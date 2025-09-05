Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирог с мясом "из трапезы Винтерфелла"
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:22

От скромной курицы к взрыву эмоций: курник с грибами — пирог, который нельзя не попробовать

Кулинарный эксперт рекомендует использовать грибы для приготовления курника с курицей

Хотите удивить гостей и близких настоящим старорусским пирогом? Курник — это не просто блюдо, а настоящее произведение кулинарного искусства! Этот слоеный пирог с курицей и грибами из блинов впечатляет не только вкусом, но и внешним видом. Приготовление займет время, но результат стоит того.

Почему курник — это праздник на вашем столе?

Курник — это многослойный пирог, где сочетаются нежное куриное мясо, ароматные грибы и рассыпчатый рис, всё это аккуратно завернуто в тонкие блинчики и слоеное тесто. Такой пирог выглядит очень нарядно, идеально подходит для торжеств и семейных ужинов.

Основные этапы приготовления

Для теста просейте 250 г пшеничной муки, чтобы насытить её кислородом и сделать выпечку пышнее. Добавьте 125 мл воды, 5 г соли и 3 г лимонной кислоты. Быстро замесите тесто и дайте ему отдохнуть 15 минут.
Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,5 см, сверху выложите 150 г мягкого сливочного масла (72,5% жирности), отступая от края. Сложите тесто вчетверо и повторите раскатку с охлаждением три раза. Затем заверните в пленку и отправьте в холодильник. Начинки:

  • рисовая: сварите 115 г риса и 2 яйца вкрутую, добавьте 50 г сливочного масла и мелко нарезанный укроп. Посолите по вкусу.
  • грибная: обжарьте 150 г свежих грибов (лучше белых или шампиньонов) с половиной средней луковицы на сливочном масле.
  • куриная: отварите 500 г куриного филе в подсоленной воде, нарежьте мелко, сохранив бульон для соуса.

Взбейте 1 яйцо с 3 г соли, добавьте 1 ст. л. сахара, 150 мл молока и 100 г муки. Дайте тесту "отдохнуть" 10 минут. Выпеките 5 блинчиков диаметром около 19 см на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом.

Раскатайте тесто на две части: одна чуть больше другой. Вырежьте два круга — 24 см и 21 см. На меньший круг положите блин и слоями выложите начинку: сначала половину риса, полейте соусом, затем блин, куриная начинка, соус, сыр (половина от 100 г), блин, грибная начинка, соус, сыр, блин и вторую часть риса с соусом.
Накройте большим кругом теста, соедините края и украсьте фигурками из теста.

Выпекайте курник в духовке при 170 °C около часа. Проверяйте готовность зубочисткой: если она сухая после прокола пирога — он готов. Если верх зарумянился раньше, накройте курник фольгой, чтобы не подгорел.

Советы и особенности

  • Для мягкости и пышности теста муку обязательно просеивайте.
  • Соус можно использовать для каждого слоя начинки, чтобы курник был сочным.
  • Грибы с луком делают вкус более насыщенным, хотя в классическом рецепте лук не предусмотрен.
  • Выпекать лучше на среднем уровне духовки, чтобы пирог пропекся равномерно.

Курник — это не просто пирог, а настоящий праздник вкуса и традиций. Его приготовление требует времени и терпения, но результат обязательно порадует вас и ваших гостей.

Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья вчера в 20:31

Продукты, которые делают нас счастливее: что есть для радости и мотивации

Врачи назвали продукты, усиливающие выработку гормонов счастья: серотонин активируют йогурт и курица, дофамин — тёмный шоколад, окситоцин — кунжут и водоросли.

Читать полностью » Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья вчера в 20:28

Один кусочек сыра укрепляет кости, а другой повышает давление: как не прогадать

Сыр может быть как источником кальция и пробиотиков, так и источником лишней соли и жира. Какие сорта действительно полезны, а какие лучше ограничить?

Читать полностью » Учёные из Университета Южной Австралии опровергли миф о вреде яиц для сосудов вчера в 20:24

Миф разрушен: яйца не вредят сосудам, а настоящая угроза скрыта в другом

Яйца десятилетиями считались источником «плохого» холестерина. Новое исследование показало, что главная угроза сосудам кроется совсем в другом.

Читать полностью » SheFinds: паста ширатаке помогает контролировать вес и подходит для диеты вчера в 20:17

Запрещённое блюдо, которое можно есть на диете: какие макароны не вредят фигуре

Диетологи назвали худшие и лучшие виды макарон для похудения: белая паста мешает снижать вес, а лапша ширатаке помогает контролировать аппетит.

Читать полностью » Кардиолог отметил пользу фруктов и овощей для профилактики рака и ССЗ вчера в 19:18

Яблоки и сердце: миф о "чудо-фрукте" рушится

Могут ли яблоки снизить холестерин и защитить сердце? Кардиолог объяснил, почему их эффект минимален и когда без лекарств обойтись нельзя.

Читать полностью » Проверка свежести яйца водой: свежее опускается на дно, старое всплывает вчера в 18:26

Лоток на дверце — ловушка: где на самом деле лучше хранить яйца

Яйца кажутся простым продуктом, но их хранение требует тонкостей. Разбираем правила, которые помогут сохранить вкус и избежать риска.

Читать полностью » Классическая солянка готовится на бульоне из говядины и свинины с каперсами и маслинами вчера в 17:21

Бульон без мутности и запаха: главный приём идеальной солянки

Солянка — не просто суп, а легенда русской кухни. Узнайте её историю, секреты приготовления и тонкости подачи, которые делают блюдо неповторимым.

Читать полностью » Цветная капуста в рационе: низкая калорийность и витамины делают овощ полезным для здоровья вчера в 16:08

Всего 10 минут — и нежный овощ превращается в гастрономическое золото: как правильно готовить цветную капусту

Цветная капуста может стать и гарниром, и основой для пюре или пиццы. Но один неверный шаг при варке превращает её в безвкусную массу.

Читать полностью »

