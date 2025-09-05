Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:13

Пицца без колбасы — почему именно она становится новой классикой на кухне

Рецепт пиццы без колбасы с курицей и грибами сохраняет текстуру и аромат при запекании

Представьте: ароматная пицца, где вместо колбасы царят нежные кусочки курицы, сочные грибы и яркие овощи. А что если я скажу, что её можно приготовить дома за считанные минуты? Этот рецепт — настоящий хит для тех, кто любит экспериментировать на кухне, не отказываясь от вкуса и пользы. Давайте разберёмся, как сотворить это блюдо шаг за шагом!

Почему стоит попробовать эту пиццу?

Оригинальный, богатый состав и бесподобный вкус! Пицца без колбасы — это нежное пышное дрожжевое тесто, сочные овощи и грибы, кусочки вкусной жареной курочки. Блюдо с такой разнообразной начинкой непременно станет одним из любимых, ведь оно очень сытное и красочное.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука высшего сорта: около 320 г
  • Вода: 180 мл
  • Сухие дрожжи: 5 г
  • Куриное яйцо: 1 шт.
  • Растительное масло (лучше оливковое extra virgin): 2 ст. л.
  • Сахар: 1 ч. л.
  • Соль: щепотка (около 1 г)
  • Куриное филе: 300 г
  • Шампиньоны: 200 г
  • Твёрдый сыр (или моцарелла): 150 г
  • Помидоры черри: 50 г
  • Оливки: 50 г
  • Болгарский перец: 1 шт.
  • Растительное масло: 2 ст. л.
  • Соль: по вкусу
  • Кетчуп: 2 ст. л.
  • Майонез: 1 ст. л.
  • Руккола: 10 г

Пошаговое приготовление

Соберите ингредиенты для теста. Муку возьмите высшего сорта. Растительное масло подойдёт любое, но лучше оливковое прямого отжима (extra virgin). Перед покупкой дрожжей прочитайте инструкцию — нужны те, что разводятся жидкостью, в данном случае водой. О видах дрожжей и заменах читайте в статье под шагами.

В тёплой воде (37-40℃) растворите сахар и дрожжи, оставьте в тепле на 15 минут. Должна появиться пенная шапочка — это знак, что дрожжи активны. Если нет, замените их. Добавьте к дрожжам яйцо, масло и соль, тщательно перемешайте.

Всыпьте большую часть муки и замесите мягкое однородное тесто, добавляя остальную муку по необходимости. О свойствах муки подробнее в статье в конце. Если оно липнет и требует много муки, не переусердствуйте — иначе тесто выйдет плотным. Посыпьте стол и руки мукой при формовке.

Выложите в миску, накройте плёнкой и оставьте в тепле на 1 час. Я ставлю в чуть тёплую духовку — там оно поднимается отлично. Теперь займёмся продуктами для начинки.

Вымойте филе, обсушите и нарежьте кусочками. Тщательно вымойте шампиньоны и нарежьте пластинками. Очистите болгарский перец от семян, нарежьте колечками или соломкой.

Разрежьте черри пополам. Можно заменить обычными помидорами, нарезав тонкими четвертинками. Натрите на крупной тёрке. Подойдёт обычный сыр или моцарелла — любой, что хорошо плавится.

Разогрейте 1 ст. л. масла в сковороде, обжарьте грибы до золотистого цвета. Переложите на тарелку. Разогрейте ещё 1 ст. л. масла, обжарьте курицу до румяной корочки, не пересушите. Посолите в конце.

Подготовьте соус для пиццы. Рецепты соусов — по ссылке в конце. Разогрейте духовку до 190℃. В мисочке соедините кетчуп и майонез. Обомните тесто. Сделайте одну большую пиццу или две средние. Распределите по форме, сформируйте бортики, смажьте соусом.

Выложите курицу, грибы, перец, черри и оливки. Посыпьте сыром, поставьте в духовку на 25-35 минут до расплавления сыра. Время зависит от техники — читайте о духовках в статье. Переложите на блюдо, посыпьте рукколой и подавайте горячим.

