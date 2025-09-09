Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Румяные булочки из цельнозернового теста
Румяные булочки из цельнозернового теста
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:49

Жульен в булочках: способ сэкономить время на грибы и курицу, не теряя в изысканности

Жульен с грибами и курицей в булочках сохраняет сочность и насыщенный вкус

Представьте: традиционный жульен, но не в кокотницах, а в хрустящих булочках, которые сами становятся частью блюда. Хлеб пропитывается ароматными соками, слегка поджаривается и превращается в настоящий шедевр. Это не просто закуска — это праздник для вкуса! Сегодня я расскажу, как приготовить жульен в булочках с грибами и курицей. Рецепт простой, но эффектный, и ваши гости будут в восторге.

Ингредиенты

  • Булочки (3-4 небольших штуки): 200 г (белые, ржаные или цельнозерновые — на ваш вкус).
  • Твёрдый сыр: 70 г (любой, главное — качественный, без заменителей, и чтобы хорошо плавился).
  • Куриное филе: 250 г (грудка или другие части).
  • Шампиньоны: 150 г.
  • Сливки 20% жирности: 40 мл (или сметана 15-20%).
  • Растительное масло: 2 ст. л.
  • Соль и чёрный перец: по вкусу.

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты для начинки. Отварите курицу. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и варите филе 30 минут на слабом огне. Остудите и нарежьте кубиками.

Помойте шампиньоны, обсушите и нарежьте мелкими кубиками. В сковороде разогрейте масло, выложите шампиньоны и жарьте на среднем огне, помешивая, пока не испарится жидкость. Положите филе, влейте сливки, посолите, поперчите. Жарьте всё вместе 5-7 минут.

Подготовьте булочки. Возьмите 3-4 небольших булочки. На крупной тёрке — любой твёрдый сыр подойдёт. Аккуратно выньте мякиш, оставляя дно и стенки целыми. Разложите начинку внутрь.

Обильно сверху. В духовке при 180°C 10-15 минут, пока сыр не расплавится. Приятного аппетита! Жульен в булочках с грибами и курицей готов — ароматный, сытный и оригинальный.

Советы к рецепту

  • Если булочки слишком мягкие, слегка поджарьте их перед наполнением.
  • Экспериментируйте с сырами: моцарелла даст тянущуюся корочку.
  • Для вегетарианской версии замените курицу на тофу или добавьте больше грибов.

