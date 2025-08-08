Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Северный плов с индейкой и морковью
Северный плов с индейкой и морковью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:39

Готовлю этот плов на ужин — и всегда просят добавки: простой рецепт с барбарисом и чесноком

Как приготовить плов с курицей: советы по выбору риса и специй

Хотите приготовить идеальный плов без лишних хлопот? Этот рецепт с курицей в казане на плите — то, что нужно! Блюдо получается насыщенным, ароматным и удивительно вкусным, а главное — его легко повторить даже начинающему кулинару.

Почему именно казан?

Благодаря толстым стенкам и равномерному нагреву, казан идеально подходит для плова. Рис не пригорает, пропитывается соками и специями, а мясо остаётся сочным.

Ингредиенты

  • 400 г пропаренного риса
  • 600 г куриного филе (можно бедра или голени без костей)
  • 900 мл воды
  • 1 крупная луковица
  • 1 крупная морковь
  • 3-5 зубчиков чеснока
  • 50 мл растительного масла
  • 20 г барбариса (по желанию)
  • Специи: куркума, паприка, хмели-сунели, зира, чёрный перец, соль

Пошаговый рецепт

Рис промойте до прозрачной воды. Курицу нарежьте кусочками, лук — кубиками, морковь — брусочками. Разогрейте масло в казане, выложите курицу, лук и морковь. Жарьте 7-10 минут, помешивая.

Всыпьте рис, специи, барбарис и чеснок (можно целиком в шелухе). Не перемешивайте! Слои должны остаться нетронутыми. Залейте горячей водой так, чтобы она покрывала рис на 1-2 см. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 30 минут без перемешивания.

Готовый плов оставьте под крышкой на 25 минут, чтобы рис впитал ароматы. Аккуратно перемешайте, разложите по тарелкам и украсьте зеленью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт торта Анна Павлова: классический десерт с безе, кремом и ягодами сегодня в 4:19

Торт, который тает во рту: как сделать Анну Павлову без ошибок

Хрустящее безе, нежный крем и сочные ягоды — классический торт "Анна Павлова" покорит вас своей воздушностью. Узнайте секрет идеального коржа!

Читать полностью » Как приготовить салат с курицей и перцем за 30 минут: советы по ингредиентам сегодня в 4:08

Сытный салат с курицей и болгарским перцем: идеален для ужина на каждый день

Яркий, сытный и с пикантной остринкой — салат с курицей и болгарским перцем станет идеальным ужином. Горячая заправка придаст ему необычный вкус!

Читать полностью » Как приготовить апельсиновые кексы в домашних условиях сегодня в 3:52

Всего 6 ингредиентов — и ваши кексы пахнут как в лучших кондитерских

Порадуйте себя и близких нежными апельсиновыми кексами! Этот простой и быстрый рецепт подарит вам не только вкус, но и уютный аромат домашней выпечки.

Читать полностью » Как приготовить муку из косточек авокадо в домашних условиях — пошаговая инструкция сегодня в 3:26

Натираю, запекаю и добавляю в кофе: неожиданное применение косточки авокадо, о котором молчат

Косточка авокадо — не мусор, а источник полезной муки! Как приготовить её дома и зачем стоит включить в рацион — рассказываем по шагам с советами по использованию.

Читать полностью » Рецепт антрекота из свинины: как приготовить сочное мясо за 30 минут сегодня в 3:04

Французская классика на вашей кухне: антрекот из свинины, который тает во рту

Хотите приготовить идеальный антрекот из свинины? Узнайте, как выбрать мясо, правильно замариновать и обжарить его до сочности. Французский деликатес на вашем столе!

Читать полностью » Как приготовить фаршированные патиссоны — простой рецепт с мясным фаршем и сыром сегодня в 2:49

Вкусно и просто: фаршированные патиссоны за 1 час — идеальное блюдо для летнего ужина

Узнайте, как приготовить невероятно вкусные фаршированные патиссоны. Легкий рецепт, который идеально подходит для летнего стола!

Читать полностью » Домашний балканский сыр без лишнего жира: рецепт на основе творога сегодня в 2:33

Один ингредиент, дуршлаг и соль — и на столе появляется сыр, который выручает в любой ситуации

Балканский сыр можно сделать дома — без сложных ингредиентов и с пользой для фигуры. Как заменить магазинный продукт и при этом не потерять во вкусе?

Читать полностью » Рецепт чизкейка без творога со сгущенкой и печеньем: пошаговая инструкция сегодня в 2:01

Готовим чизкейк без творога: просто, быстро и с ярким карамельным вкусом — попробуйте сами

Нежный чизкейк без творога с печеньем и вареной сгущенкой — простой, но эффектный десерт. Сливочный вкус, карамельные нотки и идеальная текстура!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента
Спорт и фитнес

Что нельзя делать после татуировки: спорт, бассейн, загар — данные от тренера и Mayo Clinic
Наука и технологии

Приматы появились в холоде: сенсационное открытие ученых
Авто и мото

Российская партия "Зелёные" предложила бесплатную зарядку электромобилей на три года
Садоводство

Я забыл про лейку и фитофтору: вот как теперь работают мои томаты
Дом

Почему я больше не вернусь к накладной мойке - но и врезную выбрал с трудом
Красота и здоровье

Жарка на высоких температурах: эксперт назвал 2 масла, идеально подходящих
Садоводство

7 растений для улучшения почвы: как восстанавливать азот с помощью природы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru