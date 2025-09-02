Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:54

Курица и блины: салат, который удивит даже гурманов эмоциями вкуса

Рецепт салата с блинами и курицей

Вы когда-нибудь пробовали салат, в котором сочетаются блины и курица? Это блюдо удивляет своей простотой и в то же время изысканностью вкуса. Такой салат отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Ингредиенты для блинов и салата

  • 1 яйцо
  • 50 г пшеничной муки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 100 мл молока (консистенция теста должна быть как у кефира, возможно, понадобится немного больше)
  • 1 ст. л. растительного масла (для смазывания сковороды)
  • 1 куриная грудка
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 2 свежих огурца
  • 1 маринованный огурец (или 5-6 мелких корнишонов)
  • 30 г укропа
  • 100 г майонеза (можно заменить сметаной или йогуртом)

Пошаговое приготовление

Куриную грудку тщательно промойте и отварите в подсоленной воде. Пока мясо варится и остывает, можно заняться блинами и подготовкой остальных ингредиентов.

Для теста сначала смешайте яйцо, соль, сахар и муку, тщательно растирая венчиком, чтобы не было комочков. Затем постепенно добавляйте тёплое молоко. Если комочки остались, процедите тесто через сито. Разогрейте сковороду и смажьте её растительным маслом. Блины выпекаются быстро, не нужно их слишком поджаривать, чтобы они оставались мягкими и легко сворачивались.

Края блинов обычно тоньше, их можно использовать для украшения салата. Обрежьте края шириной 1,5-2 см. Для вырезания колец можно использовать крышку с острым бортиком или нож по тарелке нужного размера. Оставшиеся блины сверните в трубочки и нарежьте полосками около 0,5 см.

Остывшую куриную грудку нарежьте крупными кусочками, чтобы мясо ощущалось в салате. Свежие огурцы нарежьте соломкой, а мелкие маринованные корнишоны — колечками. Укроп промойте, просушите и мелко порубите, оставив несколько веточек для украшения.

В большой миске соедините курицу, огурцы, кукурузу, блины и укроп. Посолите по вкусу и заправьте майонезом. Если вы не любите майонез, его можно заменить сметаной или йогуртом.

Выложите салат в красивую посуду. Из обрезанных краев блинов сделайте "розочки" и украсьте ими блюдо вместе с веточками укропа.

Почему стоит попробовать этот салат?

  • Сочетание нежной курицы и мягких блинов создаёт необычную текстуру
  • Свежие огурцы и кукуруза добавляют свежесть и сладость
  • Простота приготовления делает рецепт доступным для любой хозяйки
  • Украшение из блинов придаёт блюду праздничный вид.

