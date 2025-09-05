Наполеон с курицей: быстрый способ превратить салат в королевскую закуску

Вы когда-нибудь пробовали торт, который на самом деле является салатом? Это не шутка! Торт-салат Наполеон из коржей с курицей — оригинальная закуска, где слои салата прячутся между хрустящими коржами из слоеного теста. Он идеален для праздника, добавит изюминку в меню и удивит всех своим видом и вкусом. Автор рецепта — Юлия, которая мастерски сочетает простоту и эффект.

Ингредиенты

Пшеничная мука: 190 г

Вода ледяная: 65 мл

Сливочное масло холодное: 100 г

Уксус 6%: 0.5 ст. л.

Куриное филе: 180 г

Грибы (я использовала шампиньоны, но подойдут любые): 90 г

Лук репчатый: 1 шт.

Яйца: 1 шт.

Твердый сыр: 50 г

Майонез: 120 г

Растительное масло: 2 ст. л.

Лавровый лист: 1 шт.

Перец горошком: 2 шт.

Соль: по вкусу

Творожный сыр: 100 г

Пошаговое приготовление

Просейте муку в глубокую миску — это сделает коржи воздушнее. Натрите холодное сливочное масло на крупной терке прямо в муку. Масло должно быть из морозилки, чтобы легко терлось. Перетрите руками до крошки.

Сделайте воронку в мучной смеси, влейте ледяную воду с уксусом и быстро перемешайте. Замесите тесто быстро, чтобы масло не растаяло. Разделите на 6 равных частей и уберите в холодильник на 30 минут.

Доставайте шарики теста по одному. Раскатайте каждый на присыпанной мукой поверхности очень тонко (около 3 мм). Перенесите на пергамент, обведите контур (я сделала квадраты 14x14 см), наколите вилкой.

Выпекайте в духовке при 180-190°C 8-10 минут до румяности.

Отварите куриное филе в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком 30-40 минут. Остудите и нарежьте мелко.

Грибы промойте, обсушите и мелко нарежьте. Лук очистите и нарежьте кубиками. Обжарьте грибы с луком на растительном масле до готовности, посолите. Остудите. Натрите сыр на мелкой терке. Сварите яйцо вкрутую и остудите.

Соберите торт, смазывая каждый корж и слой майонезом (количество по вкусу).

первый корж + майонез + половина курицы + майонез.

второй корж + сыр.

третий корж + грибы (без майонеза, если они жирные).

четвертый корж + оставшаяся курица.

пятый корж + тертое яйцо.

Последний корж + обмазка боков и верха творожным сыром (разведите сливками для мягкости). Обсыпьте бока крошкой от коржей. Украсьте оливками, петрушкой или морковью.

Поставьте в холодильник на 6-8 часов для пропитки.