): 200 г

Сухарики: 100 г

Растительное масло: 1 ст. л.

Чеснок: 1 зубчик

Майонез: 3 ст. л.

Аджика: 2 ч. л.

Как приготовить

Если курица заморожена, разморозьте её в холодильнике. О правильной разморозке читайте в статье по ссылке в конце рецепта. В миске смешайте майонез, аджику и чеснок, пропущенный через пресс. Рецепты домашнего майонеза — под шагами. Аджику добавляйте по вкусу.

Вымойте филе, обсушите и нарежьте длинными брусочками. Разогрейте масло в сковороде, выложите курицу, посолите, добавьте специи и жарьте до румяности. Охладите. Советы по выбору сковороды и масла — в отдельных статьях (ссылки в конце).

Вымойте, обсушите и нарежьте брусочками. Удалите сердцевину с семенами, если хотите. Выбирайте спелые, но плотные плоды, чтобы они не расползлись. Очистите от пленки и нарежьте соломкой. Можно обжарить до румяности для большего вкуса.

Используйте магазинные или сделайте сами: нарежьте хлеб брусочками, подсушите в духовке при 180°C 15-20 минут до золотистости. Охладите. В миске соедините курицу, ветчину, помидоры и сухарики. Аккуратно перемешайте.

Выложите горкой, полейте заправкой, посыпьте зеленью. Ешьте сразу, пока сухарики хрустят.