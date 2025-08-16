Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриный рулет
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 9:30

Хрустящая корочка и тающая начинка: почему этот рулет хочется есть снова и снова

Как приготовить куриный рулет с сыром — подробная инструкция

Задумывались ли вы, как легко можно удивить своих близких вкусным блюдом, используя всего несколько простых ингредиентов? Куриный рулет с сыром — это именно такое лакомство, которое не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличной закуской на любой праздник или пикник.

Что понадобится для приготовления

  • Куриное филе — 600 г
  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Петрушка — по вкусу
  • Майонез — 3 ст. ложки
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговый процесс приготовления

Для начала, возьмите два крупных куриных филе или три небольших. Выбирайте сыр хорошего качества, без заменителей молочных жиров. Майонез можно использовать любой — от классического до чесночного, а при желании его можно заменить на сметану.

Промойте филе, удалите пленки и жилы. Разрежьте его пополам почти до конца и аккуратно разверните, чтобы не повредить мясо. Отбейте филе молоточком, стараясь не порвать его. Для удобства можно накрыть его пищевой пленкой.

Посолите и поперчите каждое филе по вкусу. Выложите их друг на друга внахлест, чтобы начинка не вываливалась при сворачивании рулета. Можно добавить и другие специи по желанию. Смажьте филе майонезом для сочности. Натрите сыр и выложите его на куриное филе, затем добавьте измельчённую зелень.

Аккуратно сверните филе с начинкой в рулет, стараясь избежать вываливания начинки. Оберните рулет в фольгу и положите на противень. Запекайте рулет в духовке при температуре 220°C около 25-30 минут. За 5-10 минут до готовности откройте фольгу, чтобы получить золотистую корочку.

После выпекания дайте рулету немного остыть, затем нарежьте его на кусочки. По желанию, можно смазать поверхность соусом для большей сочности. Подавайте рулет на тарелке, украшенной зеленью.

Этот куриный рулет с сыром станет отличным дополнением к любому гарниру и украсит ваш праздничный стол.

