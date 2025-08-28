Не только запечь: малоизвестный способ сделать куриную грудку сочной

Что, если домашняя закуска сможет заменить магазиную колбасу, оставаясь сочной, ароматной и совершенно натуральной? Пастрома из куриного филе — именно тот вариант, который украсит ваш стол, дополнит сэндвич или станет звездой пикника. Готовится она несложно, а результат превосходит ожидания!

Подготовка и маринование

Начните с подготовки куриного филе: промойте его, обсушите. Смешайте для маринада соль, сахар, душистый и острый перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Залейте горячей водой, перемешайте до растворения кристаллов. После остывания поместите филе в маринад, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 10-12 часов.

Приготовление глазури

мёд (разогретый, если засахаренный),

соевый соус,

растительное масло,

готовую горчицу,

чеснок (пропущенный через пресс),

сухие специи (например, смесь для курицы).

Попробуйте и скорректируйте вкус — сделайте её слаще, острее или пикантнее по своему вкусу.

Формирование и запекание

Достаньте филе из маринада, промойте, обсушите. Обмажьте глазурью и оставьте в холодильнике на 2 часа или больше. Перед запеканием плотно обвяжите филе нитью — можно сформировать один большой рулет или два поменьше.

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите рулет на пергамент в форму. Запекайте 45-55 минут, периодически смазывая остатками глазури для золотистой корочки. Готовность проверяйте по прозрачному соку при надрезе.

Подавайте пастрому тёплой с овощами или холодной — в нарезке, бутербродах, салатах. Храните в холодильнике в герметичной ёмкости до 5 суток.