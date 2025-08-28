Не только запечь: малоизвестный способ сделать куриную грудку сочной
Что, если домашняя закуска сможет заменить магазиную колбасу, оставаясь сочной, ароматной и совершенно натуральной? Пастрома из куриного филе — именно тот вариант, который украсит ваш стол, дополнит сэндвич или станет звездой пикника. Готовится она несложно, а результат превосходит ожидания!
Подготовка и маринование
Начните с подготовки куриного филе: промойте его, обсушите. Смешайте для маринада соль, сахар, душистый и острый перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Залейте горячей водой, перемешайте до растворения кристаллов. После остывания поместите филе в маринад, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 10-12 часов.
Приготовление глазури
- мёд (разогретый, если засахаренный),
- соевый соус,
- растительное масло,
- готовую горчицу,
- чеснок (пропущенный через пресс),
- сухие специи (например, смесь для курицы).
Попробуйте и скорректируйте вкус — сделайте её слаще, острее или пикантнее по своему вкусу.
Формирование и запекание
Достаньте филе из маринада, промойте, обсушите. Обмажьте глазурью и оставьте в холодильнике на 2 часа или больше. Перед запеканием плотно обвяжите филе нитью — можно сформировать один большой рулет или два поменьше.
Разогрейте духовку до 180°C. Выложите рулет на пергамент в форму. Запекайте 45-55 минут, периодически смазывая остатками глазури для золотистой корочки. Готовность проверяйте по прозрачному соку при надрезе.
Подавайте пастрому тёплой с овощами или холодной — в нарезке, бутербродах, салатах. Храните в холодильнике в герметичной ёмкости до 5 суток.
