Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:31

Секрет идеального салата: курица, чернослив и неожиданный ингредиент

Как приготовить салат с курицей, черносливом и сыром: советы и рекомендации

Ищете идеальное блюдо, которое подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола? Салат с курицей, черносливом, сыром и грецким орехом — это то, что вам нужно! Простой в приготовлении, но изысканный на вкус, он станет настоящим украшением вашего меню.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 150 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Чернослив — 50 г
  • Грецкие орехи — 25 г
  • Лук (салатный) — 1 шт.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Разморозьте куриное филе, если оно заморожено. Чернослив выберите без косточек, сладкий. Лук лучше брать салатный — он менее горький. Отварите куриное филе. Доведите воду до кипения, добавьте соль и варите филе 30 минут на слабом огне. Оставьте остывать в бульоне, чтобы мясо осталось сочным. Нарежьте его кубиками.

Сварите яйца. Варите их 10 минут, затем охладите и очистите. Нарежьте кубиками. Подготовьте чернослив. Промойте его, залейте горячей водой на несколько минут, затем обсушите и нарежьте. Измельчите грецкие орехи. Если они не обжарены, подсушите их на сковороде. Порубите на кусочки.

Нарежьте лук. Если используете репчатый, залейте его кипятком на пару минут, чтобы убрать горечь. Натрите сыр. Используйте крупную тёрку. Соберите салат. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез и соль. Тщательно перемешайте. Подавайте салат порционно в красивых креманках или в общей салатнице. Он идеально сочетается с лёгкими гарнирами или свежими овощами.

