Салат, который вызовет восторг у ваших близких: создайте атмосферу праздника

Знаете ли вы, что простые ингредиенты могут превратиться в настоящий кулинарный шедевр? Салат "Сказка" с курицей и шампиньонами — это не просто блюдо, а украшение любого застолья. Он сытный, эффектный и готовится без лишних сложностей. Идеально подходит как для уютного семейного ужина, так и для приёма гостей.

Что понадобится

Куриная грудка — 150 г

Шампиньоны — 200 г

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Маринованные огурцы — 2 шт.

Яйца — 2 шт. (только желтки)

Майонез — 100 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Как готовить

Подготовьте продукты: отварите и остудите куриную грудку, картофель, морковь и яйца. Очистите овощи и яйца. Огурцы лучше брать маринованные, но не слишком водянистые. Нарежьте шампиньоны и лук, обжарьте их на растительном масле до готовности. В конце посолите и дайте остыть.

Собирайте салат слоями, используя сервировочное кольцо для аккуратной формы:

тёртый картофель → майонез

мелко нарезанные огурцы → майонез

грибы с луком → майонез

нарезанная курица → майонез

тёртая морковь → майонез

тёртый желток.

Дайте салату настояться в холодильнике не менее часа. Украсьте перед подачей — например, обжаренными шампиньонами и зеленью.

Несколько советов