Секретный пирог из простых продуктов: вкус как в дорогом ресторане
Куриный пирог из простых продуктов способен удивить не меньше, чем блюдо из ресторана. Его секрет в сочетании нежного теста и ароматной начинки из курицы, кукурузы и горошка. Такой пирог легко становится главным украшением семейного обеда или тёплого вечера в кругу друзей.
Что понадобится
Для приготовления важно заранее подготовить ингредиенты:
Тесто:
- банка сладкой кукурузы с жидкостью,
- стакан масла,
- три яйца,
- кубик куриного бульона,
- щепоть соли,
- три стакана пшеничной муки,
- столовая ложка разрыхлителя,
- немного маргарина и муки для формы.
Начинка:
- четыре столовые ложки оливкового масла,
- луковица,
- пара зубчиков чеснока,
- помидор,
- две ложки томатной пасты,
- половина банки консервированного горошка,
- половина банки кукурузы без жидкости,
- немного зелёного лука,
- соль и чёрный перец.
Как приготовить
Сначала обжаривается лук и чеснок на оливковом масле. Через несколько минут добавляются томаты, паста, горошек и кукуруза. Спустя три минуты в сковороду кладут рубленую курицу, петрушку и специи, после чего всё снимается с огня.
Тесто готовится в два этапа: в блендере измельчаются кукуруза, молоко, масло и яйца. Полученную смесь перекладывают в миску, добавляют муку с разрыхлителем и аккуратно перемешивают.
Половина массы выливается в форму, затем выкладывается начинка, а сверху закрывается оставшимся тестом. Пирог выпекается около сорока минут при средней температуре, пока не появится румяная корочка. Перед подачей его стоит немного остудить и нарезать на порционные куски.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru