Секретный салат за 20 минут: как удивить гостей, не потратив время на готовку

Когда гости на пороге, а времени на готовку почти нет, на помощь приходит простой и быстрый салат с курицей, фасолью и сухариками. Этот питательный и сытный блюдо можно приготовить всего за 20 минут, и оно станет отличным вариантом для ужина или закуски.

Ингредиенты

Курица — 200 г

Консервированная фасоль — 80 г

Листья салата — 120 г

Твёрдый сыр — 30 г

Белый хлеб — 70 г

Болгарский перец — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Майонез — 2 ст. л.

Чесночный порошок, орегано, соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Используйте консервированную фасоль, чтобы сократить время приготовления. Листья салата, болгарский перец и лук тщательно промойте и обсушите. Нарежьте белый хлеб кубиками.

Обжарьте хлеб на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая, чтобы он не сгорел. После этого добавьте растительное масло, чесночный порошок, соль и орегано. Перемешайте и оставьте на сковороде, чтобы сухарики подсушились.

Отделите куриное мясо от костей и нарежьте его кубиками. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла около 5 минут, добавив по желанию специи. Слегка посолите. На дно широкой тарелки выложите нарезанные листья салата. Подойдут различные сорта, такие как латук или айсберг.

Сверху разместите обжаренное куриное мясо. Промойте фасоль и добавьте её к салату. Нарежьте лук тонкими полукольцами и выложите следующим слоем. Болгарский перец нарежьте полосками и добавьте в салат. Завершите слои тёртым сыром и сухариками.

Добавьте майонез и горчицу по вкусу. Перед подачей хорошо перемешайте салат. Этот салат не только вкусный, но и полезный благодаря высокому содержанию белка. Он идеально подходит для семейного ужина или в качестве закуски для неожиданных гостей.