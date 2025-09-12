Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с грибами и рукколой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:13

Салат с грибами и курицей: меньше усилий, больше восторженных взглядов

Рецепт салата с белыми грибами и курицей включает арахис

Представьте себе блюдо, которое сочетает нежную курицу с ароматными грибами, арахисом и хрустящими овощами — и всё это в одном салате, идеальном для любого праздника или буднего ужина. Этот рецепт от Марии удивит ваших гостей своей гармонией вкусов. Он прост в приготовлении, но результат — настоящий шедевр!

Ингредиенты

  • Куриное филе (вареное): 200 г
  • Белые грибы (свежие или замороженные): 200 г
  • Арахис: 30 г
  • Яйца: 2 шт.
  • Соленые огурцы: 2 шт.
  • Морковь (небольшая): 1 шт.
  • Растительное масло: 1 ст. л.
  • Майонез: 50 г

Пошаговый рецепт

Отварите куриное филе (лучше грудку, она менее жирная) в подсоленной воде 30 минут на слабом огне. Остудите. Грибы возьмите свежие или замороженные — если замороженные, разморозьте заранее.

Морковь очистите и натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Выложите натёртую морковь в сковороду, добавьте 2 ст. л. воды и тушите на медленном огне до мягкости.

Свежие грибы очистите, нарежьте кусочками и отварите 30 минут. Откиньте на дуршлаг, остудите и обжарьте на растительном масле. Замороженные грибы (если они предварительно отварены) можно жарить сразу.

Вкрутую: положите в холодную воду, доведите до кипения и варите 9 минут. Залейте холодной водой для лёгкой очистки. Остывшие яйца мелко порубите. Курицу нарежьте кубиками. Подсушите его на сухой сковороде, затем измельчите в блендере.

В салатнике смешайте курицу, грибы, яйца, огурцы и морковь. Добавьте майонез, перемешайте. Для лучшего вкуса поставьте в холодильник на 2 часа. Выложите салат в кулинарное кольцо, утрамбуйте и посыпьте сверху измельчённым арахисом. Снимите кольцо и подавайте.

