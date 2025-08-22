Секретный пирог из простых продуктов: вкус как в дорогом ресторане

Куриный пирог из простых продуктов способен удивить не меньше, чем блюдо из ресторана. Его секрет в сочетании нежного теста и ароматной начинки из курицы, кукурузы и горошка. Такой пирог легко становится главным украшением семейного обеда или тёплого вечера в кругу друзей.

Что понадобится

Для приготовления важно заранее подготовить ингредиенты:

Тесто:

банка сладкой кукурузы с жидкостью,

стакан масла,

три яйца,

кубик куриного бульона,

щепоть соли,

три стакана пшеничной муки,

столовая ложка разрыхлителя,

немного маргарина и муки для формы.

Начинка:

четыре столовые ложки оливкового масла,

луковица,

пара зубчиков чеснока,

помидор,

две ложки томатной пасты,

половина банки консервированного горошка,

половина банки кукурузы без жидкости,

немного зелёного лука,

соль и чёрный перец.

Как приготовить

Сначала обжаривается лук и чеснок на оливковом масле. Через несколько минут добавляются томаты, паста, горошек и кукуруза. Спустя три минуты в сковороду кладут рубленую курицу, петрушку и специи, после чего всё снимается с огня.

Тесто готовится в два этапа: в блендере измельчаются кукуруза, молоко, масло и яйца. Полученную смесь перекладывают в миску, добавляют муку с разрыхлителем и аккуратно перемешивают.

Половина массы выливается в форму, затем выкладывается начинка, а сверху закрывается оставшимся тестом. Пирог выпекается около сорока минут при средней температуре, пока не появится румяная корочка. Перед подачей его стоит немного остудить и нарезать на порционные куски.