Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Постные тарталетки с квашеной капустой и горчицей
Постные тарталетки с квашеной капустой и горчицей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:14

Революция в закусках: классический жульен превратился в порционные шедевры с хрустящей корочкой

Жульен в тарталетках подходит для фуршета, праздничного ужина или уютных домашних посиделок

Эта закуска — воплощение элегантности и домашнего уюта. Хрустящие тарталетки, наполненные нежным сливочно-грибным соусом с кусочками курицы и покрытые аппетитной сырной корочкой, идеально подойдут для праздничного стола.
Жульен в тарталетках со сливками, грибами и курицей — это тот случай, когда минимальные усилия дают максимальный результат: вкус, аромат и вид блюда безупречны.

Почему жульен в тарталетках — идеальный вариант

Классический жульен обычно подают в кокотницах — маленьких металлических формочках с ручкой. Но тарталетки делают подачу более практичной: порционно, эффектно и удобно есть без лишней посуды. К тому же песочная или слоёная основа прекрасно сочетается с кремовой начинкой, создавая баланс текстур.

Блюдо универсально: подходит для фуршета, праздничного ужина или уютных домашних посиделок. Сочетание сливок, грибов, курицы и сыра делает вкус насыщенным, а аромат — неотразимым.

Ингредиенты

На 10-15 порций:

  • Готовые тарталетки — 15 шт.

  • Куриное филе — 300 г

  • Шампиньоны — 300 г

  • Твёрдый сыр — 100 г

  • Сливки (20%) — 100 мл

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Мука пшеничная — 1 ч. л.

  • Растительное масло — 3 ст. л.

  • Мускатный орех — щепотка

  • Соль, перец — по вкусу

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Подготовьте ингредиенты

Куриное филе промойте и обсушите. Если мясо было заморожено, размораживайте медленно — в холодильнике, чтобы оно не потеряло сочность. Грибы очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Лук мелко нашинкуйте.

Шаг 2. Обжарьте лук и курицу

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и жарьте до лёгкой золотистой корочки. Важно, чтобы из мяса выпарилась вся жидкость — иначе начинка получится водянистой.

Шаг 3. Добавьте грибы

Выложите шампиньоны к курице и готовьте 7-8 минут до испарения влаги. При желании можно использовать белые грибы или лисички — они придадут блюду насыщенный аромат.

Шаг 4. Введите муку и специи

Посыпьте содержимое мукой, добавьте соль, перец и мускатный орех. Перемешайте, чтобы не образовались комочки.

Шаг 5. Залейте сливки

Влейте сливки, убавьте огонь и тушите до загустения, помешивая. Масса должна стать однородной, кремовой.

Шаг 6. Подготовьте тарталетки

Разложите готовые тарталетки на противень. Если используете слоёные — предварительно слегка подсушите их в духовке при 180 °C в течение 3-5 минут.

Шаг 7. Наполните и запеките

Разложите начинку по тарталеткам, посыпьте тёртым сыром и запекайте 5-7 минут при 180 °C до расплавления сыра и появления золотистой корочки.

Шаг 8. Подача

Подавайте горячими, украшенными веточкой петрушки или укропа. Для праздничного варианта можно добавить сверху немного сливочного сыра или гранулы пармезана.

Таблица "Сравнение основ для тарталеток"

Основа Вкус и текстура Преимущества Недостатки
Песочная Хрустящая, нейтральная Подходит к сливочным начинкам Может крошиться при надкусывании
Слоёная Воздушная, слоистая Легче воспринимается, красиво выглядит Быстро размягчается от сливок
Сырная Плотная, солоноватая Хорошо держит форму Требует времени на приготовление
Из теста фило Тонкая и хрустящая Минимум калорий Сложно найти в продаже

А что если…

  • Хотите сделать блюдо сытнее? Добавьте немного отваренного риса или кусочки картофеля.

  • Нет сливок? Используйте сметану, разведённую водой 1:1.

  • Нужна диетическая версия? Возьмите индейку и сливки 10%, сыр — лёгкий.

  • Любите острое? Добавьте щепотку паприки или каплю соуса табаско.

  • Хотите эффектно подать? Подайте тарталетки на большой тарелке, выложив по кругу и посыпав сверху зеленью и пармезаном.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Быстрая готовка — менее часа Не хранится долго, тарталетки размягчаются
Идеальная порционная подача Требует точного контроля температуры
Универсальное блюдо — и закуска, и горячее Не подходит для вегетарианцев
Богат белком и кальцием Калорийность выше средней
Можно готовить с разными грибами Нужна качественная сырная начинка

FAQ

Можно ли использовать замороженные тарталетки?
Да, но перед использованием их нужно подсушить в духовке 5 минут при 180 °C.

Какие сливки лучше брать?
С содержанием жира 20-22%. Более жирные при нагревании могут расслаиваться, а менее жирные не дадут нужной густоты.

Можно ли приготовить начинку заранее?
Да, храните в холодильнике до 24 часов, а перед подачей просто разогрейте и заполните тарталетки.

Чем заменить шампиньоны?
Подойдут вешенки, лисички или белые грибы — вкус станет насыщеннее.

Какой сыр выбрать?
Лучше всего — гауда, маасдам или российский. Они хорошо плавятся и образуют аппетитную корочку.

