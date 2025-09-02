Волшебный дуэт курицы и шампиньонов: салат, который разбудит ностальгию по домашнему уюту

Хотите удивить близких вкусным, но при этом простым в приготовлении блюдом? Этот салат с куриной грудкой и шампиньонами — именно то, что нужно! Он легкий, ароматный и отлично подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты — всё под рукой

Куриное филе — 300 г

Помидоры черри — 100 г

Шампиньоны — 80 г

Твёрдый сыр — 80 г

Листья салата — 100 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Прованские травы — 1 ч. л.

Майонез — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Сначала разморозьте куриное филе, если оно было заморожено. Промойте мясо, удалите пленки и жир. Посыпьте его прованскими травами и солью по вкусу.

Разогрейте на сковороде растительное масло с высокой температурой дымления. Обжарьте филе с обеих сторон до золотистой корочки — сок должен быть прозрачным, а мясо легко прокалываться ножом.

Помойте помидоры черри и нарежьте их на четвертинки. Листья салата промойте, обсушите и порвите на небольшие кусочки. Шампиньоны тщательно промойте и обсушите на полотенце — лишняя влага сделает их водянистыми. Мелкие грибы достаточно просто промыть, крупные лучше очистить от пленок и срезать потемневшие части ножек. Нарежьте грибы четвертинками или тонкими пластинками.

На разогретом масле обжарьте грибы до золотистого цвета, помешивая, пока вся жидкость не испарится (около 5-7 минут). В небольшой миске смешайте майонез и сметану в равных пропорциях, добавьте прованские травы и тщательно перемешайте. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

Выложите на блюдо листья салата, сверху распределите ломтики курицы, помидоры и жареные шампиньоны. По желанию добавьте маринованные корнишоны. Полейте салат приготовленной заправкой и посыпьте тёртым сыром.

Этот салат с куриной грудкой и шампиньонами получается очень нежным, ароматным и ярким. Он не требует дорогих ингредиентов и сложных техник — просто и вкусно! Попробуйте приготовить его для себя и своих близких, и он обязательно станет одним из любимых блюд на вашем столе.