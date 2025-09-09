Жульен в тарталетках: тайный ход, который перевернёт ваш праздничный стол без лишних хлопот
Представьте себе: традиционный жульен, но в хрустящих песочных корзинках вместо кокотниц. Это не просто закуска — это праздник вкуса и удобства! Такой вариант идеально подходит для вечеринок, когда гости хотят порционные угощения, которые легко взять и не беспокоиться о ложках. Мария, автор этого рецепта, делится простым способом приготовить жульен с грибами, курицей и сливками в духовке. Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом, и добавим немного вдохновения от похожих идей.
Почему этот рецепт заслуживает внимания?
Жульен в тарталетках — хитрый приём для тех, кто любит экспериментировать. Вместо обычных формочек используем готовые песочные или слоёные тарталетки. Они добавляют текстуру и делают подачу ярче. Плюс ко всему, блюдо получается низкокалорийным (около 255 ккал на 100 г) и богатым белками. Идеально для семейного ужина или праздничного стола!
Ингредиенты
- Готовые тарталетки: 10-15 шт.
- Куриное филе: 300 г
- Шампиньоны: 300 г
- Твёрдый сыр: 100 г
- Сливки (от 20% жирности): 100 мл
- Лук: 1 шт.
- Растительное масло: 3 ст. л.
- Пшеничная мука: 1 ч. л.
- Мускатный орех: щепотка (около 2 г)
- Чёрный перец молотый: по вкусу
- Соль: по вкусу
Пошаговое приготовление
Подготовьте ингредиенты. Возьмите охлаждённое куриное филе от грудки — оно менее жирное. Если мясо замороженное, разморозьте его в холодильнике. Сливки можно заменить сметаной.
Нарежьте куриное филе небольшими кубиками. Можно использовать индейку или свинину вместо курицы. Грибы вымойте, обсушите и нарежьте кусочками. Для замороженных грибов возьмите в полтора раза больше, так как они уменьшаются в объёме. Шампиньоны замените белыми грибами или лисичками.
Очистите лук и нарежьте мелкими кубиками. Натрите сыр на крупной или средней тёрке. Подойдёт любой качественный твёрдый или полутвёрдый сыр, который хорошо плавится.
В сковороде на среднем огне разогрейте масло. Обжарьте лук до прозрачности (3-5 минут). Добавьте курицу и жарьте, помешивая, 5-7 минут до золотистой корочки, чтобы выпарилась влага. Выложите грибы к курице. Жарьте до выпаривания лишней влаги.
Всыпьте муку, мускатный орех, соль, перец и перемешайте. Добавьте любимые специи. Влейте сливки и тушите до загустения, постоянно помешивая. Наполните тарталетки приготовленной начинкой. Посыпьте сверху тёртым сыром. Запекайте 5-7 минут при 180°C до расплавления сыра.
Переложите готовые тарталетки на блюдо, украсьте зеленью и подавайте.
