Салат с грибами и рукколой
Салат с грибами и рукколой
© flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.
Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:11

Салат, который вызовет восторг у ваших близких: создайте атмосферу праздника

Пошаговое руководство по приготовлению салата Сказка для праздника

Знаете ли вы, что простые ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр? Салат "Сказка" с курицей и шампиньонами — это не просто блюдо, а украшение любого застолья. Он сытный, эффектный и готовится без лишних сложностей. Идеально подходит как для уютного семейного ужина, так и для приёма гостей.

Что понадобится

  • Куриная грудка — 150 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт. (только желтки)
  • Майонез — 100 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Как готовить

Подготовьте продукты: отварите и остудите куриную грудку, картофель, морковь и яйца. Очистите овощи и яйца. Огурцы лучше брать маринованные, но не слишком водянистые. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте их на растительном масле до готовности. В конце посолите и дайте остыть.

Собирайте салат слоями, используя сервировочное кольцо для аккуратной формы:

  • тёртый картофель → майонез
  • мелко нарезанные огурцы → майонез
  • грибы с луком → майонез
  • нарезанная курица → майонез
  • тёртая морковь → майонез
  • тёртый желток.

Дайте салату настояться в холодильнике не менее часа. Украсьте перед подачей — например, обжаренными шампиньонами и зеленью.

Несколько советов

  • Майонез можно заменить на домашний — так салат получится ещё вкуснее.
  • Если нет свежих шампиньонов, подойдут и замороженные.
  • Солите слои по вкусу, но помните: майонез и огурцы уже дадут солёность.

