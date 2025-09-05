От скромной курицы к взрыву эмоций: курник с грибами — пирог, который нельзя не попробовать

Хотите удивить гостей и близких настоящим старорусским пирогом? Курник — это не просто блюдо, а настоящее произведение кулинарного искусства! Этот слоеный пирог с курицей и грибами из блинов впечатляет не только вкусом, но и внешним видом. Приготовление займет время, но результат стоит того.

Почему курник — это праздник на вашем столе?

Курник — это многослойный пирог, где сочетаются нежное куриное мясо, ароматные грибы и рассыпчатый рис, всё это аккуратно завернуто в тонкие блинчики и слоеное тесто. Такой пирог выглядит очень нарядно, идеально подходит для торжеств и семейных ужинов.

Основные этапы приготовления

Для теста просейте 250 г пшеничной муки, чтобы насытить её кислородом и сделать выпечку пышнее. Добавьте 125 мл воды, 5 г соли и 3 г лимонной кислоты. Быстро замесите тесто и дайте ему отдохнуть 15 минут.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,5 см, сверху выложите 150 г мягкого сливочного масла (72,5% жирности), отступая от края. Сложите тесто вчетверо и повторите раскатку с охлаждением три раза. Затем заверните в пленку и отправьте в холодильник. Начинки:

рисовая: сварите 115 г риса и 2 яйца вкрутую, добавьте 50 г сливочного масла и мелко нарезанный укроп. Посолите по вкусу.

сварите 115 г риса и 2 яйца вкрутую, добавьте 50 г сливочного масла и мелко нарезанный укроп. Посолите по вкусу. грибная: обжарьте 150 г свежих грибов (лучше белых или шампиньонов) с половиной средней луковицы на сливочном масле.

обжарьте 150 г свежих грибов (лучше белых или шампиньонов) с половиной средней луковицы на сливочном масле. куриная: отварите 500 г куриного филе в подсоленной воде, нарежьте мелко, сохранив бульон для соуса.

Взбейте 1 яйцо с 3 г соли, добавьте 1 ст. л. сахара, 150 мл молока и 100 г муки. Дайте тесту "отдохнуть" 10 минут. Выпеките 5 блинчиков диаметром около 19 см на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом.

Раскатайте тесто на две части: одна чуть больше другой. Вырежьте два круга — 24 см и 21 см. На меньший круг положите блин и слоями выложите начинку: сначала половину риса, полейте соусом, затем блин, куриная начинка, соус, сыр (половина от 100 г), блин, грибная начинка, соус, сыр, блин и вторую часть риса с соусом.

Накройте большим кругом теста, соедините края и украсьте фигурками из теста.

Выпекайте курник в духовке при 170 °C около часа. Проверяйте готовность зубочисткой: если она сухая после прокола пирога — он готов. Если верх зарумянился раньше, накройте курник фольгой, чтобы не подгорел.

Советы и особенности

Для мягкости и пышности теста муку обязательно просеивайте.

Соус можно использовать для каждого слоя начинки, чтобы курник был сочным.

Грибы с луком делают вкус более насыщенным, хотя в классическом рецепте лук не предусмотрен.

Выпекать лучше на среднем уровне духовки, чтобы пирог пропекся равномерно.

Курник — это не просто пирог, а настоящий праздник вкуса и традиций. Его приготовление требует времени и терпения, но результат обязательно порадует вас и ваших гостей.