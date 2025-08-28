Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с курицей и помидорами
Салат с курицей и помидорами
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:04

Почему этот салат с курицей и сухариками покорит ваши вкусовые рецепторы

Как приготовить салат с курицей и сухариками: пошаговая инструкция

Вы любите свежие овощи и нежное мясо? Тогда этот салат станет вашим идеальным выбором как для обычного дня, так и для праздничного стола! Салат с курицей, сухариками и сыром — это не только вкусно, но и сытно. Сочетание запеченного куриного филе, пекинской капусты, вареных яиц, сухариков и помидоров под сметано-майонезной заправкой приятно удивит даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 300 г
  • Помидоры черри — 150 г
  • Пекинская капуста — 150 г
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Сухарики (пшеничные) — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Заправка
  • Майонез — 30 г
  • Сметана — 30 г

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Если вам не нравятся пекинская капуста, вы можете заменить её другими листьями, такими как Романо, Фризе или Айсберг. Также подойдут готовые смеси салатных листьев. Овощи можно менять по вашему вкусу, а курицу — заменить на любое другое мясо. Подойдут как черри, так и обычные помидоры.

Промойте куриное филе и обсушите. Посолите и поперчите по вкусу. Заверните в фольгу и запекайте в духовке при температуре 180°C около 25 минут. Если хотите, можете отварить или обжарить курицу на сковороде.

После запекания охладите куриное филе и нарежьте его на небольшие кусочки или разберите на волокна. Пекинскую капусту вымойте, обсушите и нарежьте средними кусочками. Если хотите, чтобы салат был более нежным, уберите белые части в центре листа.

Сварите яйца вкрутую, охладите, очистите и нарежьте соломкой или ломтиками. Помидоры черри вымойте, обсушите и разрежьте пополам. Обычные помидоры нарежьте дольками. Выбирайте сочные, но плотные плоды, чтобы они не расползлись в процессе приготовления.

Сыр натрите на крупной терке или терке для корейской моркови. В небольшой миске смешайте сметану с майонезом. По желанию добавьте специи, например, уцхо-сунели для орехового привкуса. В большой миске соедините курицу, яйца, помидоры черри, сыр и листья салата. Аккуратно перемешайте.

Выложите салат на тарелку горкой и полейте заправкой.

