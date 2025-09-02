Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:17

Как приготовить куриный рулет с желатином за час и удивить всех на празднике

Как приготовить куриный рулет с желатином по рецепту кулинарных экспертов

Вы когда-нибудь задумывались, почему готовые мясные закуски из магазина редко радуют вкусом и пользой? Попробуйте приготовить домашний куриный рулет с желатином — и вы забудете о покупных колбасах навсегда! Этот рулет не только вкуснее, но и гораздо полезнее, а сделать его проще простого.

Что понадобится для рулета

  • Курица (без кожи) — 1,5 кг
  • Желатин — 30 г
  • Соль — по вкусу
  • Сухие специи (например, паприка) — по вкусу

Если у вас большая тушка, увеличьте количество желатина пропорционально. Для рецепта подойдет любой желатин — быстрорастворимый или обычный, он успеет набухнуть и раствориться в процессе приготовления.

Подготовка курицы

Первым делом тщательно вымойте курицу и обсушите её бумажными полотенцами. Снимите кожу, начиная с нижней части грудки, а также с окорочков — там удобнее отделять мясо. Крылья лучше отрезать сразу.

Затем аккуратно срежьте мясо с грудки и окорочков. Не выбрасывайте остов — на нем останется много мяса и отличный бульон.

Порежьте мясо на небольшие кусочки и сложите в миску. Посолите и добавьте специи по вкусу, например, паприку. Тщательно перемешайте.

Формирование рулета

Разверните пищевую пленку на столе, подложив под нее доску. Выложите мясо в один ровный слой и аккуратно отбейте молоточком. Посыпьте сверху желатином равномерным слоем.

Теперь сверните мясной пласт в рулет с помощью пленки, стараясь не допустить попадания пленки внутрь. Завяжите концы пленки, аккуратно утрамбовывая рулет по бокам.

Для надежности оберните рулет несколькими слоями пленки, а затем — несколькими слоями фольги.

Запекание и охлаждение

Поместите рулет в узкую длинную форму для запекания. Налейте в форму воду так, чтобы она покрывала рулет примерно на треть высоты. Разогрейте духовку до 200 °C и запекайте рулет около часа.

После запекания дайте рулету остыть при комнатной температуре, снимите фольгу и уберите в холодильник минимум на пару часов. За это время желатин полностью застынет, и рулет станет плотным, хорошо держащим форму.

Домашний куриный рулет с желатином — это простой, экономичный и очень вкусный способ порадовать себя и близких. Он отлично режется, подходит для праздничного стола или повседневного ужина и гораздо полезнее магазинных мясных деликатесов.

