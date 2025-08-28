Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с фасолью
Салат с фасолью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:07

Секретный салат за 20 минут: как удивить гостей, не потратив время на готовку

Как сделать салат с курицей и фасолью: пошаговая инструкция

Когда гости на пороге, а времени на готовку почти нет, на помощь приходит простой и быстрый салат с курицей, фасолью и сухариками. Этот питательный и сытный блюдо можно приготовить всего за 20 минут, и оно станет отличным вариантом для ужина или закуски.

Ингредиенты

  • Курица — 200 г
  • Консервированная фасоль — 80 г
  • Листья салата — 120 г
  • Твёрдый сыр — 30 г
  • Белый хлеб — 70 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Дижонская горчица — 1 ч. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чесночный порошок, орегано, соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Используйте консервированную фасоль, чтобы сократить время приготовления. Листья салата, болгарский перец и лук тщательно промойте и обсушите. Нарежьте белый хлеб кубиками.

Обжарьте хлеб на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы он не сгорел. После этого добавьте растительное масло, чесночный порошок, соль и орегано. Перемешайте и оставьте на сковороде, чтобы сухарики подсушились.

Отделите куриное мясо от костей и нарежьте его кубиками. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла около 5 минут, добавив по желанию специи. Слегка посолите. На дно широкой тарелки выложите нарезанные листья салата. Подойдут различные сорта, такие как латук или айсберг.

Сверху разместите обжаренное куриное мясо. Промойте фасоль и добавьте её к салату. Нарежьте лук тонкими полукольцами и выложите следующим слоем. Болгарский перец нарежьте полосками и добавьте в салат. Завершите слои тёртым сыром и сухариками.

Добавьте майонез и горчицу по вкусу. Перед подачей хорошо перемешайте салат. Этот салат не только вкусный, но и полезный благодаря высокому содержанию белка. Он идеально подходит для семейного ужина или в качестве закуски для неожиданных гостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить курицу карри с рисом: советы кулинаров и ингредиенты сегодня в 9:47

Курица карри: вкус, который пробуждает воспоминания о домашних вечерах

Узнайте, как быстро и просто приготовить курицу карри с рисом — идеальное блюдо для семейного ужина!

Читать полностью » Как сделать колбасу Краковскую дома: советы по выбору мяса и специй сегодня в 9:31

Как домашняя колбаса может стать вашим секретным оружием на праздниках

Узнайте, как сделать колбасу Краковскую в домашних условиях. Вкусный и ароматный деликатес, который легко приготовить из натуральных ингредиентов!

Читать полностью » Технология приготовления пирога с мойвой без костей сегодня в 8:40

Как приготовить роскошный ужин из бюджетной рыбы: три неочевидных секрета

Узнайте, как приготовить нежный пирог с мойвой, который станет любимым у вашей семьи. Простые шаги и доступные ингредиенты — идеальный рецепт для любого повода!

Читать полностью » Повара раскрыли рецепт салата Черепаха: слои, оформление и подача сегодня в 8:24

Салат, который готовится легко: как сделать праздник без лишних хлопот

Удивите гостей салатом "Черепаха"! Вкусный, простой в приготовлении и эффектный на вид. Идеально для семейного ужина или праздника. Попробуйте!

Читать полностью » Сочетание яблок и брусники в начинке для сладкой выпечки: пропорции ингредиентов сегодня в 7:34

Собрать идеальный пирог из того, что есть: универсальная формула на любой сезон

Ароматный пирог с яблоками и брусникой — сочный, с золотистой корочкой. Идеален для чаепития. Узнайте секрет идеальной начинки и нежной текстуры теста!

Читать полностью » Как приготовить тирамису без маскарпоне: рецепт с творожным сыром сегодня в 7:21

Кулинарная магия: как превратить простые сливки в облако для изысканного десерта

Откройте секрет воздушного тирамису без маскарпоне! Всего 20 минут — и на вашем столе десерт, который удивит даже гурманов. Кофе, нежный крем, шоколад… И никакого маскарпоне!

Читать полностью » Как приготовить маринованный запечённый картофель: пошаговая инструкция сегодня в 6:28

Дешёвый ужин с ресторанным вкусом: как обычная картошка становится шедевром

Откройте секрет идеального гарнира! Маринованный картофель, запечённый целиком — ароматный, хрустящий и невероятно вкусный. Подойдёт к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо. Попробуйте!

Читать полностью » Как правильно выбрать пекинскую капусту для салата: рекомендации сегодня в 6:18

Салат, который поднимает настроение: простое решение для серых будней

Узнайте, как быстро и просто приготовить легкий и полезный салат из пекинской капусты с курицей. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

MakeUseOf: после обновления телефоны работают медленнее из-за приложений и батареи
Дом

Почему запах питомцев остаётся в квартире надолго
Туризм

Слетать.ру: Вьетнам обогнал Турцию по зимним продажам туров у россиян
Наука и технологии

MakeUseOf: камера смартфона оказалась способна заменить рулетку
Культура и шоу-бизнес

Памела Андерсон назвала Лиама Нисона джентльменом и призналась в романтических чувствах
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Мельникова: хронический стресс вызывает синдром раздражённого кишечника
Садоводство

Технология крепления теплицы: из-за какой ошибки 80% конструкций срывает ветром
Питомцы

Собаки как компаньоны: влияние одомашнивания на их природу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru