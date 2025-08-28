Секретный салат за 20 минут: как удивить гостей, не потратив время на готовку
Когда гости на пороге, а времени на готовку почти нет, на помощь приходит простой и быстрый салат с курицей, фасолью и сухариками. Этот питательный и сытный блюдо можно приготовить всего за 20 минут, и оно станет отличным вариантом для ужина или закуски.
Ингредиенты
- Курица — 200 г
- Консервированная фасоль — 80 г
- Листья салата — 120 г
- Твёрдый сыр — 30 г
- Белый хлеб — 70 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Дижонская горчица — 1 ч. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Чесночный порошок, орегано, соль и перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Подготовьте все ингредиенты. Используйте консервированную фасоль, чтобы сократить время приготовления. Листья салата, болгарский перец и лук тщательно промойте и обсушите. Нарежьте белый хлеб кубиками.
Обжарьте хлеб на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы он не сгорел. После этого добавьте растительное масло, чесночный порошок, соль и орегано. Перемешайте и оставьте на сковороде, чтобы сухарики подсушились.
Отделите куриное мясо от костей и нарежьте его кубиками. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла около 5 минут, добавив по желанию специи. Слегка посолите. На дно широкой тарелки выложите нарезанные листья салата. Подойдут различные сорта, такие как латук или айсберг.
Сверху разместите обжаренное куриное мясо. Промойте фасоль и добавьте её к салату. Нарежьте лук тонкими полукольцами и выложите следующим слоем. Болгарский перец нарежьте полосками и добавьте в салат. Завершите слои тёртым сыром и сухариками.
Добавьте майонез и горчицу по вкусу. Перед подачей хорошо перемешайте салат. Этот салат не только вкусный, но и полезный благодаря высокому содержанию белка. Он идеально подходит для семейного ужина или в качестве закуски для неожиданных гостей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru