куринный пирог
куринный пирог
© Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:21

Секретный пирог из простых продуктов: вкус как в дорогом ресторане

Пошаговый рецепт пирога с курицей, кукурузой и зеленью

Куриный пирог из простых продуктов способен удивить не меньше, чем блюдо из ресторана. Его секрет в сочетании нежного теста и ароматной начинки из курицы, кукурузы и горошка. Такой пирог легко становится главным украшением семейного обеда или тёплого вечера в кругу друзей.

Что понадобится

Для приготовления важно заранее подготовить ингредиенты:

Тесто:

  • банка сладкой кукурузы с жидкостью,
  • стакан масла,
  • три яйца,
  • кубик куриного бульона,
  • щепоть соли,
  • три стакана пшеничной муки,
  • столовая ложка разрыхлителя,
  • немного маргарина и муки для формы.

Начинка:

  • четыре столовые ложки оливкового масла,
  • луковица,
  • пара зубчиков чеснока,
  • помидор,
  • две ложки томатной пасты,
  • половина банки консервированного горошка,
  • половина банки кукурузы без жидкости,
  • немного зелёного лука,
  • соль и чёрный перец.

Как приготовить

Сначала обжаривается лук и чеснок на оливковом масле. Через несколько минут добавляются томаты, паста, горошек и кукуруза. Спустя три минуты в сковороду кладут рубленую курицу, петрушку и специи, после чего всё снимается с огня.

Тесто готовится в два этапа: в блендере измельчаются кукуруза, молоко, масло и яйца. Полученную смесь перекладывают в миску, добавляют муку с разрыхлителем и аккуратно перемешивают.

Половина массы выливается в форму, затем выкладывается начинка, а сверху закрывается оставшимся тестом. Пирог выпекается около сорока минут при средней температуре, пока не появится румяная корочка. Перед подачей его стоит немного остудить и нарезать на порционные куски.

