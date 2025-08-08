Готовлю этот плов на ужин — и всегда просят добавки: простой рецепт с барбарисом и чесноком

Хотите приготовить идеальный плов без лишних хлопот? Этот рецепт с курицей в казане на плите — то, что нужно! Блюдо получается насыщенным, ароматным и удивительно вкусным, а главное — его легко повторить даже начинающему кулинару.

Почему именно казан?

Благодаря толстым стенкам и равномерному нагреву, казан идеально подходит для плова. Рис не пригорает, пропитывается соками и специями, а мясо остаётся сочным.

Ингредиенты

400 г пропаренного риса

600 г куриного филе (можно бедра или голени без костей)

900 мл воды

1 крупная луковица

1 крупная морковь

3-5 зубчиков чеснока

50 мл растительного масла

20 г барбариса (по желанию)

Специи: куркума, паприка, хмели-сунели, зира, чёрный перец, соль

Пошаговый рецепт

Рис промойте до прозрачной воды. Курицу нарежьте кусочками, лук — кубиками, морковь — брусочками. Разогрейте масло в казане, выложите курицу, лук и морковь. Жарьте 7-10 минут, помешивая.

Всыпьте рис, специи, барбарис и чеснок (можно целиком в шелухе). Не перемешивайте! Слои должны остаться нетронутыми. Залейте горячей водой так, чтобы она покрывала рис на 1-2 см. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 30 минут без перемешивания.

Готовый плов оставьте под крышкой на 25 минут, чтобы рис впитал ароматы. Аккуратно перемешайте, разложите по тарелкам и украсьте зеленью.