Салат, который вызовет восторг у ваших близких: создайте атмосферу праздника
Знаете ли вы, что простые ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр? Салат "Сказка" с курицей и шампиньонами — это не просто блюдо, а украшение любого застолья. Он сытный, эффектный и готовится без лишних сложностей. Идеально подходит как для уютного семейного ужина, так и для приёма гостей.
Что понадобится
- Куриная грудка — 150 г
- Шампиньоны — 200 г
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Яйца — 2 шт. (только желтки)
- Майонез — 100 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
Как готовить
Подготовьте продукты: отварите и остудите куриную грудку, картофель, морковь и яйца. Очистите овощи и яйца. Огурцы лучше брать маринованные, но не слишком водянистые. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте их на растительном масле до готовности. В конце посолите и дайте остыть.
Собирайте салат слоями, используя сервировочное кольцо для аккуратной формы:
- тёртый картофель → майонез
- мелко нарезанные огурцы → майонез
- грибы с луком → майонез
- нарезанная курица → майонез
- тёртая морковь → майонез
- тёртый желток.
Дайте салату настояться в холодильнике не менее часа. Украсьте перед подачей — например, обжаренными шампиньонами и зеленью.
Несколько советов
- Майонез можно заменить на домашний — так салат получится ещё вкуснее.
- Если нет свежих шампиньонов, подойдут и замороженные.
- Солите слои по вкусу, но помните: майонез и огурцы уже дадут солёность.
