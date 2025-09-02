Курица и блины: салат, который удивит даже гурманов эмоциями вкуса

Вы когда-нибудь пробовали салат, в котором сочетаются блины и курица? Это блюдо удивляет своей простотой и в то же время изысканностью вкуса. Такой салат отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Ингредиенты для блинов и салата

1 яйцо

50 г пшеничной муки

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

100 мл молока (консистенция теста должна быть как у кефира, возможно, понадобится немного больше)

1 ст. л. растительного масла (для смазывания сковороды)

1 куриная грудка

100 г консервированной кукурузы

2 свежих огурца

1 маринованный огурец (или 5-6 мелких корнишонов)

30 г укропа

100 г майонеза (можно заменить сметаной или йогуртом)

Пошаговое приготовление

Куриную грудку тщательно промойте и отварите в подсоленной воде. Пока мясо варится и остывает, можно заняться блинами и подготовкой остальных ингредиентов.

Для теста сначала смешайте яйцо, соль, сахар и муку, тщательно растирая венчиком, чтобы не было комочков. Затем постепенно добавляйте тёплое молоко. Если комочки остались, процедите тесто через сито. Разогрейте сковороду и смажьте её растительным маслом. Блины выпекаются быстро, не нужно их слишком поджаривать, чтобы они оставались мягкими и легко сворачивались.

Края блинов обычно тоньше, их можно использовать для украшения салата. Обрежьте края шириной 1,5-2 см. Для вырезания колец можно использовать крышку с острым бортиком или нож по тарелке нужного размера. Оставшиеся блины сверните в трубочки и нарежьте полосками около 0,5 см.

Остывшую куриную грудку нарежьте крупными кусочками, чтобы мясо ощущалось в салате. Свежие огурцы нарежьте соломкой, а мелкие маринованные корнишоны — колечками. Укроп промойте, просушите и мелко порубите, оставив несколько веточек для украшения.

В большой миске соедините курицу, огурцы, кукурузу, блины и укроп. Посолите по вкусу и заправьте майонезом. Если вы не любите майонез, его можно заменить сметаной или йогуртом.

Выложите салат в красивую посуду. Из обрезанных краев блинов сделайте "розочки" и украсьте ими блюдо вместе с веточками укропа.

Почему стоит попробовать этот салат?