Мифы и правда

Миф 1. Тарталетки из песочного теста крошатся при запекании.
Правда: если слегка подсушить их перед начинкой, они сохраняют форму и остаются хрустящими.

Миф 2. Сливки нельзя нагревать — они сворачиваются.
Правда: при умеренном нагреве (до 90 °C) сливки сохраняют структуру, особенно если добавить немного муки.

Миф 3. Жульен — это исключительно французское блюдо.
Правда: изначально это способ нарезки овощей, а не конкретный рецепт. Современный "жульен" в России стал горячей сливочно-грибной закуской.

3 интересных факта

  1. Первые "жульены" появились в парижских ресторанах XIX века как способ подать горячие блюда в маленьких порциях.

  2. В России блюдо стало популярным в 1960-х годах, когда в меню ресторанов появились кокотницы.

  3. Подача в тарталетках — современная адаптация: она экономит время и добавляет эффектности на праздничном столе.

Исторический контекст

Традиция подачи жульена уходит корнями во французскую кухню, где всё решает подача и текстура. В советской гастрономии рецепт прижился благодаря простоте ингредиентов — грибы, курица, сливки и сыр. Сегодня, благодаря тарталеткам, классика получила новое прочтение: теперь этот деликатный жульен можно подать на фуршете, свадьбе или домашнем празднике, не теряя изысканности и вкуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с копчёной курицей и помидорами сохраняет свежесть при правильном хранении сегодня в 8:48
Салат, который не даёт покоя: почему все сходят с ума по копчёной курице

Простой и невероятно вкусный салат из копчёной курицы, сыра и свежих помидоров. Рассказываем, как приготовить, не допустив типичных ошибок.

Читать полностью » Рулет из лаваша с яйцом и огурцом сохраняет свежесть при правильном приготовлении сегодня в 8:44
Три слоя начинки — и гости в восторге: как превратить обычный лаваш в ресторанную закуску

Нежный рулет из лаваша с яйцом и огурцом готовится просто, но выглядит как ресторанная закуска. Узнайте, как сделать его идеальным по шагам.

Читать полностью » Песочное тесто в венском печенье должно быть рассыпчатым с лёгким сливочным вкусом сегодня в 7:45
Печенье, которое покорило Вену: теперь вы сможете приготовить его дома — и удивить всех гостей

Рассыпчатое песочное тесто, сладкое варенье и лёгкий аромат детства. Классическое венское печенье в новом исполнении — три цвета, три вкуса, одно удовольствие.

Читать полностью » Скумбрия в рассоле по методу домашней засолки сохраняет сочность и нежную текстуру сегодня в 7:41
Почему профессиональные повара солят скумбрию именно так: этого вы не найдёте в обычных рецептах

Домашняя скумбрия в рассоле — нежная, ароматная и без консервантов. Простой рецепт, с которым даже начинающий кулинар приготовит рыбу не хуже магазинной.

Читать полностью » Песочное печенье с изюмом сохраняет хрустящую текстуру сегодня в 6:36
Мамины секреты раскрыты: песочное печенье, которое тает во рту — рецепт, проверенный десятилетиями

Рассыпчатое песочное печенье с изюмом — ароматное лакомство из простых ингредиентов. Готовится быстро, пахнет детством и идеально подходит к чаю.

Читать полностью » Домашний зефир из яблок с агар-агаром сохраняет воздушную текстуру при правильном приготовлении сегодня в 6:32
Почему магазинный зефир отдыхает: домашний рецепт превращает обычные яблоки в воздушное облако

Домашний яблочный зефир — лёгкий, натуральный и воздушный десерт, который легко приготовить своими руками. Всё, что нужно, — яблоки, белок и немного терпения.

Читать полностью » Салат из моркови, колбасы и огурца сохраняет свежесть овощей при заправке майонезом сегодня в 5:29
Салат, который спасёт ваш ужин: когда нет времени на готовку, а гости уже на пороге

Простой, сочный и витаминный салат с колбасой, морковью и огурцами — лёгкий вариант для летнего ужина или быстрого перекуса. Готовится за 15 минут!

Читать полностью » Тушёное мясо в казане получается мягким и сочным сегодня в 5:25
Почему шеф-повара в восторге от казана? Мясо получается настолько сочным, что подливка не нужна

Мягкое мясо, густая подливка и аромат специй — тушёное мясо в казане дарит вкус уюта и тепла. Простое блюдо, которое всегда вызывает аппетит.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Эксперты: вишню в Сибири нужно пересаживать при температуре +10…+15 °C и без риска заморозков
Красота и здоровье
Весенние работы в саду помогают укрепить здоровье при правильной технике — Андрей Тяжельников
Наука
Копчение тел было первобытным методом мумификации в Юго-Восточной Азии — Чжэнь Ли
Дом
Советские вещи, которые до сих пор служат: ностальгия по прошлому
Красота и здоровье
Невролог Демьяновская рассказала о первых признаках артрита и хрусте в суставах
УрФО
В Пермском крае вырос спрос на санаторный отдых: путёвки на осенние каникулы почти закончились
Спорт и фитнес
Эксперты отметили эффективность упражнения ски-эрг для укрепления пресса и спины
Туризм
Андорра зимой и летом: горнолыжные курорты, хайкинг и термальные источники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet